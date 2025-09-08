New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were higher this morning, with the Nasdaq futures gaining around 100 points on Monday.

Shares of New Fortress Energy Inc. NFE fell sharply in pre-market trading following second-quarter results.

On Friday, New Fortress Energy posted quarterly adjusted loss of $2.02 per share, versus a year-ago loss of 41 cents per share. Its sales declined to $301.70 million from $428.01 million.

New Fortress Energy shares dipped 12.5% to $2.14 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

CNFinance Holdings Limited CNF fell 18.8% to $3.78 in pre-market trading after jumping 94% on Friday.

fell 18.8% to $3.78 in pre-market trading after jumping 94% on Friday. Summit Therapeutics Inc . SMMT declined 17% to $21.57 in pre-market trading after the company announced the updated overall survival results from the Global Phase 3 HARMONi clinical trial of Ivonescimab in EGFR-mutated non-squamous non-small cell lung cancer.

. declined 17% to $21.57 in pre-market trading after the company announced the updated overall survival results from the Global Phase 3 HARMONi clinical trial of Ivonescimab in EGFR-mutated non-squamous non-small cell lung cancer. Sono Group N.V. SSM declined 15% to $12.30 in pre-market trading after dipping 34% on Friday. Sono Group announced Nasdaq uplisting approval.

declined 15% to $12.30 in pre-market trading after dipping 34% on Friday. Sono Group announced Nasdaq uplisting approval. Grupo Financiero Galicia S.A. GGAL fell 14.5% to $34.27 in pre-market trading.

fell 14.5% to $34.27 in pre-market trading. Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDN declined 14.3% to $18.75 in pre-market trading.

declined 14.3% to $18.75 in pre-market trading. Verb Technology Company, Inc . TONX fell 11.9% to $9.45 in the pre-market trading.

. fell 11.9% to $9.45 in the pre-market trading. Scage Future SCAG tumbled 11.2% to $4.32 in pre-market trading.

tumbled 11.2% to $4.32 in pre-market trading. YPF Sociedad Anónima YPF fell 10.2% to $27.66 in pre-market trading.

fell 10.2% to $27.66 in pre-market trading. Vista Energy, S.A.B. de C.V. VIST shares declined 6.1% to $35.77 in pre-market trading. Vista Energy will host a virtual investor day on Wednesday, Nov. 12, at 9:00 a.m. ET.

Photo via Shutterstock