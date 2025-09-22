September 22, 2025 9:10 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For September 22, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

No gainer in today's Pre-market session.

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 87.49 -1.03 -1.17 43.5K
XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.76 -0.49 -0.91 468.6K
XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.76 -1.36 -0.89 16.8K
XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.72 -0.66 -0.84 45.3K
XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 84.27 -0.68 -0.81 4.3K
XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 136.27 -1.02 -0.75 26.7K
XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 118.59 -0.82 -0.69 691
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.57 -0.28 -0.67 938
XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 277.80 -1.12 -0.41 84.5K
XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.51 -0.88 -0.37 403

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.

XLC Logo
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR Fund
$118.59-0.69%
Overview
XLE Logo
XLESPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
$87.49-1.16%
XLF Logo
XLFSPDR Select Sector Fund - Financial
$53.75-0.92%
XLI Logo
XLISPDR Select Sector Fund - Industrial
$151.88-0.81%
XLK Logo
XLKSPDR Select Sector Fund - Technology
$277.69-0.44%
XLP Logo
XLPSPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
$78.72-0.83%
XLRE Logo
XLREReal Estate Select Sector SPDR Fund (The)
$41.57-0.67%
XLU Logo
XLUSPDR Select Sector Fund - Utilities
$84.27-0.80%
XLV Logo
XLVSPDR Select Sector Fund - Health Care
$136.50-0.58%
XLY Logo
XLYSPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
$240.51-0.36%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved