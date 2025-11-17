movers image
November 17, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For November 17, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 112.30 0.97 0.87 3.6K
(NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 89.24 0.48 0.54 4.4K
(NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 92.16 0.14 0.15 13.1K
(NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.34 0.08 0.10 7.4K
(NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 52.48 0.03 0.05 92.0K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 287.1 -1.05 -0.37 57.5K
(NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 151.5 -0.33 -0.22 10.0K
(NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 40.9 -0.05 -0.13 1.0K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

XLC Logo
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR Fund
$112.300.87%
Overview
XLE Logo
XLESPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
$92.140.13%
XLF Logo
XLFSPDR Select Sector Fund - Financial
$52.470.04%
XLK Logo
XLKSPDR Select Sector Fund - Technology
$287.25-0.31%
XLP Logo
XLPSPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
$77.24-0.03%
XLRE Logo
XLREReal Estate Select Sector SPDR Fund (The)
$40.88-0.17%
XLU Logo
XLUSPDR Select Sector Fund - Utilities
$88.900.16%
XLV Logo
XLVSPDR Select Sector Fund - Health Care
$151.73-0.07%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved