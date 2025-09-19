September 19, 2025 9:10 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For September 19, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 119.92 1.00 0.84 167
XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 241.50 1.02 0.42 2.0K
XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 54.25 0.12 0.22 205.3K
XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 79.70 0.16 0.20 879
XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 153.04 0.29 0.18 5.0K
XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 276.59 0.47 0.17 12.7K
XLB Materials Select Sector SPDR 91.00 0.13 0.14 227
XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 84.51 0.10 0.11 599
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 42.10 0.04 0.09 535
XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 137.50 0.03 0.02 7.6K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.65 -0.06 -0.07 11.1K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.

XLB Logo
XLBMaterials Select Sector SPDR
$90.87-%
Overview
XLC Logo
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR Fund
$119.920.84%
XLE Logo
XLESPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
$89.64-0.08%
XLF Logo
XLFSPDR Select Sector Fund - Financial
$54.230.18%
XLI Logo
XLISPDR Select Sector Fund - Industrial
$153.040.19%
XLK Logo
XLKSPDR Select Sector Fund - Technology
$276.690.21%
XLP Logo
XLPSPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
$79.650.14%
XLRE Logo
XLREReal Estate Select Sector SPDR Fund (The)
$42.100.10%
XLU Logo
XLUSPDR Select Sector Fund - Utilities
$84.510.12%
XLV Logo
XLVSPDR Select Sector Fund - Health Care
$137.530.04%
XLY Logo
XLYSPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
$241.530.44%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved