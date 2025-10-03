October 3, 2025 9:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For October 3, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 88.8100 0.37 0.41 35.2K
(NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.3200 0.92 0.38 2.7K
(NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 116.8700 0.42 0.36 1.0K
(NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 143.5600 0.37 0.25 48.8K
(NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 88.0599 0.17 0.19 1.7K
(NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.0500 0.11 0.14 1.6K
(NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 89.8100 0.10 0.11 1.4K
(NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.4103 0.06 0.11 109.1K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 154.16 -0.04 -0.03 648
(NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 286.11 -0.05 -0.02 14.9K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

