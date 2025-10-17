Bitfarms, Standard Lithium, Terawulf And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling more than 200 points on Friday.
Shares of Bitfarms Ltd (NASDAQ:BITF) fell sharply in pre-market trading after the company announced the pricing of upsized $500 million of convertible senior notes.
Bitfarms shares dipped 9.5% to $4.78 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- American Battery Technology Co (NASDAQ:ABAT) shares tumbled 19.8% to $4.55 in pre-market trading. American Battery Technology shares fell around 37% on Thursday after the company announced that the Department of Energy terminated its grant.
- HIVE Digital Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) dipped 18.2% to $4.78 in pre-market trading after declining 14% on Thursday.
- Standard Lithium Ltd (NYSE:SLI) shares declined 17.3% to $4.45 in pre-market trading after the company priced its upsized $130 million underwritten public offering.
- Almonty Industries Inc (NASDAQ:ALM) slipped 16.4% to $7.11 in pre-market trading after dipping 12% on Thursday.
- Mesoblast Ltd (NASDAQ:MESO) declined 13.7% to $15.63 in pre-market trading.
- Jumia Technologies AG – ADR (NYSE:JMIA) shares fell 13.2% to $10.31 in pre-market trading.
- Terawulf Inc (NASDAQ:WULF) shares fell 13.1% to $12.05 in pre-market trading after the company reported pricing of $3.2 billion of senior secured notes.
- Diginex Ltd (NASDAQ:DGNX) shares slipped 13.1% to $14.45 after dipping 18% on Thursday.
- Aeluma Inc (NASDAQ:ALMU) shares fell 12.1% to $16.46 in pre-market trading.
- Compass Diversified Holdings (NYSE:CODI) declined 11.7% to $6.60 in pre-market trading after gaining 8% on Thursday.
- Integra Resources Corp (NYSE:ITRG) fell 11.3% to $2.89 in pre-market trading.
- Forward Industries Inc (NASDAQ:FORD) fell 10.8% to $22.00 in pre-market trading.
- Bruker Corp (NASDAQ:BRKR) declined 10.3% to $34.25 in pre-market trading.
- Inter & Co Inc (NASDAQ:INTR) fell 10% to $8.04 in pre-market trading.
- Hut 8 Corp (NASDAQ:HUT) fell 8.5% to $44.59 in pre-market trading after dipping around 10% on Thursday.
- Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) fell 8.2% to $23.75 in pre-market trading.
- CleanSpark Inc (NASDAQ:CLSK) fell 7.5% to $18.49 in pre-market trading.
- Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ:KTOS) fell 5.3% to $83.96 in pre-market trading.
