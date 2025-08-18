Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Dayforce Inc DAY rose sharply in pre-market trading.

Bloomberg reported Sunday, that Thoma Bravo is in talks to acquire Dayforce.

Dayforce shares jumped 21.4% to $64.30 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Propanc Biopharma, Inc. PPCB climbed 253% to $10.14 in pre-market trading. Propanc Biopharma priced its $4 million public offering at $4 per share and secured Nasdaq uplisting.

climbed 253% to $10.14 in pre-market trading. Propanc Biopharma priced its $4 million public offering at $4 per share and secured Nasdaq uplisting. Adaptimmune Therapeutics plc ADAP shares gained 70.3% to $0.1013 in pre-market trading. The company, last week, posted upbeat quarterly results.

shares gained 70.3% to $0.1013 in pre-market trading. The company, last week, posted upbeat quarterly results. DIH Holding US, Inc . DHAI gained 43.4% to $0.3446 in pre-market trading after gaining 7% on Friday.

. gained 43.4% to $0.3446 in pre-market trading after gaining 7% on Friday. Ryvyl Inc . RVYL gained 33.3% to $0.3846 in pre-market trading after the company reported retirement of chairman and co-founder Ben Errez.

. gained 33.3% to $0.3846 in pre-market trading after the company reported retirement of chairman and co-founder Ben Errez. B ioXcel Therapeutics, Inc . BTAI rose 19.9% to $6.57 in pre-market trading after gaining 15% on Friday.

. rose 19.9% to $6.57 in pre-market trading after gaining 15% on Friday. Smart Share Global Limited EM gained 18.3% to $1.39 in pre-market trading after the company announced the receipt of a preliminary non-binding proposal to acquire the company from Hillhouse.

gained 18.3% to $1.39 in pre-market trading after the company announced the receipt of a preliminary non-binding proposal to acquire the company from Hillhouse. Xunlei Limited XNET jumped 18% to $7.60 in pre-market trading after jumping over 26% on Friday.

jumped 18% to $7.60 in pre-market trading after jumping over 26% on Friday. Tonix Pharmaceuticals Holding Corp . TNXP surged 12.9% to $57.96 in pre-market trading. The FDA approved the company's Tonmya for the treatment of Fibromyalgia in adults.

. surged 12.9% to $57.96 in pre-market trading. The FDA approved the company's Tonmya for the treatment of Fibromyalgia in adults. Wheels Up Experience Inc. UP rose 7.7% to $1.95 in pre-market trading.

Losers

T PI Composites, Inc . TPIC dipped 51.1% to $0.1150 in pre-market trading after dipping 20% on Friday.

. dipped 51.1% to $0.1150 in pre-market trading after dipping 20% on Friday. SRx Health Solutions In c. SRXH tumbled 25.8% to $0.37 in pre-market trading after jumping 85% on Friday.

c. tumbled 25.8% to $0.37 in pre-market trading after jumping 85% on Friday. Empery Digital Inc . EMPD shares fell 22.2% to $7.00 in pre-market trading. Empery Digital secured $25 million credit facility to fund share repurchases.

. shares fell 22.2% to $7.00 in pre-market trading. Empery Digital secured $25 million credit facility to fund share repurchases. Perfect Moment Ltd . PMNT dipped 17.4% to $0.4460 in pre-market trading after gaining 92% on Friday.

. dipped 17.4% to $0.4460 in pre-market trading after gaining 92% on Friday. Plus Therapeutics, Inc. PSTV shares tumbled 17.4% to $0.5166 in pre-market trading. Plus Therapeutics shares jumped over 15% on Friday after the company reported better-than-expected Q2 EPS results.

shares tumbled 17.4% to $0.5166 in pre-market trading. Plus Therapeutics shares jumped over 15% on Friday after the company reported better-than-expected Q2 EPS results. C ASI Pharmaceuticals, In c. CASI dipped 16% to $2.00 in pre-market trading after gaining over 22% on Friday. CASI Pharmaceuticals recently announced FDA clearance for CID-103.

c. dipped 16% to $2.00 in pre-market trading after gaining over 22% on Friday. CASI Pharmaceuticals recently announced FDA clearance for CID-103. A dvent Technologies Holdings, Inc . ADN declined 12.7% to $3.3300 in pre-market trading.

. declined 12.7% to $3.3300 in pre-market trading. Fly-E Group, In c. FLYE fell 11.1% to $0.8889 in pre-market trading after dipping 87% on Friday.

c. fell 11.1% to $0.8889 in pre-market trading after dipping 87% on Friday. BitFuFu Inc . FUFU declined 6.4% to $3.53 in pre-market trading. BitFuFu, on Friday, reported better-than-expected Q2 EPS results.

. declined 6.4% to $3.53 in pre-market trading. BitFuFu, on Friday, reported better-than-expected Q2 EPS results. Newegg Commerce, Inc NEGG shares fell 4.1% to $96.97 in pre-market trading after dipping 21% on Friday.

