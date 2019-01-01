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SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD.
(OTCGM:FFRIF)
0.1186
00
Last update: 11:29AM
15 minutes delayed

SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD. (OTC:FFRIF), Earnings Estimates, EPS, and Revenue

SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD. reports earnings on a quarterly basis. These quarterly earnings reports give investors a glimpse into financial results from a company for a 3 month period. Earnings reports almost always include EPS and Revenue results.

EPS

Quarterly Revenue

Annual Revenue

Earnings History

Analyze the earnings history of SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD. using advanced sorting and filters.

No Data

SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD. Questions & Answers

Q
When is SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD. (OTCGM:FFRIF) reporting earnings?
A

There are no earnings for SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD.

Q
What were the latest earnings per share (EPS) for SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD. (OTCGM:FFRIF)?
A

There are no earnings for SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD.

Q
What were SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD.’s (OTCGM:FFRIF) revenues?
A

There are no earnings for SEED INNOVATIONS LTD by SEED INNOVATIONS LTD.

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