Do Technicals Point To More Downside For GBPJPY?
This most recent week, we saw GBP/JPY following the same bearish direction as the previous three weeks, with its strongest impulse happening during Wednesday's New York session. When looking at the weekly time frame, this pair has been in an uptrend. However, it is fast approaching a breakout of this upwards trendline, which has held prices up for the past couple of years.
Technically we can look at the hourly chart and see the adherence the price showed to the Fibonacci and Exponential Moving Average.
Looking at the most recent hourly range, we see GBPJPY retrace above the week's opening price during Monday's New York session to the 61.8 level. In that area is the EMA indicating another confluence for a move down. Price didn’t return to that area, with only two other weak retracements shown before the sell-off.
Fundamentally speaking, there were no high impact news events for either currency last week. However, the UK has had its hands full with several factors. Brexit issues with Ireland continue, and numbers show the economy shrank at the end of March. Factor in that the Japanese Yen is typically seen as a safe haven, and the bearishness in this pair isn't too surprising.
Description automatically generated" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABWEAAAKTCAYAAAB4lMraAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAIdUAACHVAQSctJ0AAP+lSURBVHhe7P13eFxZfuZ57h/dO7072zMjTWumzfRI22qjltS9aqnlTUlVpZZKZVWVVZWVld577z19Jm0mPZn0Jum9994TAEESBAGScARJeBOwASDw7v2de2ECuAABIl7Y9/M852E4gIHAibhxvzy88f+AiIiIiIiIiIiIiNAowoqIiIiIiIiIiIgQKcKKiIiIiIiIiIiIECnCioiIiIiIiIiIiBApwoqIiIiIiIiIiIgQKcKKiIiIiIiIiIiIEHUZYZubm1FYWITMzOvIyclDU1MTotEGFBUVu+vuprSsDHV1dcE5uNP2vWxUVFSGfo/q6hrUerdraGhwtwkTi8UQiVS1nq6uqXGnu1NbW+e+pif3uy8aGxvdY2b3q0VpaRnqo1H3d5eXV8RdZ+z69o9Td+x2VVXVwbnesd9dy+PfMuxxuRv7mex3bve7uLjE+z7R4Jpw9nOWlZWjvr7enbd5Y+dramvd73cwsJ+l1rs/Laft93Ivc8PmVF2d/3PeKSh0j2l2Tq57zMLYY5Gbe9PdruXxsd/B9RvZuHX7jrsvNh/s+uKSUnef7H5ev5GFmzfz3dd31NjYFDe37fdT4N2Xjj9P1HtOZWXluO9tc9TuY25unjufl3fT+95t89KeUy2Pj81d+372u7fbtgy7v/Z3VFZG3Pk7dwrc7cPYz9jyOImIiIiIiIiIjERdRliLOWPHT8bipSvx+eQvsXPXXhdxPvx4bJeRqb0vZ8xBcsrF4ByQnHwBr7z2LlasXIupX8xCTUg83bvvEM6dT0HezXwsXb4quDRecXGxuz8Wai0Mbdi0Nbima2fOnsfGTdu7DW2nTp/zvl9pcO7eWIh74+0P44LT5KkzcDUj0wW2rxYsdUGqvS+mz0HKhbbHqTtJyanY4f0e7kWkqgpr123CJ6Mm4O33PnGn7fG7Gwtw7384xt3vMWMn4tr1G8E14WKxZmzesgM7du5x53Pz8rF85RqcOHUGBw4edZcNtIqKCny9er07XeTNJ5vnd4vLHdnj8P0f3e/97i658xOnTMfyFauxa/e+1oDZ0Y0b2Zgxaz7mzFvk3XaNex6tXLUOS5Z9jfGfT8WVKxmYM3eRu2yS9/0KC4u9590+91yYNXdB69/VwuKrPR/t9ja37Wf4cuY8HDh0pFOwzcrOxauvv4fVazbgfFKKi70vvfYOVn69DvsPHHbPpxYHDx3FyVNn3emrGdfw0itvIynpgnvuPvHUS+5rjp847f6hxJ7LNpe+Xr0u9B8I7D6NGvM5LqTG33cRERERERERkZGk2wg7Zdost0ow/WoGxk2Yisxr11sjrF2em3ezdZWksahnl9lKOouLFmHr66MoKy9HUlIKVqxc4+LQwsXLUVJS2roy1FbbWSTsSYS9ejUTf/in33Ir746fPO0CjwWolvvTsoKwpqbWraq1+3Ty1BkXYW3VoK3KtOvtPtnt7bzdJwukFp7svltcsuvar8a1+2l/p11+69ZtNDR4j0FFhXuc7LrikhLke5e/8PJb3uN0w8VLu7wlwtoqVou0dpmtRLTvY5fZ43Tk6Al3viXetfwstprY7qutmryZfws7du3D1u273G1aVFdXu9sWut9DswthJaWl7rKWFcPtWXDbtGW7+5lbfgf2c1ZU+j9zy0rnRu96W31p8e2d9z5FZWWVO2+xzlY/2u3s9vZ42e1bzttjZPd1zLhJLkZb0LOfzy63n89ua/fVVl/6K0nr3O+p5ee0Py3Qt6wUNfZ1dnv7OrveVtTm5eWjIFh1bN/DfoZ87++137v9fiwydsVWcT77/Gvud3bsxCk8/Ogz7usjkYj7Gez72hy3x8dWiNrf2fGxPHzkuPf8mNkaRmfPXeieJy2PX3dKvd+PzVsLnPanrVJOTb3cGtjt6+0fP9KuXHXnzemzSdi+ww/bxm5jj2vqxctYvXajO2/3aePmbbjtPdb2+7Vh89D+tAj7+aQvvD9z3GNkIfrj0RPcXLWfu/197hhh7R9P7HlsIf7L