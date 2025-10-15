Karooooo Posts Downbeat Earnings, Joins ASP Isotopes And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were higher this morning, with the Dow futures falling more than 150 points on Wednesday.

Shares of Karooooo Ltd (NASDAQ:KARO) fell sharply in pre-market trading following downbeat second-quarter earnings.

Karooooo reported quarterly earnings of 44 cents per share which missed the analyst consensus estimate of 46 cents per share. The company reported quarterly sales of $75.598 million which beat the analyst consensus estimate of $75.510 million.

Karooooo shares dipped 9.3% to $51.15 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

Sable Offshore Corp (NYSE:SOC) shares dipped 38.7% to $10.85 in pre-market trading after falling 5% on Tuesday.

(NYSE:SOC) shares dipped 38.7% to $10.85 in pre-market trading after falling 5% on Tuesday. AKA Brands Holding Corp (NYSE:AKA) fell 19.6% to $11.60 in pre-market trading after gaining 39% on Tuesday.

(NYSE:AKA) fell 19.6% to $11.60 in pre-market trading after gaining 39% on Tuesday. CNFinance Holdings Ltd – ADR (NASDAQ:CNF) declined 10.2% to $4.30 in pre-market trading after gaining 10% on Tuesday.

(NASDAQ:CNF) declined 10.2% to $4.30 in pre-market trading after gaining 10% on Tuesday. Nova Minerals Ltd – ADR (NASDAQ:NVA) tumbled 9.2% to $65.19 in pre-market trading. Nova Minerals shares surged 110% on Tuesday after the company announced it was invited by Australian Ambassador to the United States Dr. Kevin Rudd to brief the government on its Estelle Gold and Critical Minerals Project in Alaska.

(NASDAQ:NVA) tumbled 9.2% to $65.19 in pre-market trading. Nova Minerals shares surged 110% on Tuesday after the company announced it was invited by Australian Ambassador to the United States Dr. Kevin Rudd to brief the government on its Estelle Gold and Critical Minerals Project in Alaska. ASP Isotopes Inc (NASDAQ:ASPI) fell 9% to $12.80 in pre-market trading after the company announced a $250 million mixed shelf.

(NASDAQ:ASPI) fell 9% to $12.80 in pre-market trading after the company announced a $250 million mixed shelf. Nanobiotix SA – ADR (NASDAQ:NBTX) declined 6.8% to $26.31 in pre-market trading after falling 7% on Tuesday.

(NASDAQ:NBTX) declined 6.8% to $26.31 in pre-market trading after falling 7% on Tuesday. Trilogy Metals Inc (NYSE:TMQ) fell 6% to $9.96 in pre-market trading.

(NYSE:TMQ) fell 6% to $9.96 in pre-market trading. Critical Metals Corp (NASDAQ:CRML) fell 5.1% to $28.44 in pre-market trading after jumping 28% on Tuesday.

(NASDAQ:CRML) fell 5.1% to $28.44 in pre-market trading after jumping 28% on Tuesday. Akso Health Group – ADR (NASDAQ:AHG) declined 4.8% to $1.58 in pre-market trading.

(NASDAQ:AHG) declined 4.8% to $1.58 in pre-market trading. Arvinas Inc (NASDAQ:ARVN) fell 4.7% to $8.97 in pre-market trading.

