October 7, 2025 9:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For October 7, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 289.5100 1.910 0.66 69.0K
(NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.0000 0.230 0.25 8.7K
(NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.8200 0.120 0.22 57.4K
(NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 116.7500 0.240 0.20 1.3K
(NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.7100 0.050 0.12 1.1K
(NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 155.3100 0.180 0.11 4.3K
(NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 89.8100 0.030 0.03 1.0K
(NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.4805 0.021 0.02 8.1K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 239.31 -0.59 -0.25 2.0K
(NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.14 -0.21 -0.24 34.6K
(NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 143.87 -0.25 -0.18 12.3K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.

XLB Logo
XLBMaterials Select Sector SPDR
Not Available-%
Overview
XLC Logo
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR Fund
$116.50-0.01%
XLE Logo
XLESPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
Not Available-%
XLF Logo
XLFSPDR Select Sector Fund - Financial
$53.810.20%
XLI Logo
XLISPDR Select Sector Fund - Industrial
$155.300.11%
XLK Logo
XLKSPDR Select Sector Fund - Technology
$289.180.55%
XLP Logo
XLPSPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
$77.480.03%
XLRE Logo
XLREReal Estate Select Sector SPDR Fund (The)
$41.710.12%
XLU Logo
XLUSPDR Select Sector Fund - Utilities
$90.060.32%
XLV Logo
XLVSPDR Select Sector Fund - Health Care
$143.77-0.24%
XLY Logo
XLYSPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
$239.34-0.23%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved