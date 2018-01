Stephens' Analysts Present Their Best Ideas For 2018

Analysts at Stephens last week released a list of 18 top picks from 2017 that won't be included in the firm's top picks for 2018. On Tuesday, the firm released its full list of what it considers to be a list of stocks with the "best fundamental investment characteristics as selected by individual analysts from their covered companies."

The List

Here is the full list of the firm's top picks for 2018.

Calavo Growers, Inc. (NASDAQ: CVGW)

(NASDAQ: CVGW) FedEx Corporation (NYSE: FDX)

(NYSE: FDX) LKQ Corporation (NASDAQ: LKQ)

(NASDAQ: LKQ) Alliance Data Systems Corporation (NYSE: ADS)

(NYSE: ADS) RealPage Inc (NASDAQ: RP)

(NASDAQ: RP) Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK)

(NYSE: GPK) Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX)

(NYSE: BSX) YRC Worldwide Inc (NASDAQ: YRCW)

(NASDAQ: YRCW) Dycom Industries, Inc. (NYSE: DY)

(NYSE: DY) CBS Corporation (NYSE: CBS)

(NYSE: CBS) Carrizo Oil & Gas Inc (NASDAQ: CRZO)

(NASDAQ: CRZO) Vulcan Materials Company (NYSE: VMC)

(NYSE: VMC) Brookdale Senior Living, Inc. (NYSE: BKD)

(NYSE: BKD) CoStar Group Inc (NASDAQ: CSGP

(NASDAQ: CSGP Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ: MYGN)

(NASDAQ: MYGN) Hexcel Corporation (NYSE: HXL)

(NYSE: HXL) Hub Group Inc (NASDAQ: HUBG)

(NASDAQ: HUBG) KeyCorp (NYSE: KEY)

(NYSE: KEY) Conn's Inc (NASDAQ: CONN)

(NASDAQ: CONN) Union Bankshares Corp (NASDAQ: UBSH)

(NASDAQ: UBSH) Triumph Bancorp Inc (NASDAQ: TBK)

(NASDAQ: TBK) FireEye Inc (NASDAQ: FEYE)

(NASDAQ: FEYE) Adobe Systems Incorporated (NASDAQ: ADBE)

(NASDAQ: ADBE) Energy Transfer Partners LP (NYSE: ETP)

(NYSE: ETP) Restaurant Brands International Inc (NYSE: QSR)

(NYSE: QSR) PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW)

(NASDAQ: PACW) PDC Energy Inc (NASDAQ: PDCE)

(NASDAQ: PDCE) First Financial Bancorp (NASDAQ: FFBC)

Related Links:

10 Best Stocks Of 2017

Emerging Market ETF Ideas For 2018