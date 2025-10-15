Leading And Lagging Sectors For October 15, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 285.4900 3.980 1.41 37.2K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 87.0900 0.720 0.83 64.6K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.6200 0.380 0.71 251.0K (NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 89.7100 0.600 0.67 1.3K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 235.7500 1.400 0.59 874 (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 153.9000 0.660 0.43 3.9K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 115.0000 0.410 0.35 1.2K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 92.0200 0.320 0.34 23.0K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.4300 0.130 0.31 1.3K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 79.2383 0.148 0.18 15.5K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 142.21 -0.13 -0.1 23.9K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

