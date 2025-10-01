October 1, 2025 9:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For October 1, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 139.33 0.16 0.11 34.4K
(NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 87.30 0.09 0.10 22.2K
(NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 42.14 0.01 0.02 11.4K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 117.58 -0.79 -0.67 9.8K
(NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.62 -0.25 -0.47 271.0K
(NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 280.73 -1.13 -0.41 19.7K
(NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 89.35 -0.27 -0.31 693
(NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 153.77 -0.46 -0.30 5.7K
(NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.08 -0.26 -0.30 51.7K
(NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 239.02 -0.62 -0.26 1.5K
(NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.31 -0.06 -0.08 56.3K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

