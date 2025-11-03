Leading And Lagging Sectors For November 3, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 156.49 1.43 0.92 5.9K (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 303.25 2.57 0.85 22.8K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 76.52 0.24 0.31 60.5K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 115.00 0.19 0.16 744 (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.15 0.22 0.09 854 (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 89.14 0.04 0.04 5.4K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 143.99 -0.26 -0.19 6.8K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 88.01 -0.12 -0.14 27.4K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 40.87 -0.03 -0.08 2.1K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 52.36 -0.01 -0.02 61.9K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

