August 18, 2025 6:51 AM 3 min read

Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Shares of Dayforce Inc DAY rose sharply in pre-market trading.

Bloomberg reported Sunday, that Thoma Bravo is in talks to acquire Dayforce.

Dayforce shares jumped 21.4% to $64.30 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Propanc Biopharma, Inc. PPCB climbed 253% to $10.14 in pre-market trading. Propanc Biopharma priced its $4 million public offering at $4 per share and secured Nasdaq uplisting.
  • Adaptimmune Therapeutics plc ADAP shares gained 70.3% to $0.1013 in pre-market trading. The company, last week, posted upbeat quarterly results.
  • DIH Holding US, Inc. DHAI gained 43.4% to $0.3446 in pre-market trading after gaining 7% on Friday.
  • Ryvyl Inc. RVYL gained 33.3% to $0.3846 in pre-market trading after the company reported retirement of chairman and co-founder Ben Errez.
  • BioXcel Therapeutics, Inc. BTAI rose 19.9% to $6.57 in pre-market trading after gaining 15% on Friday.
  • Smart Share Global Limited EM gained 18.3% to $1.39 in pre-market trading after the company announced the receipt of a preliminary non-binding proposal to acquire the company from Hillhouse.
  • Xunlei Limited XNET jumped 18% to $7.60 in pre-market trading after jumping over 26% on Friday.
  • Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. TNXP surged 12.9% to $57.96 in pre-market trading. The FDA approved the company's Tonmya for the treatment of Fibromyalgia in adults.
  • Wheels Up Experience Inc. UP rose 7.7% to $1.95 in pre-market trading.

Losers

  • TPI Composites, Inc. TPIC dipped 51.1% to $0.1150 in pre-market trading after dipping 20% on Friday.
  • SRx Health Solutions Inc. SRXH tumbled 25.8% to $0.37 in pre-market trading after jumping 85% on Friday.
  • Empery Digital Inc. EMPD shares fell 22.2% to $7.00 in pre-market trading. Empery Digital secured $25 million credit facility to fund share repurchases.
  • Perfect Moment Ltd. PMNT dipped 17.4% to $0.4460 in pre-market trading after gaining 92% on Friday.
  • Plus Therapeutics, Inc. PSTV shares tumbled 17.4% to $0.5166 in pre-market trading. Plus Therapeutics shares jumped over 15% on Friday after the company reported better-than-expected Q2 EPS results.
  • CASI Pharmaceuticals, Inc. CASI dipped 16% to $2.00 in pre-market trading after gaining over 22% on Friday. CASI Pharmaceuticals recently announced FDA clearance for CID-103.
  • Advent Technologies Holdings, Inc. ADN declined 12.7% to $3.3300 in pre-market trading.
  • Fly-E Group, Inc. FLYE fell 11.1% to $0.8889 in pre-market trading after dipping 87% on Friday.
  • BitFuFu Inc. FUFU declined 6.4% to $3.53 in pre-market trading. BitFuFu, on Friday, reported better-than-expected Q2 EPS results.
  • Newegg Commerce, Inc NEGG shares fell 4.1% to $96.97 in pre-market trading after dipping 21% on Friday.

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

