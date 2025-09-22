Leading And Lagging Sectors For September 22, 2025

No gainer in today's Pre-market session.

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 87.49 -1.03 -1.17 43.5K XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.76 -0.49 -0.91 468.6K XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.76 -1.36 -0.89 16.8K XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.72 -0.66 -0.84 45.3K XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 84.27 -0.68 -0.81 4.3K XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 136.27 -1.02 -0.75 26.7K XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 118.59 -0.82 -0.69 691 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.57 -0.28 -0.67 938 XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 277.80 -1.12 -0.41 84.5K XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.51 -0.88 -0.37 403

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

