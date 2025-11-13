Leading And Lagging Sectors For November 13, 2025

Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLU)
|SPDR Select Sector Fund - Utilities
|90.49
|0.57
|0.63
|8.6K
|(NYSE:XLE)
|SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
|90.45
|0.20
|0.22
|7.9K
|(NYSE:XLP)
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
|77.45
|0.13
|0.16
|3.9K
|(NYSE:XLV)
|SPDR Select Sector Fund - Health Care
|152.87
|0.05
|0.03
|20.4K
Losers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLK)
|SPDR Select Sector Fund - Technology
|293.45
|-0.47
|-0.16
|19.5K
|(NYSE:XLY)
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
|237.75
|-0.19
|-0.08
|837
|(NYSE:XLF)
|SPDR Select Sector Fund - Financial
|53.64
|-0.03
|-0.06
|69.2K
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
