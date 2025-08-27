Leading And Lagging Sectors For August 27, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 85.490 0.230 0.26 797 XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 137.368 0.318 0.23 2.5K XLB Materials Select Sector SPDR 92.130 0.210 0.22 503 XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 111.230 0.230 0.20 278 XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 80.560 0.030 0.03 2.9K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.62 -0.05 -0.10 85.2K XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 88.18 -0.05 -0.06 13.0K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

