Why NioCorp Developments Shares Are Trading Higher By Around 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of NioCorp Developments Ltd (NASDAQ:NB) rose sharply in pre-market trading after the company issued its preliminary unaudited financial results for the three-month period ended Sept. 30.

NioCorp Developments had a record cash balance of $162.8 million on its consolidated balance sheet as of Sept. 30 and posted a net loss of $42.7 million, or 53 cents per share for the three-month period ended Sept. 30, versus a year-ago net loss of $2.1 million, or 5 cents per share.

NioCorp Developments shares jumped 13.6% to $11.81 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Powell Max Ltd (NASDAQ:PMAX) gained 223.5% to $8.38 in pre-market trading after falling 9% on Friday.

(NASDAQ:PMAX) gained 223.5% to $8.38 in pre-market trading after falling 9% on Friday. Electra Battery Materials Corp (NASDAQ:ELBM) surged 100% to $3.30 in pre-market trading after declining 13% on Friday.

(NASDAQ:ELBM) surged 100% to $3.30 in pre-market trading after declining 13% on Friday. Founder Group Ltd (NASDAQ:FGL) rose 73.2% to $0.60 in pre-market trading after declining 12% on Friday.

(NASDAQ:FGL) rose 73.2% to $0.60 in pre-market trading after declining 12% on Friday. Aclarion Inc (NASDAQ:ACON) surged 47% to $12.64 in pre-market trading.

(NASDAQ:ACON) surged 47% to $12.64 in pre-market trading. USA Rare Earth Inc (NASDAQ:USAR) gained 24.3% to $40.54 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.

(NASDAQ:USAR) gained 24.3% to $40.54 in pre-market trading after gaining 5% on Friday. Critical Metals Corp (NASDAQ:CRML) rose 22.4% to $18.34 in pre-market trading.

(NASDAQ:CRML) rose 22.4% to $18.34 in pre-market trading. Mannatech Inc (NASDAQ:MTEX) gained 19% to $10.71 in pre-market trading after jumping around 5% on Friday.

(NASDAQ:MTEX) gained 19% to $10.71 in pre-market trading after jumping around 5% on Friday. Nanobiotix SA – ADR (NASDAQ:NBTX) surged 16.5% to $27.50 in pre-market trading after declining 21% on Friday.

(NASDAQ:NBTX) surged 16.5% to $27.50 in pre-market trading after declining 21% on Friday. Nova Minerals Ltd – ADR (NASDAQ:NVA) gained 15.3% to $31.05 in pre-market trading after gaining 22% on Friday.

Losers

Strive Inc (NASDAQ:ASST) shares dipped 32.4% to $1.05 in pre-market trading after falling 14% on Friday.

(NASDAQ:ASST) shares dipped 32.4% to $1.05 in pre-market trading after falling 14% on Friday. Dreamland Ltd (NASDAQ:TDIC) fell 26.1% to $0.86 in pre-market trading after dipping 81% on Friday.

(NASDAQ:TDIC) fell 26.1% to $0.86 in pre-market trading after dipping 81% on Friday. Quoin Pharmaceuticals Ltd – ADR (NASDAQ:QNRX) fell 26.1% to $15.00 in pre-market trading after jumping 151% on Friday. The company announced a $104.5 million private placement.

(NASDAQ:QNRX) fell 26.1% to $15.00 in pre-market trading after jumping 151% on Friday. The company announced a $104.5 million private placement. Tianci International Inc (NASDAQ:CIIT) fell 23.6% to $0.47 in pre-market trading.

(NASDAQ:CIIT) fell 23.6% to $0.47 in pre-market trading. Yunhong Green Cti Ltd (NASDAQ:YHGJ) dipped 17.4% to $7.67 in pre-market trading after gaining 55% on Friday.

(NASDAQ:YHGJ) dipped 17.4% to $7.67 in pre-market trading after gaining 55% on Friday. Lazydays Holdings Inc (NASDAQ:GORV) fell 16.5% to $2.07 after declining 6% on Friday.

(NASDAQ:GORV) fell 16.5% to $2.07 after declining 6% on Friday. PTL Ltd (NASDAQ:PTLE) dipped 14.7% to $0.16 in pre-market trading after declining 6% on Friday.

(NASDAQ:PTLE) dipped 14.7% to $0.16 in pre-market trading after declining 6% on Friday. ScanTech AI Systems Inc (NASDAQ:STAI) declined 13.3% to $0.54 in pre-market trading. ScanTech AI Systems shares jumped 39% on Friday after the company announced it entered into a Purchase Agreement establishing an equity line of credit of up to $50 million with ARC Group International.

(NASDAQ:STAI) declined 13.3% to $0.54 in pre-market trading. ScanTech AI Systems shares jumped 39% on Friday after the company announced it entered into a Purchase Agreement establishing an equity line of credit of up to $50 million with ARC Group International. Leifras Co Ltd (NASDAQ:LFS) tumbled 13.1% to $3.65 in pre-market trading after jumping 35% on Friday.

(NASDAQ:LFS) tumbled 13.1% to $3.65 in pre-market trading after jumping 35% on Friday. Super League Enterprise Inc (NASDAQ:SLE) fell 11.8% to $3.71 in pre-market trading. Super League Enterprise shares jumped 18% on Friday after the company announced a partnership with ES3.

Now Read This:

Photo via Shutterstock