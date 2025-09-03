Bruker, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were mostly higher this morning, with the Nasdaq futures gaining around 150 points on Wednesday.
Shares of Bruker Corp BRKR fell sharply in pre-market trading after the company announced a $600 million public offering.
Bruker shares tumbled 9.8% to $29.98 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Village Farms International, Inc. VFF shares dipped 9.2% to $2.47 in the pre-market trading session after dipping over 16% on Tuesday.
- Alkermes Plc ALKS fell 4.7% to $28.01 in pre-market trading.
- Pearson plc PSO fell 4% to $13.99 in pre-market trading.
- Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS declined 4% to $27.72 in pre-market trading as the company announced the pricing of upsized $250.0 million underwritten public offering of common stock.
- Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SMFG fell 3.5% to $15.90 in pre-market trading.
- Pearson PLC PSO fell 3.2% to $14.10 in pre-market trading.
- Torm PLC TRMD fell 3% to $21.24 in pre-market trading.
