September 29, 2025 9:10 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For September 29, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer


Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE: XLB) Materials Select Sector SPDR 89.53 0.69 0.77 3.4K
(NYSE: XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 153.71 1.13 0.74 10.9K
(NYSE: XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 118.99 0.82 0.69 1.8K
(NYSE: XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 280.76 1.92 0.68 47.7K
(NYSE: XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.90 1.19 0.49 2.9K
(NYSE: XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 87.17 0.36 0.41 6.1K
(NYSE: XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 42.04 0.16 0.38 1.9K
(NYSE: XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 54.06 0.20 0.37 96.0K
(NYSE: XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 135.63 0.13 0.09 6.9K
(NYSE: XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.02 0.06 0.07 2.8K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE: XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 91.95 -0.04 -0.05 98.1K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

