key stock movers
October 27, 2025 4:53 AM 3 min read

Why Avidity Biosciences Shares Are Trading Higher By Around 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Follow

Shares of Avidity Biosciences Inc (NASDAQ:RNA) rose sharply in pre-market trading after the company agreed to be acquired by Novartis AG (NYSE:NVS).

Holders of Avidity common stock will receive $72.00 per share in cash at closing, representing a premium of around 46% over Avidity’s closing share price on Oct. 24.

Avidity Biosciences shares surged 42.1% to $69.85 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Click Holdings Limited (NASDAQ:CLIK) gained 173% to $16.83 in pre-market trading following FY25 financial results.
  • Treasure Global Inc (NASDAQ:TGL) surged 52.4% to $1.10 in pre-market trading. On Friday, Treasure Global announced inducement grant under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4).
  • Banco BBVA Argentina SA (NYSE:BBAR) rose 31.3% to $13.27 in pre-market trading.
  • Grupo Financiero Galicia SA (NASDAQ:GGAL) surged 29.3% to $45.79 in pre-market trading.
  • Grupo Supervielle SA – ADR (NYSE:SUPV) gained 29.1% to $8.69 in pre-market trading.
  • Banco Macro SA ADR Class B (NYSE:BMA) rose 26.3% to $72.60 in pre-market trading.
  • Strive Inc (NASDAQ:ASST) gained 22.8% to $1.35 in pre-market trading. Strive recently announced its pivot to becoming a Bitcoin-focused asset manager, which comes after its merger with Asset Entities Inc. (NASDAQ:ASST) last month, with the company continuing to trade on the NASDAQ with the same ticker symbol ASST.
  • Dyne Therapeutics Inc (NASDAQ:DYN) rose 21.3% to $20.77 in pre-market trading.
  • Vista Energy SAB de CV – ADR (NYSE:VIST) gained 18.1% to $47.27 in pre-market trading.

Losers

  • Picard Medical, Inc. (NYSE:PMI) tumbled 65.3% to $4.61 in pre-market trading.
  • Genenta Science SPA (NASDAQ:GNTA) declined 32.3% to $4.20 in pre-market trading after the company announced pricing of $15.0 million registered direct offering of American Depositary Shares.
  • Wellgistics Health Inc (NASDAQ:WGRX) fell 31.5% to $0.79 in pre-market trading. Wellgistics Health shares jumped 185% on Friday after the company signed a non-binding letter of intent with Datavault AI to integrate its blockchain-enabled PharmacyChain smart contract technology into Wellgistics’ infrastructure.
  • Tianci International Inc (NASDAQ:CIIT) shares dipped 29% to $0.70 in pre-market trading after jumping 40% on Friday.
  • 374Water Inc (NASDAQ:SCWO) fell 22.2% to $0.36 in pre-market trading. 374Water announced preliminary proxy filing seeking approval for discretionary reverse stock split
  • MaxsMaking Inc (NASDAQ:MAMK) dipped 17.7% to $4.35 in pre-market trading after jumping 77% on Friday.
  • United States Antimony Corp (NYSE:UAMY) fell 15.6% to $10.12 in pre-market trading.
  • Nanobiotix SA – ADR (NASDAQ:NBTX) dipped 13.1% to $16.68 in pre-market trading. On Friday, NANOBIOTIX announced updates to JNJ-1900 (NBTXR3) clinical program following transfer of ongoing Phase 3 head and neck cancer trial sponsorship and operational control.
  • Critical Metals Corp (NASDAQ:CRML) fell 8.2% to $13.80 in pre-market trading after gaining 10% on Friday.
  • American Resources Corp (NASDAQ:AREC) fell 7.8% to $3.57 in pre-market trading after gaining around 7% on Friday.

Now Read This:

Photo via Shutterstock

Loading...
Loading...
AREC Logo
ARECAmerican Resources Corp
$3.56-8.13%
Overview
ASST Logo
ASSTStrive Inc
$1.3724.6%
BBAR Logo
BBARBanco BBVA Argentina SA
$13.0929.5%
BMA Logo
BMABanco Macro SA
$72.6026.3%
CIIT Logo
CIITTianci International Inc
$0.7115-28.3%
CLIK Logo
CLIKClick Holdings Ltd
$15.88155.7%
CRML Logo
CRMLCritical Metals Corp
$13.86-7.78%
DYN Logo
DYNDyne Therapeutics Inc
$20.7821.4%
GGAL Logo
GGALGrupo Financiero Galicia SA
$45.0027.0%
GNTA Logo
GNTAGenenta Science SPA
$4.20-32.3%
MAMK Logo
MAMKMaxsMaking Inc
$4.32-18.3%
NBTX Logo
NBTXNanobiotix SA
$16.54-13.8%
NVS Logo
NVSNovartis AG
$129.12-0.95%
PMI Logo
PMIPicard Medical Inc
$5.391.51%
RNA Logo
RNAAvidity Biosciences Inc
$69.8142.0%
SCWO Logo
SCWO374Water Inc
$0.3695-19.0%
SUPV Logo
SUPVGrupo Supervielle SA
$8.7229.6%
TGL Logo
TGLTreasure Global Inc
$1.1457.9%
UAMY Logo
UAMYUnited States Antimony Corp
$10.17-15.3%
VIST Logo
VISTVista Energy SAB de CV
$47.2718.1%
WGRX Logo
WGRXWellgistics Health Inc
$0.7930-31.0%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved