Leading And Lagging Sectors For August 15, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 135.7992 1.839 1.37 97.0K XLB Materials Select Sector SPDR 90.6200 0.590 0.65 529 XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 230.4100 0.820 0.35 2.1K XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.1500 0.140 0.26 64.5K XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 111.3900 0.190 0.17 947 XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 81.9500 0.060 0.07 257.0K XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.1700 0.040 0.02 358

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 266.86 -0.87 -0.33 13.4K XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 85.36 -0.20 -0.24 47.7K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

