September 24, 2025 9:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For September 24, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.6400 0.46 0.51 50.5K
XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 280.7000 0.48 0.17 6.1K
XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 85.7500 0.11 0.12 3.0K
XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.8199 0.06 0.11 49.6K
XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 137.0100 0.07 0.05 5.0K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLB Materials Select Sector SPDR 89.89 -0.19 -0.22 1.0K
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.92 -0.08 -0.20 1.9K
XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.27 -0.08 -0.11 1.9K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

