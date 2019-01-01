Sylvania Platinum (OTC:SAPLF), Earnings Estimates, EPS, and Revenue

data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgODUuMzMzIDUxMiAzNDEuMzMzIj48cGF0aCBmaWxsPSIjRkZEQTQ0IiBkPSJNMCA4NS4zMzFoNTEydjM0MS4zMzdIMHoiLz48cGF0aCBkPSJNMCA4NS4zMzFoNTEydjExMy43NzVIMHptMCAyMjcuNTUxaDUxMnYxMTMuNzc1SDB6IiBmaWxsPSIjRDgwMDI3Ii8+PC9zdmc+Español
data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgODUuMzMzIDUxMiAzNDEuMzMzIj48cGF0aCBmaWxsPSIjRkZGIiBkPSJNMzQxLjMzNCA4NS4zM0gwdjM0MS4zMzJoNTEyVjg1LjMzeiIvPjxwYXRoIGZpbGw9IiM2REE1NDQiIGQ9Ik0wIDg1LjMzM2gxNzAuNjYzVjQyNi42N0gweiIvPjxwYXRoIGZpbGw9IiNEODAwMjciIGQ9Ik0zNDEuMzM3IDg1LjMzM0g1MTJWNDI2LjY3SDM0MS4zMzd6Ii8+PC9zdmc+Italiano
data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgODUuMzMzIDUxMiAzNDEuMzMzIj48cGF0aCBmaWxsPSIjRkZGIiBkPSJNMCA4NS4zMzFoNTEydjM0MS4zMzdIMHoiLz48cGF0aCBmaWxsPSIjMDA1MkI0IiBkPSJNMCA4NS4zMzFoMTcwLjY2M3YzNDEuMzM3SDB6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0iI0Q4MDAyNyIgZD0iTTM0MS4zMzcgODUuMzMxSDUxMnYzNDEuMzM3SDM0MS4zMzd6Ii8+PC9zdmc+Français
QQQ
%
DIA
%
SPY
%
TLT
%
GLD
%
BTC/USD
%
Contribute
data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgODUuMzMzIDUxMiAzNDEuMzMzIj48cGF0aCBmaWxsPSIjRkZEQTQ0IiBkPSJNMCA4NS4zMzFoNTEydjM0MS4zMzdIMHoiLz48cGF0aCBkPSJNMCA4NS4zMzFoNTEydjExMy43NzVIMHptMCAyMjcuNTUxaDUxMnYxMTMuNzc1SDB6IiBmaWxsPSIjRDgwMDI3Ii8+PC9zdmc+Español
data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgODUuMzMzIDUxMiAzNDEuMzMzIj48cGF0aCBmaWxsPSIjRkZGIiBkPSJNMzQxLjMzNCA4NS4zM0gwdjM0MS4zMzJoNTEyVjg1LjMzeiIvPjxwYXRoIGZpbGw9IiM2REE1NDQiIGQ9Ik0wIDg1LjMzM2gxNzAuNjYzVjQyNi42N0gweiIvPjxwYXRoIGZpbGw9IiNEODAwMjciIGQ9Ik0zNDEuMzM3IDg1LjMzM0g1MTJWNDI2LjY3SDM0MS4zMzd6Ii8+PC9zdmc+Italiano
data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgODUuMzMzIDUxMiAzNDEuMzMzIj48cGF0aCBmaWxsPSIjRkZGIiBkPSJNMCA4NS4zMzFoNTEydjM0MS4zMzdIMHoiLz48cGF0aCBmaWxsPSIjMDA1MkI0IiBkPSJNMCA4NS4zMzFoMTcwLjY2M3YzNDEuMzM3SDB6Ii8+PHBhdGggZmlsbD0iI0Q4MDAyNyIgZD0iTTM0MS4zMzcgODUuMzMxSDUxMnYzNDEuMzM3SDM0MS4zMzd6Ii8+PC9zdmc+Français
Personal Finance
Alts
Best Real Estate Crowdfunding Platforms
REITs Versus Crowdfunding
How to Invest in Artwork
Best Alternative Investments
Best Alternative Investment Platforms
Crypto
Cannabis
News
Earnings
Interviews
Deals
Regulations
Psychedelics
TV
YouTube
Video
Podcasts
Trading School
My Stocks
Tools
Premium
QQQ
%
DIA
%
SPY
%
TLT
%
GLD
%
BTC/USD
%
Sylvania Platinum
(OTCPK:SAPLF)
1.102
00
At close: May 24
1.2706
0.1686[15.30%]
PreMarket: 8:39AM EDT
15 minutes delayed
Day High/Low- - -
52 Week High/Low1.05 - 2
Open / Close- / -
Float / Outstanding- / 270.2M
Vol / Avg.- / 2.5K
Mkt Cap297.7M
P/E3.65
50d Avg. Price1.21
Div / Yield0.05/4.83%
Payout Ratio18.13
EPS-
Total Float-

Sylvania Platinum (OTC:SAPLF), Earnings Estimates, EPS, and Revenue

Sylvania Platinum reports earnings on a quarterly basis. These quarterly earnings reports give investors a glimpse into financial results from a company for a 3 month period. Earnings reports almost always include EPS and Revenue results.

EPS

Quarterly Revenue

Annual Revenue (as of Dec 31)

Earnings History

Analyze the earnings history of Sylvania Platinum using advanced sorting and filters.

No Data

Sylvania Platinum Questions & Answers

Q
When is Sylvania Platinum (OTCPK:SAPLF) reporting earnings?
A

There are no earnings for Sylvania Platinum

Q
What were the latest earnings per share (EPS) for Sylvania Platinum (OTCPK:SAPLF)?
A

There are no earnings for Sylvania Platinum

Q
What were Sylvania Platinum’s (OTCPK:SAPLF) revenues?
A

There are no earnings for Sylvania Platinum

Browse earnings estimates, EPS, and revenue on all stocks.