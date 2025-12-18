movers image
December 18, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 18, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 140.740 1.350 0.96 28.8K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 121.331 0.811 0.67 867
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.460 0.270 0.59 385
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.940 0.180 0.42 4.7K
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 154.080 0.550 0.35 7.0K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.180 0.390 0.25 1.9K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 54.710 0.080 0.14 23.9K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.750 0.020 0.04 529

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 44.61 -0.17 -0.38 115.5K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 79.58 -0.07 -0.09 1.3K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

