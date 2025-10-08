Leading And Lagging Sectors For October 8, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.7300 0.55 0.60 52.3K (NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 89.8400 0.42 0.46 1.8K (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 154.8200 0.57 0.36 1.2K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.6500 0.12 0.28 550 (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.7100 0.22 0.24 26.3K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 144.5900 0.36 0.24 3.5K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.3500 0.17 0.21 3.5K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 236.1700 0.47 0.19 293 (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.8701 0.10 0.18 117.3K (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 286.0000 0.32 0.11 12.3K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 116.1500 0.09 0.07 1.5K

No loser in today's Pre-market session.

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

