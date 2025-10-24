Leading And Lagging Sectors For October 24, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 292.6200 3.530 1.22 43.5K (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 155.5800 0.800 0.51 5.6K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 115.8300 0.580 0.50 1.3K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.7837 0.454 0.50 29.7K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 42.7000 0.200 0.47 10.5K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 52.7800 0.240 0.45 161.2K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 79.6894 0.339 0.42 10.1K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 239.1700 0.800 0.33 1.6K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 146.5000 0.460 0.31 3.7K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.1900 0.220 0.24 47.5K

No loser in today's Pre-market session.

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

