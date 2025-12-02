Why MongoDB Shares Are Trading Higher By Over 22%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Mongodb Inc (NASDAQ:MDB) rose sharply in pre-market trading after the company reported better-than-expected third-quarter financial results and raised its FY26 guidance above estimates.

MongoDB posted third-quarter revenue of $628.31 million, beating analyst estimates of $591.52 million, according to Benzinga Pro. The data platform company reported third-quarter adjusted earnings of $1.32 per share, beating analyst estimates of 80 cents per share.

MongoDB shares jumped 22.8% to $404.00 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Taoping Inc (NASDAQ:TAOP) gained 64.5% to $3.52 in pre-market trading after the company signed a supplemental agreement to acquire 100% of a target company for about $21.36 million.

(NASDAQ:FTEL) surged 37.6% to $1.65 in pre-market trading. Fitell shares jumped 41% on Monday after the company announced a $3 million repurchase program. Mobile-Health Network Solution s (NASDAQ:MNDR) rose 22.7% to $2.27 in pre-market trading after dipping 30% on Monday.

c (NASDAQ:CEP) gained 19.5% to $13.40 in pre-market trading after dipping 22% on Monday. Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO) gained 18% to $201.87 in pre-market trading as the company reported upbeat second-quarter financial results and issued strong third-quarter sales guidance.

Losers

Janux Therapeutics Inc (NASDAQ:JANX) tumbled 39.3% to $20.65 in pre-market trading. The company announced updated interim data for its JANX007.

