Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Dayforce Inc DAY rose sharply in pre-market trading.
Bloomberg reported Sunday, that Thoma Bravo is in talks to acquire Dayforce.
Dayforce shares jumped 21.4% to $64.30 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving in pre-market trading.
Gainers
- Propanc Biopharma, Inc. PPCB climbed 253% to $10.14 in pre-market trading. Propanc Biopharma priced its $4 million public offering at $4 per share and secured Nasdaq uplisting.
- Adaptimmune Therapeutics plc ADAP shares gained 70.3% to $0.1013 in pre-market trading. The company, last week, posted upbeat quarterly results.
- DIH Holding US, Inc. DHAI gained 43.4% to $0.3446 in pre-market trading after gaining 7% on Friday.
- Ryvyl Inc. RVYL gained 33.3% to $0.3846 in pre-market trading after the company reported retirement of chairman and co-founder Ben Errez.
- BioXcel Therapeutics, Inc. BTAI rose 19.9% to $6.57 in pre-market trading after gaining 15% on Friday.
- Smart Share Global Limited EM gained 18.3% to $1.39 in pre-market trading after the company announced the receipt of a preliminary non-binding proposal to acquire the company from Hillhouse.
- Xunlei Limited XNET jumped 18% to $7.60 in pre-market trading after jumping over 26% on Friday.
- Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. TNXP surged 12.9% to $57.96 in pre-market trading. The FDA approved the company's Tonmya for the treatment of Fibromyalgia in adults.
- Wheels Up Experience Inc. UP rose 7.7% to $1.95 in pre-market trading.
Losers
- TPI Composites, Inc. TPIC dipped 51.1% to $0.1150 in pre-market trading after dipping 20% on Friday.
- SRx Health Solutions Inc. SRXH tumbled 25.8% to $0.37 in pre-market trading after jumping 85% on Friday.
- Empery Digital Inc. EMPD shares fell 22.2% to $7.00 in pre-market trading. Empery Digital secured $25 million credit facility to fund share repurchases.
- Perfect Moment Ltd. PMNT dipped 17.4% to $0.4460 in pre-market trading after gaining 92% on Friday.
- Plus Therapeutics, Inc. PSTV shares tumbled 17.4% to $0.5166 in pre-market trading. Plus Therapeutics shares jumped over 15% on Friday after the company reported better-than-expected Q2 EPS results.
- CASI Pharmaceuticals, Inc. CASI dipped 16% to $2.00 in pre-market trading after gaining over 22% on Friday. CASI Pharmaceuticals recently announced FDA clearance for CID-103.
- Advent Technologies Holdings, Inc. ADN declined 12.7% to $3.3300 in pre-market trading.
- Fly-E Group, Inc. FLYE fell 11.1% to $0.8889 in pre-market trading after dipping 87% on Friday.
- BitFuFu Inc. FUFU declined 6.4% to $3.53 in pre-market trading. BitFuFu, on Friday, reported better-than-expected Q2 EPS results.
- Newegg Commerce, Inc NEGG shares fell 4.1% to $96.97 in pre-market trading after dipping 21% on Friday.