6XPd79XY/d2ydYc73ZUj3n16652PFWFFREREREREZETrNsJ+9Ol4PPvC6y4w5eTejFsJm5ySimUrVuOd9z5xkfHc+WR8OWMeli1fjRMnz2Dal7Pdarmly1bh9JnzOO9d/90f/Ayjx36OE97lFgttBaJFQIu1Cxev6FGE3bv/kFuRZ4HKVhAuXroCdfX1SEq+gCXe13w8aoILT1u27nL3wVYSWqxat34LNmzcigMHj7gVifYz2X2dO3+xO9zCx97POm36HKRfzcSnoz/D/AVLcSH1cvC3woVHWxFo9/PzSV9i3vwlGDXmM6SmXvJ+lio8+czLuHT5Ch585Gl3m68WLsOZs0mtEdbC4Cuvv+cina1Gtb/79u07LsJO/WK29/0We/dlEW5k+ffNfn67b/n5t7Fm3UYX5ezxar/ytzIScV+/aMkKTJz8JQ57P+eiJSvdfbcVl+9/ONqFs/ZaImxRcQl++fDTbmWkhbyLl9Lc7/PTMZ97j/8tHDx8zLsfCzBz9ld4/c0P3GP2D9//mftZJno//wLv57PHyx7jg4ePusu+nDEXjzz+nAuas+cuclHUHgdbNTrhs6nYvWe/9/dcdj+rzYtZc2x150W3etQi51cLl7qoun7DFve1xgLlwkXL3eNhsdHmyxzv8WlZoX3B+3p7TJavXI0ZM+e5MGorUl95/V0X2sOkp2e66G4R3+aEPR438/NxJT3DPQajxk7E+aQL3s82x0V/C/X293VkP3tLhLXf1WLvsX/r3Y/d77or9vPZytEVX6/FZW++jJ8wxQV9ez6tXb/J3cbmha1atb/XWJB+74PR7n53ZJG0JcKO9x5j+319PvELP3x7zwP7nVlUtghr88fu84TPp7p/CLAAbHPuw0/GeXOpLTL3NMLa3G4fijuyubxt+273O1GEFREREREREZGRrEcrYfcfPIKnn30VaWnpLsJaGLPQ+id/8bf497/1+y74WKizCNnCDkfw1LOvYPuO3S482eEIbCWshZz3Phjl/ut1byOsxV+LixcvXcHWbTtd+LJgZ8ektJD3n3/3j/CHf/JNt7rPIuz6jX6wtMMRPPH0Sy4+2WrYmd73+M3/9N/w2//lj93PcPZcMtas3ehCs60atDg44fNpcRHPIuxnE79wAcpWDr7z/qd478PRnSJsy+EIiopKXAxsibD2fSdPnelWIb7x1gcu8rWshLUQaY/LrNlfucftN//j77n79sd/9m3s2XvQ/Vd3C3EdD0eQlnbVhUtjsdBCqD0mqRf9+/TmOx+5+91e+wh7/y+fcCtGLeAdOnwMv/1f/wR/8Ed/7R7fBYuWefeptvVwBBZJn3n+NfezWDi0x9xi64SJ01y4XLL0aySlpOKDj8e4n9HC+9FjJ93Pb3PJ5oFFWAvD/+E//4H7+f7m2993kW/Nuk3efU7z/s7l7jFcu35zcG/hfpfTZ85zc8jY8VPt8bC5YPHYDiuwafN29/PbvLHH0/4++z3YytQw23fuwTHvvtlc2rptl3tcT585hwsXLuEv//of8Dve42Ah0mLojp17vcfmqDdHkoKvbtM+wrawQwPYfOpKTm4eRo+d6KKmrRi2EGqnU7znwE5vDttza5z3+F66nOZub78bW21q0TtM+whrvzNbqWyXTZk2I7hFPJub9v3td9fCDn1gq7hb9DTCfuH9/HZogxb2O7Lf1e/+3p8hI/MaHnr0GaSlZ2D0uM/d60X71bYiIiIiIiIiIiNJjyKsRbU33/7IBZcXXnoTd+4Uuqhp//XfwuTefQddfLHYaey/Q1ug2rRlhx9NL15ujbAWaixs2X9z/2ziNHe4AAs0875agl279+PwkRMups2cPd99r/bsv63bqlFbIWgr+CyaHT9xCtt27HYrAO2wBh+PGu9W3VmEtbBm7H5N9X4WO1bpHu++btu+y63ytDDawkJiRsb14ByQkXndBTJbpWjaR9gr6VfddZOmzMCRYyfcf2u3oNk+wtoKzVWr17vAZZG1JcJayLL/4m4h1Fah+iGvLcJacLPHsuW+2YphW+FoEbRjhLVobPfBwp3FxNlzFrjHsacR1lY5txwiwD1+9VG3otaOjztn3kK3WrInEdZi58efTnARsGUFq8Xd5196w608Ni0R1h5n+/23sPmwZdtO9zhYuLbHeP+BI24V5b79h9whCGxlsD0e9jjfvHnL/bd6i9L2M9vP0l2EtSBq37/979rmjn2AloV3W61tp7d538seL/t57XAZtoLTguZG73vbyuWWVanttY+wl9PSXeC3f0ywD9+yQx4sWbrS3c8W9v3sGKotQdeeW+++P8o9j+y5YvP51Omz3nNmnvtexkKw/f0VHX6PLdpHWFtdW1ZW4QKqxXn73ds/KNiKafs77DGy36nNJ/t5bPWtHfrB5rLdlxbnz6dg994D/mnvOT9x8nT3+HWMsOnpGZjvzTdjz3lb5d3Cfv8W1W1O/PLhJ93vvSWki4iIiIiIiIiMNHc5HME4/Lv/+HtuWNi02Pfu+5+66DV56nT8yZ99261Atf8Ob3758FPuthawLOLZSkULN/bfui3stXwv+772/W2l6m//7h/jRz95wI9XeXnue9hqx9ffeB9r125037eFRaWWFYH2/SwcWcC0qGZh7rd+949cwLSgaIchsEMkGAtJdp8sVNlK0ZKSMhei7L78/JdPuNB59mwSfu8P/hKjx03CE0++6K5btXqd+3pjf/ff/cOP8e/+w+/hez+63wVI+2/2dru//95P3WEI7L9mW9j8/T/8Bn72i8e821S4MPua97NYxJox6yt3eIG/+fb33NfZf0e3x8n+i749TgsWLHWPi4VQu/6+nz3iAtrBQ8fc6kJ3n9b4HyjVwo4Bapc/9sTz7nssXb7a+75pLsLa49wxwtpxQ7fv3O2inK1ebh9h7fvY42fj2vWs1r/TfhcWYe3nsOMCT506E9e96+0xmBqshvz1f/df3G2fee5Vd8xWi9e2Srkl2FmAtQBsq38fe/J5d1tbTWzsU/otCBr7nVnAtHBu98Pum/33fVtx/aj3M9rjY/H1t373D3H/g0+6v8sCr0VhW1lqj6fd5sNPxrrVmBZmWz7IzVhonuSd948JnOf+bgu7dlgCm4N2vzZv2+kOgWDR0H4Gi/dhLOTbYRxMy31qifv2uL/7wSj3e2hhK8nt+9v4q2/+gzvOra3+/i/e42wrzG0e2j9y2PX2vex33XKfbLzx9kfBd2pjK4U3bNrmHid73Gw1+H0/f8Q9znYYgp/d/5gL2cbmpn2f6zey3Hmb63b+5Mkz7nwL+93ZqnG7zg4v0fI7tPk1d96i1vP2d27Y6M+/7/3w5+64v2HsMWlZ2SsiIiIiIiIiMhJ1GWEHA4tUFkstUNmw/9peVd35E9j7g0W1lpWwEi83Lx9vvfOR+x1ZOG0fHgeSrSbdu/eAO87vvTh99ryL+2XtVon2lK1QPXHydHBORERERERERERGskEdYUVERERERERERESGOkVYERERERERERERESJFWBERERERERERERGiLiNsQ0MT6uobNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ07jKsp3alywhbWl6NkrIqlFfWjIhRVFIZerlGYkZpeZU3nyKh12kkZhSXRlBWUR16nUZiRmFxRejlGokbBUXloZdrJG5oe8cd/vZu5Lx/GohRXFqp7R15aHvHH9re8Ye2d9xh2zsbYddpJGbY9i7sco3EjcJivRazR6Ie49ybBaGXD7Zh+wHWU7vSZYS1L442NAbnhr/a2rrglDA0NTWhoaEhOCcM9fVRNDc3B+eEobq6JjglLFVVVcEpYamr0/aOyd/ejZz3TwOhvr5e2zsybe/4qqq63kGTxKirqw9OCUNjY5M3tL1j0hzmq67WazFborZ3N2/eCk4NbtZRrad2RRE2oAjLpQjLpwjLp51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHZ8iLJ8CFpciLJ/mMJ8iLJ8ibDxF2IAiLJciLJ8iLJ92SvkUYfkUYbkUYfkUYfm0veNThOVTwOJShOXTHOZThOUbyAhrr1O37xTjWtYtXE7P6tXIybuDisre75sqwvaQIiyXIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TlG6gIa+/HLaRGqu7tPU20oQHFJeUoKi7v1ftORdgeUoTlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfAMVYQuKSlFR2be/295v3iksHdgIm5xyEQ88+CRefPktjB77uXtA9x04jOLiUnf9kmVfI/PadXfaotDHn05AVlaOO9+lY7OB1U/5p498CXz2O8DXjwLH53iPdBIw9Y+BZb8ANr3m/UTtfpiqYmDhj4EVDwMbXvFepSqBzW8CK72v/ex3gaU/B7a9551/xD9dVRR8YWeKsFyKsHyKsHzaKeVThOVThOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZZvoCJs7s2C4FSbsvJy5ObdxJ2CQqxbvxmr12xAbm6e64FpV66628RiMZw9l4Ty8gp3vrikYmAj7IXUy9iydWdwzruD3p2ZMm0mNm/d4XbsHnn8WRw9dtJdd/1GFv79b/0+5s1f4n6QUCfmAVvfAVY96Z+3CLv5Df+02fUpsHu09xc1AfO/7z3yKcEVnpwz3te+7e3xePfTAu2No/7ldluLumV5QE2Z5WtgzxggbYd/fQhFWC5FWD5FWD7tlPIpwvIpwnIpwvIpwvJpe8enCMungMWlCMunOcynCMs3UBH2enbn219OS8eWbbtw6vQ5rFy13i0gnfD5VBQVFWPm7K9QUVGJm/m38Pa7H6OmptZ9TcFgWAn7yagJ2LBpK27fvuN2Nmz16/SZ83A1IxMrvl6LvfsOuju5c/c+XEi9iMlTp6Om1v8BQuWcBtY87Z+2CDvjr4Ap/x3Y/zmQth2Y9S3g5Dxgwu8Aeef92xmLrIt+ApxdCkz/SyBzv3/5nTRg5WP+adPovXgt+TlQkhVc0JkiLJciLJ8iLJ92SvkUYfkUYbkUYfkUYfm0veNThOVTwOJShOXTHOZThOUbjBH29Jnz2LvvkHvfPv+rJbiRlYNz55Mxa84CLF2+2i0obTHgETblwiV3JzMyrrkH08bipSuxeu1GrNuwGXl5+VjjnW70fph53u2sHq9yS3xvBt8hRPsIW13ivdpEvEfsKPDFnwGRQqDoGnBhAzDq14FCf4mw0xzzQ2zuOWDyH3jXpfuXL70fOL3YP232jgd2fOivkO2CIiyXIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TlG8wR1t5Tzpw1H5WRKvd6Nnf+Yszwzrc34BG24+EI8m7mY/mK1e4BsdWwtvOxdv1mXLp8BQ8+8gweeew53Pfzh7Fk6cquD0nQPsJacK28DaTvAb76oX8M2EgBMONv/OO9NjV4j8JV4PZF//Z2HFg7lMHyB/3zpdn+itkK7wG3B+rGMWDUb3jfN9O/vguKsFyKsHyKsHzaKeVThOVThOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZZvMEbYYydO4yc/exhPPv0yzpxt+9/2R4+dwL79h4JzvgGPsEnJqfjGt76Hv/bGgw8/jQMHj2Cr90NYYD1w6Kj7c8nSr/Hu+6OQdiXd3Vmrym+89SGKi0uC79JB+wh7+zIw8feA8f/Zv9xWux6cDKx/wXvXHeyc75vgH0fWnFoETP7vfnQ1Z5f738u+zh6oZb8E3vnnwCTve7b8HSEUYbkUYfkUYfm0U8qnCMunCMulCMunCMun7R2fIiyfAhaXIiyf5jCfIizfYIiwhw4fc7HVjgVrkbVlJWxHgzLCDleKsFyKsHyKsHzaKeVThOVThOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZZvoCJsVu7t4BRQVlaO19/8AC+/+g4qKyO4ejUTycmpwbVtLl1OQ3JK/OWFRWWKsAyKsFyKsHyKsHzaKeVThOVThOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZZvoCLs7YISVNf0bb/H3m8WKMJyKMJyKcLyKcLyaaeUTxGWTxGWSxGWTxGWT9s7PkVYPgUsLkVYPs1hPkVYvoGKsLW19ci/VYho9N46VFNTDDW1dYqwLIqwXIqwfIqwfNop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlm+gIqypqqrFrdvFyMsvwvWs/F6N/FtFKC4p7/X7ekXYHlKE5VKE5VOE5dNOKZ8iLJ8iLJciLJ8iLJ+2d3yKsHwKWFyKsHyaw3yKsHwDGWEHgiJsDynCcinC8inC8mmnlE8Rlk8RlksRlk8Rlk/bOz5FWD4FLC5FWD7NYT5FWD5F2HiKsAFFWC5FWD5FWD7tlPIpwvIpwnIpwvIpwvJpe8enCMungMWlCMunOcynCMunCBtPETagCMulCMunCMunnVI+RVg+RVguRVg+RVg+be/4FGH5FLC4FGH5NIf5FGH5FGHjKcIGFGG5FGH5FGH5tFPKpwjLpwjLpQjLpwjLp+0dnyIsnwIWlyIsn+YwnyIsnyJsPEXYgCIslyIsnyIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS941OE5VPA4lKE5dMc5lOE5VOEjacIG1CE5VKE5VOE5dNOKZ8iLJ8iLJciLJ8iLJ+2d3yKsHwKWFyKsHyaw3yKsHz9EWHtfaFd/+WMua1tr6SkFB99PA5XrmS488be33y9an1wrk3qxcv4u+/+BD+9/1Hcvn0Ht27dwU9+9jD+f7//58jIvIZoNIoXXn4Lf/BHf40dO/d2+z5UEbaHFGG5FGH5FGH5tFPKpwjLpwjLpQjLpwjLp+0dnyIsnwIWlyIsn+YwnyIsX39E2Ny8m1i7bjPe/2iMa3u1tbVYvHQl7twpCG7hW79xG8aOnxyc81VUVLqvs2h7PvkCVq3egE9GTUB2dq77OxctXoFVazbgyNET7j3ozNlfuT+7cs8RtqyiGnX1UcRisREx7M1m2OUaiRkWYG2ihl2nkZhhLza28x92nUZiRiRSFXq5RuJGZWVl6OUaiRs1NdreMYe/vRs5758GYtgba23vuEPbO/6orIyEXq6RuFFTUxt6uUZiRjTa4FaHhV2nkZihOcwfkYhei9kjUdu7vLz8oFaGs5g6bsIU10VSLlzCn/7F3+IP/+SbWLVmo/v6lJRUbN66E7PmLAi+wncjKxtPPfuKW6iSdzMfX86chwceehJlZWWuE86ZuxCvv/kBLl2+4m4/f8EStz/VlT5F2OqauuDFdfgPmxhhl2skZtgTwSZw2HUaiRn2L0y24x92nUZiRnl5RejlGokbpaVloZdrJG5oe8cdtr2znaaw6zQSMywQanvHHdre8UdZWXno5RqJG/ZaEXa5RmKGtnf8oTnMH3ot5o9EPca9ibC79+zH3n0HUek9h8aMn4TMzBtYtGQFioqKO0XYm/m38Na7H7tFgxZhp8+ch2dfeN19P2tYs2YvwKgxnyH9aqa7/Zx5i7r935s6HEEP2S9KeHQ4Aj4djoBP/z2TT4cj4NPhCLh0OAI+HY6AT9s7Ph2OgE//lZtLhyPg0xzm0+EI+PrjcASmfYRNSr6As2eTUF1Ti7ETJmPJsq/xn3/3j/CffucP8eu/+V+w/+AR937S7lthUTEee/IFtxgoKSUVa9ZuwoOPPIO8vJvucAb2tXas2QPe19iK2rnzF8P+F0BXFGF7SBGWSxGWTxGWTzulfIqwfIqwXIqwfIqwfNre8SnC8ilgcSnC8mkO8ynC8g1EhC0sLHbh9O13P3EfxGWvVy23aVkJax+wNWrMRNdR7Diwr73xPj78eJxbGXv4yDG8+sZ7eOf9T3E5LR13Cgrd9S+/9i527TngYmxXFGF7SBGWSxGWTxGWTzulfIqwfIqwXIqwfIqwfNre8SnC8ilgcSnC8mkO8ynC8vVXhB0sFGF7SBGWSxGWTxGWTzulfIqwfIqwXIqwfIqwfNre8SnC8ilgcSnC8mkO8ynC8inCxlOEDSjCcinC8inC8mmnlE8Rlk8RlksRlk8Rlk/bOz5FWD4FLC5FWD7NYT5FWD5F2HiKsAFFWC5FWD5FWD7tlPIpwvIpwnIpwvIpwvJpe8enCMungMWlCMunOcynCMunCBtPETagCMulCMunCMunnVI+RVg+RVguRVg+RVg+be/4FGH5FLC4FGH5NIf5FGH5FGHjKcIGFGG5FGH5FGH5tFPKpwjLpwjLpQjLpwjLp+0dnyIsnwIWlyIsn+YwnyIsnyJsPEXYgCIslyIsnyIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS941OE5VPA4lKE5dMc5lOE5VOEjacIG1CE5VKE5VOE5dNOKZ8iLJ8iLJciLJ8iLJ+2d3yKsHwKWFyKsHyaw3yKsHyKsPEUYQOKsFyKsHyKsHzaKeVThOVThOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZZPETaeImxAEZZLEZZPEZZPO6V8irB8irBcirB8irB82t7xKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLyKcLGU4QNKMJyKcLyKcLyaaeUTxGWTxGWSxGWTxGWT9s7PkVYPgUsLkVYPs1hPkVYPkXYeIqwAUVYLkVYPkVYPu2U8inC8inCcinC8inC8ml7x6cIy6eAxaUIy6c5zKcIy6cIG08RNqAIy6UIy6cIy6edUj5FWD5FWC5FWD5FWD5t7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYbkUYfkUYfm0U8qnCMunCMulCMunCMun7R2fIiyfAhaXIiyf5jCfIiyfImw8RdiAIiyXIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8RRhA4qwXIqwfIqwfNop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlk8Rlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvIpwsZThA0ownIpwvIpwvJpp5RPEZZPEZZLEZZPEZZP2zs+RVg+BSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLp51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHZ8iLJ8CFpciLJ/mMJ8iLJ8ibDxF2IAiLJciLJ8iLJ92SvkUYfkUYbkUYfkUYfm0veNThOVTwOJShOXTHOZThOVThI2nCBtQhOVShOVThOXTTimfIiyfIiyXIiyfIiyftnd8irB8ClhcirB8msN8irB8irDxFGEDirBcirB8irB82inlU4TlU4TlUoTlU4Tl0/aOTxGWTwGLSxGWT3OYTxGWTxE2HiXC3ilvRlNsaL05VoTlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8SgRdtK2RlTWKsJKG0VYPkVYPu2U8inC8inCcinC8inC8ml7x6cIy6eAxaUIy6c5zKcIy6cIG08RNqAIy6UIy6cIy6edUj5FWD5FWC5FWD5FWD5t7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYfn6I8LGYjHk5ORh2vQ5rW2vqKgEH386AVevZrr3jlO/mIVv/Y8f4vDhY+769kaN+Rx/+CffxN98+/u4dPmK93fdxs9+8Rj+4I++gXT39VG89Orb+JM//1ts37Gn2/ehirA9pAjLpQjLpwjLp51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+fojwubk5mH9hq344KOxru3V1NRg0ZIVKCgodNfbc6mouASFRcWYNWeBu6y9KdNm4tq1G+60vc/86NPxLurm59/GosUrsHLVOhw9dtI1l5mzv3K36co9R9iyimrUeX+BFeXejs+3NKC8uin0usE67M1m2OUaiRkWYG2ihl2nkZhhLza28x92nUZiRiRSFXq5RuJGZWVl6OUaiRv2piTsco3EDH97d2/vnzR6Nmpra7W9Iw9t7/ijsjISerlG4kZNTW3o5RqJGdFogze0vWMOzWH+iET0Wsweidre5eXlB7UyXEVFJcZNmOK6SErKRfzFN/4ef/qXf4evV29o/R7nky9g245dwVe0GTNuEn7/j76Bf7zvl7h46QoeeOhJlJWVu044e85CvP7mB7iclu5uO3/BErc/1ZU+Rdjqmjq3M9Hb8dnmepRURkOvG6zDJkbY5RqJGbbyyiZq2HUaiRn2L0z2RijsOo3EjPLyitDLNRI3ysrKQi/XSNywN5thl2skZvjbu9rQ6zQSM2zFvLZ33KHtHX/Yzl3Y5RqJG/aPCWGXayRmWOiwfxQLu04jMUNzmD/Ky/VazB6J2t71JsLu3rMf+/YfQqX3HBozflLrc2nP3gPYuHlb8BVtMq9dd+8t163fjKXLVuHZF173vl9FEGEXuMMV2GEJzJx5i7r935s6HEEP2S9KeHQ4Aj4djoBP/z2TT4cj4NPhCLh0OAI+HY6AT9s7Ph2OgE//lZtLhyPg0xzm0+EI+PrjcASmfYRNSr6AM2fOu/czYydMRmlpmYus9pyaNGW6+8dm+0ck+xp7T2n30VbKWrjdvmM3Hnr0WeTm5uH27QIsXb4KM2bOw/4Dh733+THMnb/Yfa+uKML2kCIslyIsnyIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS941OE5VPA4lKE5dMc5lOE5RuICGsfyvXF9Dl47c33sWr1Bhdhlyz72p1fsXKNe/3asXMvRo2Z6F7Hdu85gLfe+Qifjv4Md+4U4uixE3jplbfxpndZ2pWrKCwswiuvvYvnXnwDe/YedMG2K4qwPaQIy6UIy6cIy6edUj5FWD5FWC5FWD5FWD5t7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYfn6K8IOFoqwPaQIy6UIy6cIy6edUj5FWD5FWC5FWD5FWD5t7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYbkUYfkUYfm0U8qnCMunCMulCMunCMun7R2fIiyfAhaXIiyf5jCfIiyfImw8RdiAIiyXIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8RRhA4qwXIqwfIqwfNop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlk8Rlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvIpwsZThA0ownIpwvIpwvJpp5RPEZZPEZZLEZZPEZZP2zs+RVg+BSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbb0AibPW0KcGpwUMRlksRlk8Rlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvIpwsZThA0ownIpwvIpwvJpp5RPEZZPEZZLEZZPEZZP2zs+RVg+BSwuRVg+zWE+Rdieq9txHk1F5e50/cFUFP3Oi6h4e7E735h+050ve+QL74bx3SdypwRlD0xB8R+9gYbULDRHG1Hx8nwU/deXUb//Apora1D6g7Go23gSsdII6ncnB18ZTxE2xD95sD50mIqnnkD5T37UaTRlZbnrB5oiLJciLJ8iLJ92SvkUYfkUYbkUYfkUYfm0veNThOVTwOJShOXTHOZThL275pp61G05g/JnZqGpsBxNBeWo+nwDmqvrUTV9G+q2n0Xks/WIlVahbvNp1Cw/BMTa3qeVrzyE6OkMNN0qQfWsHYieTEfdzvNorqpF9RdbET2ahsYL2ahdtA/RY2lorg/vRoqwIcICrA2jCDuyKcLyKcLyaaeUTxGWTxGWSxGWTxGWT9s7PkVYPgUsLkVYPs1hPkXYu2uOxdBc14CahftchG1Iuo6ar/a66+r3p6Jqwjo3jK2IrfpsvfeGOObOI9qIsjcWoim7AM3VdaieuR1Vn69H9Pw1NHuvITWzdiCWX4LSH45D9Yzt3uXXu3yPpwgbIizA2jCKsCObIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TtudYIm5qNuvUn3GUWYSMfrUD13F3uvEXYyneWornlvbD3OlH24TK3CtYibNXEDaievhUNl3NdhLXzzRU1aK6Lom7bWdRtPIVo8nX/aztQhA0RFmBtGEXYkU0Rlk8Rlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvZcS4RtzLzlDkfgLlt5GLXeiHy80nuD1uAOJ1D91R54b9Tc9aZ01Eo0XMpBrKIG1fN2o3bZIUQPpLpjw9rhCezQBQ0pN9CQlov6Q5dQs2Avmms7z31F2BBhAdaGUYQd2RRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHZ8iLJ8CFpciLJ/mMJ8ibM+1RNhYVR0qP1iO2iUHEBm9GrE75aiastmthq0aswaNeUVovJqP0vs+RyxSi4rDqYh8vsEdwqBu3wU0Xr+DyNg1LsbWbjiJWE29O8SB3bZm8QEXZsOOC6sIGyIswNowirAjmyIsnyIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS941OE5VPA4lKE5dMc5lOE7TlbyWqHEHCnK2vQmFXgPozL2Id32XmLtO58tBFNt0vd8WQjFRE03SxBY06Ru7w51uxdV4bG7EJ3GAL7nrby1d7bNd0q9b5nxH2PjoZ9hL1TUo3Cit5Fs7AAa8Mowo5sirB8irB82inlU4TlU4TlUoTlU4Tl0/aOTxGWTwGLSxGWT3OYTxGWL1Hbu2EfYTPzq5F0QxF2KGq4ehMl3/5o0I3ib30YerlGYoYeX/4o+qYeY9r4ziiU/Wyi9xh/EH69RsKGXiv4o/hb4ZdrJGYMqjn8Pz4Ov3yID23v+EPbO/7Q9i58lD0wOTGvXbat0/aOOjSH+UOvxfyRqMc498LVoHgNbrQI+ytPdv5XmbAAa8MowvafprxcRI8dDc4NDloJy6eVsHxaGcSnlbB8WgnLpZWwfFoJy6ftHZ9WwvJpFSGXVsLyaQ7zaSUsn1bCxlOEDSjCcinC8inC8mmnlE8Rlk8RlksRlk8Rlk/bOz5FWD4FLC5FWD7NYT5FWD5F2Hi9irDPLWoIjaxjN/kvvmHX2TCKsP1HEXZkUoTl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8RRhA4qwXIqwfIqwfNop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNl5CI2yLSdsaUVkb/+ZYEbb/KMKOTIqwfNop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNl5iI2ysyXs1jiL3dg0aa72/NFrbOiqeelwRtp8owo5MirB82inlU4TlU4TlUoTlU4Tl0/aOTxGWTwGLSxGWT3OYTxGWTxE2XvcRdvsW4PBU4NAUN54bcy48wk7cC+z8GNj1KbB3LLBvArDfG/bnvvFuVDz80/AIu+pD77af+3/H4S8QefER4MRc4NQC4MwS4PxKIHkNkLoBuOTdnys7gave35d5CLhxDMg5DeSdB26lAgXpQPE1oDQbKM8DKm4DkULvmVUC1FZ4j4b3y2/0XshiseCnbKMIy6UIy6cIy6edUj5FWD5FWC5FWD5FWD5t7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYfkUYeN1H2EzvJ1hW8naYKMOzy2oC4+wGxvgvRsOvjJcl4cjuJbph1H7O6LViLz/jvdqUwHUlPnxtKoIqCzwvoH3gJffBMpygZIsoPg6UOR9rYXXO5eB2xe930qyH2VvHAUyDgBpO4CLm/2Ie245cOor4OgM4OAk4MgXwOlFwIV1QPpe1F89DORf8L9nRb7/9zcMzRc9RdiRSRGWTzulfIqwfIqwXIqwfIqwfNre8SnC8ilgcSnC8mkO8ynC8inCxqMcEzZMZMxoRN563Y3yhx9sPd2Un4+Gc+dCA23k3beDryao9yZCufdLvHMFyDqJ+tRtQOpG4Owy4Phs4OBEYNcnwM4Pgb3j/JW6R2f6K3Qt6Fq8vex9ja3KvXbY+x4ngJyz3sxIAW5fAgqv+qHYVuWW5Xgjz4/IFpMrb3vjjvegFPgrdW1UtYyitlFd7IdoC8K15X6crot4973Kj9bNnVf0GkXYkUkRlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvL1R4SNxWK4fiMbU7+Y3fq/3AsKivDp6M+QkXHN7f9M+3IO/v679+Hgoc6tLCn5An70k1/igYeexM38W8jNy8cDDz6FP/nzbyPtylX3XHzltXfxV3/zD9i2fVe370MHTYRtr3ralOCUb0AibAddHo7ADl1gK3Ut2tohDSyKWjy11bKlOX5oLcxoW5Frh0XIT/EPkZB7Bsg+Bdw4Dlw74o1DQMZ+P9xe2eWv1E3b7o/LNrYFYytwyRu2itfCcMo6fzVv0tfAuRXA2aV+DD463bt8NZDlfX9bIdzk/x4UYUcmRVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjL1x8RNjsnFxs3bceHH491ba+mpgaLlqxAUVGxu97eO5aUlLrzs+YscJe1KC+vwHsfjEZZWRlSUi9i5ap17vvk5ubh1q07WLh4OZavXINjx08hGo16X/+V+35d6VOEPXet3u1MtIxnF0RDI+zoDdG4291tVE2dHHe+/syZ0Ahb+c5bcbdjDpsYYZcP1lH5/rtoavB+P4XX0JS2C01HZ6Fp67uIHZyKht1zUb91BWLlNxGrKkKsNuLdtne/o0SPaLTBbUTCrtNIzKipqXVvhMKu00jMqKysCr1cI3GjoqIy9HKNxA2LK2GXayRm2Jszbe+4Q9s7/tD2jj8qKrz35yGXayRuaHvHHbYAxEJE2HUaiRnV1bWhl2skblRW6rWYPRK1vcvLyw9qZTjbjxw3YYqLsMnJqfjG3/wD/uqb38XKVevdSln7HmfPJWPHzj3BV/huZGXj6ededQtV8m7m44sZc92K2LKycrcdmT1nAV5/8wNcTkt3t5+/YImLvF3pU4Q9m1nnVi+2jGe+6hxgbYxaXx93u7uNyJRJcedrT50KjbAVb78ZdzvmsCdf2OUDOb7YHv/4tx8V773T+XJvx68xUoLoxVOo27wUTdeOoOniVjSeWY6GwzPQcHIhGtL3oeF2Ohqqyjt/PXHYDqntNIVdp5GYYf+QYDv/YddpJGaUl1eGXq6RuGEbu7DLNRI3IpGq0Ms1EjPsDZy2d9yh7R1/aHvHH2VlFaGXayRuaHvHHRY6amu1vWOOSKQ69HKNxA1bBRl2uUbiRqK2d72JsLv37Mf+A4fddmDM+Emt24MDB49g/YYtwVf48m/dxpvvfOz+Ucki7IxZX+HZF173vl9FEGEXYvTYiUi/muFuP3f+Iu+9aNf/e1OHI+ihLg9H0M/+7YudH18bF3JjaDgbvmI48l7849Tl4Qjs2LPXjwCnFwI7P/bGR8CJOf7hD3LP+8eqtcMt2HFnG7zHo4tjzt4L+1cHm/TCo8MR8Om/Z/LpcAR8OhwBl7+903/PZNLhCPi0vePT4Qj49F+5uXQ4Aj7NYT4djoCvPw5HYNpHWDvG65kz5937mbETJqOkpMy9f7TrJk2Z7m5r15WWlqGwqBiPP/WiO1zBuaQUrFu/GY88/hxy7HAEt+9g6fJVmDl7PvbtP+ze58+dv9gtBuiKImwPjYgI25GFVvsAMDuu7c1k4Pph4MpOIHWD/+FjJ+b5x5y1cFt0zdvrufcnjyIsnyIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS941OE5VPA4lKE5dMc5lOE5RuICFtcXIJpX87Gi6+8jTVrN7r/bbl4yUrv/FtY+fU69359x869GDVmoguq69ZvwXMvvO6ODWvh9fiJU3juxdfx2pvvI/1qpjuW7Euvvo0nn3kZe/cdcoc36MqgjLA1X80LTvkUYdv0a4TtifJ84Nphf/XstveAXZ8A51cCuWf9gNuyajbWFHxBOEVYPkVYPu2U8inC8inCcinC8inC8ml7x6cIy6eAxaUIy6c5zKcIy9dfEXaw6FOEfWFhHZ5d2OCGSVSE7UgRts2gi7Ad1VcBpTlAXhKQsQ+4uAVIWgWcWeKvoM05DZTd9O5EfHBVhOVThOXTTimfIiyfIiyXIiyfIiyftnd8irB8ClhcirB8msN8irB8irDxuo2wv/1GTWsENG+tbMC/fK6+05i6Y3BE2FhlZXCq9xRh+8iWY5flAum7gcPTgI2vAAcmAhc3Abcvo6m6HA013u+nMZrQY81KG0VYPu2U8inC8inCcinC8inC8ml7x6cIy6eAxaUIy6c5zKcIy6cIG6/LCHuruBqLD9Vj+u5GN5gSFWHLH/xFcKr3FGETzA5PUF0MFF4Fsk4gdmkbGpPXAclrgLPLgdSNwarZPD/MSp8pwvJpp5RPEZZPEZZLEZZPEZZP2zs+RVg+BSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4XUZY+yL74v6gCNtm2ETYDjodjqDitn84gyNfAhteBvaM8T8ELO+890pY6m3Vvd+HHdLAYq52tHpEEZZPO6V8irB8irBcirB8irB82t7xKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLyKcLGU4QNKMJydYqw7blVs6VAYSaQfQpI2+EfxiDFVs6u9o85e3UPcOui9wwuVpTtgiIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS941OE5VPA4lKE5dMc5lOE5VOEjTekIqy94W62Y492QRHWN+Qi7N00efOwMANIXQfs/BhY+yxwdAZw7bD3jC4BYt71bsWsNzdG8E6ZIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TlU4SNN6QibFNeHqJHjwTnOlOE9Q27CNtRo7cxsmPJ5p0D0rYDF9b7q2ZT1vp/Xj8MFKQDNWVwHxg2QijC8mmnlE8Rlk8RlksRlk8Rlk/bOz5FWD4FLC5FWD7NYT5FWD5F2HiKsAFFWK6ERtiObEesZdiHfOWnAudXAtvfBdY95x93NmM/UHlnWK+UVYTl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8RRhA4qwXNQI251oLVCaC+QGq2ZT1vgrZm31bOpG/1izN5OAMu829UP7BVgRlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvIpwsYbMRG2bstmNNfWBuc6U4TlGrAI25HttNkhCuw4srZqtuymv0r22Bxg8+vAxle807OBzIP+dXac2SFCEZZPO6V8irB8irBcirB8irB82t7xKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLyKcLGGxIRtm7LJjdqly5G9bQprec76jbCbtqoCDuABk2E7Y7t0Nlq2JIsIOc0cGmrf1iD5FX+sWZTvTlnl107BOSn+LerLvF+uMHxcynC8mmnlE8Rlk8RlksRlk8Rlk/bOz5FWD4FLC5FWD7NYT5FWD5F2HhDIsKGXWejI0VYnyJsAtlOXqzJ+wGi3kT15kh9FVBy3V89e2YJsG8csPY5//iztoL20jYg/4L3SlPa78efVYTl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8QZFhG2vbtvW4FSbsPBoo6OhFmGTsmKINsbvRCjCDlG1lUBpNpCXBGTs8487e3ZpsJJ2jX/8WVtFe2UXcP2I9wqSDBRlApW3/bCbgMMeKMLyaaeUTxGWTxGWSxGWTxGWT9s7PkVYPgUsLkVYPs1hPkVYPkXYeIMuwoYJC482OhpqEXbitkZEahVhhy0Lq03ec6jR23hGvSehxdaaMqD4BnDjuP/hYEdnAjs/Ata9AOweDZxa4H+AWN55b0Ln+8eu7SFFWD7tlPIpwvIpwnIpwvIpwvJpe8enCMungMWlCMunOcynCMunCBtvyEfYxitpqN+3x43y+3/aerrxxg13fYuREGFbfvbaNatQM3tW6/nBYERG2N6wQx7Y8WWLrwG5Z4Gre/3VtBZlzywGzq/wzq8BLm4G0nb4q22zTviHPrAVtRW3UF9RhOZBcnza4Uo7pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvIpwsYbEhE2VlToRsOFC6jbvq31vKmZOzs0TNatW+uubzFYIqztNPy7V+rd+BdP1+M3XvZP2zDdRdhmb6ej5WevfPvN1tOxsjL3tWGPg43BQBH2HtlOpq2GbVlNWxfxJmu590pW5MfX7JPApS3A6YVo3D0OzZtfB3Z+CBybCaRu8ENtcZb3tV3Pfek57ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbb0hE2BZNeXmIHj0SnPN1F2HtDXr00EE3qqdMQv3ePa3nO2JF2F99Kv6F0+5TWGS10RuRD94LTrXp+Bi0jMFAEZav9XAE9RGgNBfITwEyD/iHPTj5FXBqoXd6HZC+G8g5DRRd8w+PEOv78WhHCu2U8inC8inCcinC8inC8ml7x6cIy6eAxaUIy6c5zKcIy6cIG2/YR9iw62x0pAjLpQjLd9djwtqhCizQ2iragqv+sWcPfwFsex84vcg/Tm2kILixhNFOKZ8iLJ8iLJciLJ8iLJ+2d3yKsHwKWFyKsHyaw3yKsHyKsPGGfIRtr3r6F8Ep30BF2PNZMaw93eTGP3+svvX0lfxYwiJs7aqvg1Ntwn5OG4OBIizfPX8wV2PUPxZtxgHgzBLg2Gz/GLSXtgLXDgP5yd711/1Aa4dEGMG0U8qnCMunCMulCMunCMun7R2fIiyfAhaXIiyf5jCfIiyfImy8YRVhOxqoCPvswobQyDp+c6O7TxfzYm68vrwBpzObWs/3VdjPaWMwUITlu+cI25Edg7bee6G0DwqryAduXQTSd/mBdt8EYOdHwMkF/oeD2XFpG0ZO0NFOKZ8iLJ8iLJciLJ8iLJ+2d3yKsHwKWFyKsHyaw3yKsHyKsPEUYQP9FWHbm7itEZHaxO1EhP2cNgYDRVi+hEXYu2nw3gyUZPmHL0heAxz5Ejg+Gzi3DLi42T8Obd45oOAKUJbjveoW+VF3GOwwa6eUTxGWTxGWSxGWTxGWT9s7PkVYPgUsLkVYPs1hPkVYPkXYeIqwAUVYLkVYvn6LsB3Z32mHNKir9INr+U2gMAPIPgVc2gacXQIcmgrs+AA4Mt3/cDALuMU3gIba4JsMDdop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlm/AImxvRAr9wxtc3QecXwkcmgYcm+kfgzZtB5B1Erh9GSjN9l6tvdvaCtpY3w/VkSjaKeVThOVThOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZZPETaeImxAEZZLEZZvSETYjuz+2jFla8qACu9F1T4A7GYykL4HSPoaODoD2DPGP9zB5a1A3nmgsiD44v6nnVI+RVg+RVguRVg+RVg+be/4FGH5FLC4FGH5NIf5FGH5FGHjKcIGuouw3xgdDU71jCJsZ4qwfEMywvZEcwyouOMHWAuxx+cCe8YCJ+YBqRv9QxsUpntPgDygptR7R8h7s6KdUj5FWD5FWC5FWD5FWD5t7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYbkUYfmGbYQNY4coqIsAlXeA4mttq2ftEAeHvwAOTvYPcZB5ELiT5m1dS/1Vt32knVI+RVg+RVguRVg+RVg+be/4FGH5FLC4FGH5NIf5FGH5FGHjDa0IW1CAhpTk4