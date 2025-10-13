key stock movers
October 13, 2025 5:26 AM 3 min read

Why NioCorp Developments Shares Are Trading Higher By Around 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Follow

Shares of NioCorp Developments Ltd (NASDAQ:NB) rose sharply in pre-market trading after the company issued its preliminary unaudited financial results for the three-month period ended Sept. 30.

NioCorp Developments had a record cash balance of $162.8 million on its consolidated balance sheet as of Sept. 30 and posted a net loss of $42.7 million, or 53 cents per share for the three-month period ended Sept. 30, versus a year-ago net loss of $2.1 million, or 5 cents per share.

NioCorp Developments shares jumped 13.6% to $11.81 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Powell Max Ltd (NASDAQ:PMAX) gained 223.5% to $8.38 in pre-market trading after falling 9% on Friday.
  • Electra Battery Materials Corp (NASDAQ:ELBM) surged 100% to $3.30 in pre-market trading after declining 13% on Friday.
  • Founder Group Ltd (NASDAQ:FGL) rose 73.2% to $0.60 in pre-market trading after declining 12% on Friday.
  • Aclarion Inc (NASDAQ:ACON) surged 47% to $12.64 in pre-market trading.
  • USA Rare Earth Inc (NASDAQ:USAR) gained 24.3% to $40.54 in pre-market trading after gaining 5% on Friday.
  • Critical Metals Corp (NASDAQ:CRML) rose 22.4% to $18.34 in pre-market trading. 
  • Mannatech Inc (NASDAQ:MTEX) gained 19% to $10.71 in pre-market trading after jumping around 5% on Friday.
  • Nanobiotix SA – ADR (NASDAQ:NBTX) surged 16.5% to $27.50 in pre-market trading after declining 21% on Friday.
  • Nova Minerals Ltd – ADR (NASDAQ:NVA) gained 15.3% to $31.05 in pre-market trading after gaining 22% on Friday.

Losers

  • Strive Inc (NASDAQ:ASST) shares dipped 32.4% to $1.05 in pre-market trading after fallinhg 14% on Friday.
  • Dreamland Ltd (NASDAQ:TDIC) fell 26.1% to $0.86 in pre-market trading after dipping 81% on Friday.
  • Quoin Pharmaceuticals Ltd – ADR (NASDAQ:QNRX) fell 26.1% to $15.00 in pre-market trading after jumping 151% on Friday. The company announced a $104.5 million private placement.
  • Tianci International Inc (NASDAQ:CIIT) fell 23.6% to $0.47 in pre-market trading.
  • Yunhong Green Cti Ltd (NASDAQ:YHGJ) dipped 17.4% to $7.67 in pre-market trading after gaining 55% on Friday.
  • Lazydays Holdings Inc (NASDAQ:GORV) fell 16.5% to $2.07 after declining 6% on Friday.
  • PTL Ltd (NASDAQ:PTLE) dipped 14.7% to $0.16 in pre-market trading after declining 6% on Friday.
  • ScanTech AI Systems Inc (NASDAQ:STAI) declined 13.3% to $0.54 in pre-market trading. ScanTech AI Systems shares jumped 39% on Friday after the company announced it entered into a Purchase Agreement establishing an equity line of credit of up to $50 million with ARC Group International.
  • Leifras Co Ltd (NASDAQ:LFS) tumbled 13.1% to $3.65 in pre-market trading after jumping 35% on Friday.
  • Super League Enterprise Inc (NASDAQ:SLE) fell 11.8% to $3.71 in pre-market trading. Super League Enterprise shares jumped 18% on Friday after the company announced a partnership with ES3.

Now Read This:

Photo via Shutterstock

Loading...
Loading...
ACON Logo
ACONAclarion Inc
$12.9250.3%
Overview
ASST Logo
ASSTStrive Inc
$1.05-32.5%
CIIT Logo
CIITTianci International Inc
$0.4801-21.2%
CRML Logo
CRMLCritical Metals Corp
$18.3222.3%
ELBM Logo
ELBMElectra Battery Materials Corp
$3.33101.8%
FGL Logo
FGLFounder Group Ltd
$0.608676.0%
GORV Logo
GORVLazydays Holdings Inc
$2.06-16.9%
LFS Logo
LFSLeifras Co Ltd
$3.65-13.1%
MTEX Logo
MTEXMannatech Inc
$10.7018.9%
NB Logo
NBNioCorp Developments Ltd
$11.7413.0%
NBTX Logo
NBTXNanobiotix SA
$27.5016.5%
NVA Logo
NVANova Minerals Ltd
$33.5324.6%
PMAX Logo
PMAXPowell Max Ltd
$8.07211.6%
PTLE Logo
PTLEPTL Ltd
$0.1465-21.2%
QNRX Logo
QNRXQuoin Pharmaceuticals Ltd
$14.85-27.6%
SLE Logo
SLESuper League Enterprise Inc
$3.70-12.1%
STAI Logo
STAIScanTech AI Systems Inc
$0.5455-12.7%
TDIC Logo
TDICDreamland Ltd
$0.8568-26.1%
USAR Logo
USARUSA Rare Earth Inc
$40.3923.9%
YHGJ Logo
YHGJYunhong Green CTI Ltd
$7.66-17.8%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved