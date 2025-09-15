Leading And Lagging Sectors For September 15, 2025

Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|XLY
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
|242.88
|4.25
|1.78
|14.5K
|XLE
|SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
|88.96
|0.36
|0.40
|16.2K
|XLI
|SPDR Select Sector Fund - Industrial
|152.10
|0.52
|0.34
|1.6K
|XLC
|The Communication Services Select Sector SPDR Fund
|117.67
|0.32
|0.27
|460
|XLB
|Materials Select Sector SPDR
|91.92
|0.24
|0.26
|2.1K
|XLV
|SPDR Select Sector Fund - Health Care
|138.44
|0.33
|0.23
|1.9K
|XLU
|SPDR Select Sector Fund - Utilities
|85.67
|0.17
|0.19
|2.0K
|XLF
|SPDR Select Sector Fund - Financial
|53.90
|0.10
|0.18
|59.1K
|XLP
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
|80.43
|0.11
|0.13
|2.3K
|XLK
|SPDR Select Sector Fund - Technology
|271.07
|0.19
|0.07
|78.4K
|XLRE
|Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
|42.37
|0.02
|0.04
|2.4K
No loser in today's Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
