Leading And Lagging Sectors For November 13, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.49 0.57 0.63 8.6K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 90.45 0.20 0.22 7.9K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.45 0.13 0.16 3.9K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 152.87 0.05 0.03 20.4K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 293.45 -0.47 -0.16 19.5K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 237.75 -0.19 -0.08 837 (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.64 -0.03 -0.06 69.2K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

