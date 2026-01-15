Leading And Lagging Sectors For January 15, 2026

Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLK)
|State Street Technology Select Sector SPDR ETF
|146.57
|1.87
|1.29
|78.7K
|(NYSE:XLU)
|State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
|43.46
|0.29
|0.67
|91.8K
|(NYSE:XLI)
|State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
|164.84
|0.57
|0.34
|2.9K
|(NYSE:XLY)
|State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
|122.57
|0.32
|0.26
|2.4K
|(NYSE:XLB)
|State Street Materials Select Sector SPDR ETF
|48.84
|0.09
|0.18
|1.7K
Losers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLE)
|State Street Energy Select Sector SPDR ETF
|47.60
|-0.46
|-0.96
|335.7K
|(NYSE:XLP)
|State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
|81.90
|-0.33
|-0.41
|26.2K
|(NYSE:XLV)
|State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
|157.27
|-0.59
|-0.38
|9.3K
|(NYSE:XLRE)
|State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
|41.32
|-0.07
|-0.17
|1.1K
|(NYSE:XLF)
|State Street Financial Select Sector SPDR ETF
|54.14
|-0.01
|-0.02
|59.2K
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF
$47.67-0.81%
XLFState Street Financial Select Sector SPDR ETF
$54.13-0.04%
XLIState Street Industrial Select Sector SPDR ETF
$164.880.37%
XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF
$146.461.22%
XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
$81.90-0.40%
XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
$41.32-0.17%
XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$43.270.23%
XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF
$157.32-0.34%
XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
$122.480.19%
© 2026 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.