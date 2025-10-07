Leading And Lagging Sectors For October 7, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 289.5100 1.910 0.66 69.0K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.0000 0.230 0.25 8.7K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.8200 0.120 0.22 57.4K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 116.7500 0.240 0.20 1.3K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.7100 0.050 0.12 1.1K (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 155.3100 0.180 0.11 4.3K (NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 89.8100 0.030 0.03 1.0K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.4805 0.021 0.02 8.1K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 239.31 -0.59 -0.25 2.0K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.14 -0.21 -0.24 34.6K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 143.87 -0.25 -0.18 12.3K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

