October 17, 2025 9:05 AM 2 min read

Bitfarms, Standard Lithium, Terawulf And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling more than 200 points on Friday.

Shares of Bitfarms Ltd (NASDAQ:BITF) fell sharply in pre-market trading after the company announced the pricing of upsized $500 million of convertible senior notes.

Bitfarms shares dipped 9.5% to $4.78 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • American Battery Technology Co (NASDAQ:ABAT) shares tumbled 19.8% to $4.55 in pre-market trading. American Battery Technology shares fell around 37% on Thursday after the company announced that the Department of Energy terminated its grant.
  • HIVE Digital Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) dipped 18.2% to $4.78 in pre-market trading after declining 14% on Thursday.
  • Standard Lithium Ltd (NYSE:SLI) shares declined 17.3% to $4.45 in pre-market trading after the company priced its upsized $130 million underwritten public offering.
  • Almonty Industries Inc (NASDAQ:ALM) slipped 16.4% to $7.11 in pre-market trading after dipping 12% on Thursday.
  • Mesoblast Ltd (NASDAQ:MESO) declined 13.7% to $15.63 in pre-market trading.
  • Jumia Technologies AG – ADR (NYSE:JMIA) shares fell 13.2% to $10.31 in pre-market trading.
  • Terawulf Inc (NASDAQ:WULF) shares fell 13.1% to $12.05 in pre-market trading after the company reported pricing of $3.2 billion of senior secured notes.
  • Diginex Ltd (NASDAQ:DGNX) shares slipped 13.1% to $14.45 after dipping 18% on Thursday.
  • Aeluma Inc (NASDAQ:ALMU) shares fell 12.1% to $16.46 in pre-market trading.
  • Compass Diversified Holdings (NYSE:CODI) declined 11.7% to $6.60 in pre-market trading after gaining 8% on Thursday.
  • Integra Resources Corp (NYSE:ITRG) fell 11.3% to $2.89 in pre-market trading.
  • Forward Industries Inc (NASDAQ:FORD) fell 10.8% to $22.00 in pre-market trading.
  • Bruker Corp (NASDAQ:BRKR) declined 10.3% to $34.25 in pre-market trading.
  • Inter & Co Inc (NASDAQ:INTR) fell 10% to $8.04 in pre-market trading.
  • Hut 8 Corp (NASDAQ:HUT) fell 8.5% to $44.59 in pre-market trading after dipping around 10% on Thursday.
  • Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) fell 8.2% to $23.75 in pre-market trading.
  • CleanSpark Inc (NASDAQ:CLSK) fell 7.5% to $18.49 in pre-market trading.
  • Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ:KTOS) fell 5.3% to $83.96 in pre-market trading.

Photo via Shutterstock

ABAT Logo
ABATAmerican Battery Technology Co
$5.18-8.64%
Overview
ALM Logo
ALMAlmonty Industries Inc
$7.67-9.87%
ALMU Logo
ALMUAeluma Inc
$17.70-5.50%
BITF Logo
BITFBitfarms Ltd
$5.03-4.73%
BRKR Logo
BRKRBruker Corp
$37.85-0.92%
BTDR Logo
BTDRBitdeer Technologies Group
$24.00-7.26%
CLSK Logo
CLSKCleanspark Inc
$19.11-4.40%
CODI Logo
CODICompass Diversified Holdings
$7.22-3.48%
DGNX Logo
DGNXDiginex Ltd
$15.25-8.52%
FORD Logo
FORDForward Industries Inc
$22.21-10.0%
HIVE Logo
HIVEHIVE Digital Technologies Ltd
$5.00-14.4%
HUT Logo
HUTHut 8 Corp
$47.60-2.42%
INTR Logo
INTRInter & Co Inc
$8.51-4.70%
ITRG Logo
ITRGIntegra Resources Corp
$3.12-4.29%
JMIA Logo
JMIAJumia Technologies AG
$10.90-8.25%
KTOS Logo
KTOSKratos Defense & Security Solutions Inc
$86.25-2.67%
MESO Logo
MESOMesoblast Ltd
$17.40-3.81%
SLI Logo
SLIStandard Lithium Corp
$4.33-19.7%
WULF Logo
WULFTeraWulf Inc
$13.42-3.17%
