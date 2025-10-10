October 10, 2025 9:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For October 10, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 290.80 0.60 0.20 18.9K
(NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.75 0.18 0.19 1.4K
(NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.20 0.07 0.17 315
(NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 144.43 0.24 0.16 12.6K
(NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 115.10 0.18 0.15 1.6K
(NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.10 0.06 0.07 2.7K
(NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.35 0.03 0.05 60.6K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 87.2 -0.56 -0.64 130.3K
(NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 235.2 -0.02 -0.01 241

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.

