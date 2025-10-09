Leading And Lagging Sectors For October 9, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.9777 0.188 0.24 2.1K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 144.7100 0.200 0.13 47.7K (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 155.7900 0.200 0.12 556 (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.8700 0.070 0.07 5.2K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.0000 0.030 0.03 41.6K (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 290.8000 0.110 0.03 47.7K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 235.85 -0.55 -0.24 353 (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.29 -0.03 -0.08 4.1K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.50 -0.01 -0.02 92.9K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

