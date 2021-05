Cathie Wood Piles Up Palantir For Third Day In A Row, Adding $39M Worth Of Shares

Cathie Wood-led Ark Investment Management on Wednesday snapped up 2.07 million shares, worth about $39 million, in Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR), on a day the stock reversed the earnings-driven gains of the previous session.

Shares of software and analytics tool-making company traded sharply lower on Wednesday, closing 6.53% lower at $18.89 and were further down 0.6% in extended hours. PLTR shares had jumped over 9% on Tuesday after reporting an earnings beat.

The trades were made through Ark Innovation ETF (NYSE: ARKK). Ark holds Palantir via two funds, ARKK and the ARK Next Generation Internet ETF (NYSE: ARKW), which together held 25.23 million shares, worth about $510 million, ahead of Wednesday’s trade.

Wednesday was third straight where Ark added Palantir to its portfolio.

Other Ark Buys On Wednesday:

Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN)

(NASDAQ: COIN) Zymergen Inc (NASDAQ: ZY)

(NASDAQ: ZY) Signify Health Inc (NYSE: SGFY)

(NYSE: SGFY) Repare Therapeutics Inc (NASDAQ: RPTX)

(NASDAQ: RPTX) Recursion Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: RXRX)

(NASDAQ: RXRX) 908 Devices Inc (NASDAQ: MASS)

(NASDAQ: MASS) Uipath Inc (NYSE: PATH)

(NYSE: PATH) Ionis Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: IONS)

(NASDAQ: IONS) CM Life Sciences II Inc (NASDAQ: CMII)

(NASDAQ: CMII) Adaptive Biotechnologies Corp (NASDAQ: ADPT)

(NASDAQ: ADPT) Codexis Inc (NASDAQ: CDXS)

(NASDAQ: CDXS) Berkeley Lights Inc (NASDAQ: BLI)

(NASDAQ: BLI) Butterfly Network Inc (NYSE: BFLY)

(NYSE: BFLY) Skillz Inc (NYSE: SKLZ)

(NYSE: SKLZ) TuSimple Holdings (NASDAQ: TSP)

(NASDAQ: TSP) Twilio Inc (NYSE: TWLO)

(NYSE: TWLO) Unity Software Inc (NYSE: U)

(NYSE: U) Zillow Group Inc Class A (NASDAQ: ZG)

(NASDAQ: ZG) Zoom Video Communications Inc (NASDAQ: ZM)

(NASDAQ: ZM) DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG)

(NASDAQ: DKNG) Exact Sciences Corporation (NASDAQ: EXAS)

(NASDAQ: EXAS) Roku Inc (NASDAQ: ROKU)

(NASDAQ: ROKU) Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ: KTOS)

(NASDAQ: KTOS) Iridium Communications Inc (NASDAQ: IRDM)

(NASDAQ: IRDM) The 3D Printing ETF (BATS: PRNT)

Other Ark Sells On Wednesday:

Yeahka Ltd (OTC: YHEKF)

(OTC: YHEKF) Silvergate Capital Corp (NYSE: SI)

(NYSE: SI) Thermo Fisher Scientific Inc (NYSE: TMO)

(NYSE: TMO) Syros Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: SYRS)

(NASDAQ: SYRS) Takeda Pharmaceutical Co Ltd (NYSE: TAK)

(NYSE: TAK) Sarepta Therapeutics Inc (NASDAQ: SRPT)

(NASDAQ: SRPT) Roche Holding Ag (OTC: RHHBY)

(OTC: RHHBY) Pluristem Therapeutics Inc (NASDAQ: PSTI)

(NASDAQ: PSTI) Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: REGN)

(NASDAQ: REGN) Phreesia Inc (NYSE: PHR)

(NYSE: PHR) Novartis Ag (NYSE: NVS)

(NYSE: NVS) KE Holdings (NYSE: BEKE)

(NYSE: BEKE) Baidu Inc (NASDAQ: BIDU)

(NASDAQ: BIDU) Lendingtree Inc (NASDAQ: TREE)

(NASDAQ: TREE) Synopsys Inc (NASDAQ: SNPS)

(NASDAQ: SNPS) Huya Inc (NYSE: HUYA)

(NYSE: HUYA) Intercontinental Exchange Inc (NYSE: ICE)

(NYSE: ICE) Pure Storage Inc (NYSE: PSTG)

(NYSE: PSTG) Workhorse Group Inc (NASDAQ: WKHS)

(NASDAQ: WKHS) Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL)

