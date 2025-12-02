MongoDB logo on a smartphone
December 2, 2025 7:11 AM 3 min read

Why MongoDB Shares Are Trading Higher By Over 22%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Follow

Shares of Mongodb Inc (NASDAQ:MDB) rose sharply in pre-market trading after the company reported better-than-expected third-quarter financial results and raised its FY26 guidance above estimates.

MongoDB posted third-quarter revenue of $628.31 million, beating analyst estimates of $591.52 million, according to Benzinga Pro. The data platform company reported third-quarter adjusted earnings of $1.32 per share, beating analyst estimates of 80 cents per share.

MongoDB shares jumped 22.8% to $404.00 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Taoping Inc (NASDAQ:TAOP) gained 64.5% to $3.52 in pre-market trading after the company signed a supplemental agreement to acquire 100% of a target company for about $21.36 million.
  • Fitell Corp (NASDAQ:FTEL) surged 37.6% to $1.65 in pre-market trading. Fitell shares jumped 41% on Monday after the company announced a $3 million repurchase program.
  • Mobile-Health Network Solutions (NASDAQ:MNDR) rose 22.7% to $2.27 in pre-market trading after dipping 30% on Monday.
  • Cantor Equity Partners Inc (NASDAQ:CEP) gained 19.5% to $13.40 in pre-market trading after dipping 22% on Monday.
  • Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO) gained 18% to $201.87 in pre-market trading as the company reported upbeat second-quarter financial results and issued strong third-quarter sales guidance.
  • Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND) rose 12.5% to $1.51 in pre-market trading after jumping 36% on Monday.
  • Nomadar Corp (NASDAQ:NOMA) rose 11.1% to $9.55 in pre-market trading.
  • Meihua International Medical Tech Co Ltd (NASDAQ:MHUA) gained 8.1% to $14.70 in pre-market trading after gaining 14% on Monday.
  • Cardiol Therapeutics Inc (NASDAQ:CRDL) shares jumped 5.5% to $1.00 in pre-market trading after declining around 10% on Monday.

Losers

  • Janux Therapeutics Inc (NASDAQ:JANX) tumbled 39.3% to $20.65 in pre-market trading. The company announced updated interim data for its JANX007.
  • YXT.Com Group Holding Ltd – ADR (NASDAQ:YXT) declined 18.1% to $0.68 in pre-market trading after gaining 29% on Monday.
  • American Bitcoin Corp (NASDAQ:ABTC) fell 17% to $2.97 in pre-market trading after dipping over 15% on Monday.
  • Coincheck Group NV (NASDAQ:CNCK) dipped 16.2% to $6.60 in pre-market trading after jumping 143% on Monday.
  • Zenta Group Co Ltd (NASDAQ:ZGM) shares dipped 15.3% to $2.41 in pre-market trading after gaining 14% on Monday.
  • Ambitions Enterprise Management Co LLC (NASDAQ:AHMA) fell 13.8% to $12.36 in pre-market trading after jumping 198% on Monday.
  • SMX (Security Matters) PLC (NASDAQ:SMX) fell 13.6% to $33.68 in pre-market trading after dipping 36% on Monday.
  • Tian Ruixiang Holdings Ltd (NASDAQ:TIRX) fell 13.2% to $0.91 in pre-market trading after surging over 16% on Monday.
  • Paranovus Entertainment Technology Ltd (NASDAQ:PAVS) dipped 12.1% to $0.069 in pre-market trading after dipping over 92% on Monday.
  • Twin Vee Powercats Co (NASDAQ:VEEE) fell 10.2% to $2.41 in pre-market trading.

Now Read This:

Photo via Shutterstock

Loading...
Loading...
ABTC Logo
ABTCAmerican Bitcoin Corp
$3.04-15.1%
Overview
AHMA Logo
AHMAAmbitions Enterprise Management Co LLC
$12.60-12.1%
BYND Logo
BYNDBeyond Meat Inc
$1.5011.9%
CEP Logo
CEPCantor Equity Partners Inc
$12.8514.6%
CNCK Logo
CNCKCoincheck Group NV
$6.64-15.7%
CRDL Logo
CRDLCardiol Therapeutics Inc
$1.0611.6%
CRDO Logo
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd
$202.1018.1%
FTEL Logo
FTELFitell Corp
$1.6638.3%
JANX Logo
JANXJanux Therapeutics Inc
$20.50-39.7%
MDB Logo
MDBMongoDB Inc
$403.1422.6%
MHUA Logo
MHUAMeihua International Medical Technologies Co Ltd
$15.0010.3%
MNDR Logo
MNDRMobile-health Network Solutions
$2.3728.1%
NOMA Logo
NOMANomadar Corp
$9.5511.1%
PAVS Logo
PAVSParanovus Entertainment Technology Ltd
$0.0681-12.7%
SMX Logo
SMXSMX (Security Matters) PLC
$33.62-13.8%
TAOP Logo
TAOPTaoping Inc
$3.5565.9%
TIRX Logo
TIRXTian Ruixiang Holdings Ltd
$0.9112-13.2%
VEEE Logo
VEEETwin Vee PowerCats Co
$2.47-7.84%
YXT Logo
YXTYxt.Com Group Holding Ltd
$0.6768-18.1%
ZGM Logo
ZGMZenta Group Co Ltd
$2.41-15.4%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved