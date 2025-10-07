Why Telomir Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Telomir Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:TELO) rose sharply in pre-market trading after the company released promising preclinical study results for its lead compound, Telomir-1.

In an SEC Form 8-K filing on Monday, the pre-clinical-stage biotechnology company revealed that its lead compound, Telomir-1, was able to reverse abnormal deoxyribonucleic acid (DNA) methylation in aggressive prostate cancer models.

Telomir Pharmaceuticals shares jumped 31% to $1.86 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

(NASDAQ:GLTO) rose 37.5% to $5.10 in pre-market trading. Datavault AI Inc (NASDAQ:DVLT) surged 27.8% to $2.66 in pre-market trading after jumping over 55% on Monday. Datavault AI reaffirmed 2H 2025 revenue guidance of $12 million to $15 million.

(NASDAQ:PCSA) gained 27.5% to $0.36 in pre-market trading after jumping over 30% on Monday. BTQ Technologies Corp (NASDAQ:BTQ) rose 25.7% to $11.44 in pre-market trading after jumping 31% on Monday. The company announced Radical Semiconductor co-founders Sean Hackett and Zach Belateche are now full-time employees.

(NASDAQ:BTQ) rose 25.7% to $11.44 in pre-market trading after jumping 31% on Monday. The company announced Radical Semiconductor co-founders Sean Hackett and Zach Belateche are now full-time employees. DBV Technologies SA – AD R (NASDAQ:DBVT) gained 12.8% to $14.99 in pre-market trading. DBV Technologies announced the sale of approximately $30 million of ADSs through its At-The-Market (ATM) program on Nasdaq.

Losers

Society Pass Inc (NASDAQ:SOPA) shares dipped 24.6% to $4.00 in pre-market trading. Society Pass shares jumped 276% on Monday after Ascendiant Capital Markets issued a new equity research report highlighting the company’s strong second-quarter 2025 results and an improved outlook. The company also raised its 2025 revenue forecast from $6.2 million to $8.8 million.

s (NASDAQ:AEHR) fell 15.1% to $26.89 in pre-market trading after the company reported financial results for the first quarter of fiscal 2026. SANUWAVE Health Inc (NASDAQ:SNWV) dipped 14.4% to $34.99 in pre-market trading as the company issued preliminary third-quarter revenue results below estimates and also cut its FY25 revenue guidance from $48 million-$50 million to $44 million-$46 million.

(NASDAQ:KXIN) declined 10.2% to $0.64 in pre-market trading. ioneer (NASDAQ:IONR) fell 9.8% to $5.90 in pre-market trading after jumping 37% on Monday.