NzdKcKG/6wDQRGWb0RF2LuxY8kWXQOuHwGSVwOHpwF7xwBHZwJJq4Cre/1wa4c/sMMgVJd4r5be18Sagm8QTjulfIqwfIqwXIqwfIqwfNre8SnC8ilgcSnC8mkO8ynC8vVHhI3FYsjIvI4p02a1tr3btwsweuxEZHqXFxWX4LEnXsAPf/wADh0+5q5vb/TYz/GNb34X3/vR/biSfhXZOXl46NFn8Rff+DtcTrvivuerb7yHb/2PH2LL1p3dvg8dVhG2txRhw3/WgaAIy6cIexcx7/lnq2cjBUBJlv8BYNmngPTdQMpa4ORX/graky2HOfBenAuvelvm0tY4q51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+fojwmZl52Dzlh348JNxru3V1NRg0ZIVKC4ucdfX1NaioqISZWXlmDNvkbusvSnTZuLatRvutO0rvf/RGOTl3XQhd+Hi5Vi2fBWOnziNaLQBs+YscO9Fu6IIGxIlbXRU/cXU4FRn3UXYtPwYVp2MXz2nCNuZIiyfImyCVHkv1BZor+7zD2lwcBKw82Pg0BTUH5sPXN4O5Jz2V9pW5Hu3LwJqK/wPGLPj10qfKMLyKcJyKcLyKcLyKcLyKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLy9UeENRZZx02Y4iJsUtIFfPPb38e3/u5HWPH1OrdS1qRdycCCRcvd6fbGjp+Mv/zr7+C+nz+MC6mX8MuHn3LB1t4PzZ6zAK+/+QEup6W72877aomLvF255whbVlGNyki19wPUDtlhD0xYlLTR8baVkyd2uqxl/MUn4ZfbSLpei6WH4i97cl5taIQdtS7+dhdu1CBSFX9ZX0bYz2kj7Lb9PeyJV1kZCb1OIzGjvLzCzfmw6zT6OLyNc215MUpzMlCbn47arPOovXoEtRd3oj5pPepPL0PD0blo3D8FDcfno+HCJtRnHkPdrauorSgN/54aoaOoqDj0co3EDXtDEXa5RmKG/UOCtnfcoe0dfxQXa9vFHkVFJaGXayRuaHvHHZFIlTe0vWOOsrKK0Ms1EjdspWTY5RqJG4na3uXl5Qe1Mlz7CLt7zwEcOHjEvU6NGT/Z/Wnf49PRE1pXvLaXnZ3rVrlu3LQVS5etwrMvvO7eb1qEnTN3oTuswZX0DHfbufMXdRuWtRI2JEra6GggVsImWtjPaWMw0EpYPq2E5evRyiBbGZuf4r047PAPbbDrE2D3p8CxWUDKGiDjgHd9qveE9TYikUKgptT75VUBjfVaSevRSlg+rYTl0kpYPq2E5dNKWD6thOXTKkIurYTl0xzm00pYvoFYCZucnIrTp8+59zNjJ0x2QXX5ijUuqNprl4l4+522AMjeU5aVl7v38Lv37seOnXvw6BPPIycnF/m3bmPZitXuEAR79x1yt5k7fzGi0a4boSJsSJS00VFvI+yDsxrc+P6kKP5yVLT1vFGE7UwRlk8Rlu+edkrtd9LgvYGyY8uW5QEF6d4WJAm4ftT/gLBLW/wPDzu9EDg+B0haCWTsA25d9I9fG/zXiZFCEZZPEZZLEZZPEZZPEZZPEZZPAYtLEZZPc5hPEZZvICJsSUmpO87rs8+/hrXrNiMn9ya+/Xc/dIcZePf9T93q3B0792LUmInudcwC64svvYlPRn2GwsJinDx1Bk8/9wpefu0dXM24huKSErz48lt45PHnsO/A4dbDG4RRhA2JkjY66m2EDYusNjr61af674Uz7Oe0MRgowvIpwvLRd0rtw8MqvI1L9mngwlp3HFpsfh3YOxY4Mde7bD1w7TBwJ8273W3vDpUAteX+Slo7Jm2T9/VDfA4owvIpwnIpwvIpwvIpwvIpwvIpYHEpwvJpDvMpwvL1V4QdLBRhQ6KkjY4UYbkUYfkUYfkGZKfUfqcWWe3QBSVZwJ3LQO4Z4Noh4MpufyXthXXAuRXA6UXAiXlA0tfedTuB7FNAYYa35Sv2A+0QoAjLpwjLpQjLpwjLpwjLpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLNyR2Su24shZsb6UC6XuAM0uAfeOBja8AOz4Ejs4AUtb6K2oLrnpbxSLvHV6lt7XwNo6DYDWtIiyfIiyXIiyfIiyfIiyfIiyfAhaXIiyf5jCfIiyfImw8RdiAIiyXIiyfIizfkN4ptblR720ALdAW3/CPOZt90j8u7eVtQOpGIGk1cG6Zf3xaW12baR8idsE/lm20tl/irCIsnyIslyIsnyIsnyIsnyIsnwIWlyIsn+YwnyIsnyJsvGEfYSsefSh0mIqnHg+Nlk1ZWYg2NqM44o8/+6S+9XR5jf+mPyzA2uhIEdanCMunCMs3onZKK+8AuWf949Ae/sI/Nq2Ng5P9wx3YB4uV5ngTr8rb0niPS6P3WudW0fbtg8QUYfkUYbkUYfkUYfkUYfkUYfkUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMN6wh7N91F2G1JTaGR9c8+8VfFfrmr0Y33VjfgkTkNrec7UoT1KcLyKcLyjfid0gbv9cwOX1B83dsKJvvHpb28HUjd5K+cTVoFnF3un86wVbTebSzU2uEOekgRlk8RlksRlk8Rlk8Rlk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEi07EmEbZGWH8Oqk03Buc4UYX2KsHyKsHzaKe0Bm4NVJUB+CnBpK3BsBrD1bWDN08Ce0f6Hh13dBxSkA7WVwQpa73XVVtHGmlAViQTfSFgUYbkUYfkUYfm0veNThOVTwOJShOXTHOZThOVThI2nCBsSLRVhE08Rlk8Rlk87pX1gkbW6BCjJ8o8ze/2Ifyzai7aKdr3/YWHJq1F7YrF3+VbgxnHgThpQedtfgSsJowjLpQjLpwjLp+0dnyIsnwIWlyIsn+YwnyIsnyJsPEXYkGipCJt4irB8irB82inlq4pU+cejzT7lH95g3wRg7bPAxpeBg1OA5DVA1nH/MAcWZ2Pe668NOxatzf+WIV1ShOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZZPETaeImxItFSETTxFWD5FWD7tlPJ1eUxY+/CvCm/DW3DFD7RX9wAXNgIp6/xj0NqftprWnV8PXNnhf3iYHbu2KNMPu9FaBVqPIiyXIiyfIiyftnd8irB8ClhcirB8msN8irB8irDxFGFDomVvIqztBHS3I6AI61OE5VOE5dNOKV+vPpjL5nunEfNecLzXmsoC/7i0abuAM0uA/eOBtc/7x6bdPcq7bBGQsR8ozPCePCPrzZciLJciLJ8iLJ+2d3yKsHwKWFyKsHyaw3yKsHyKsPEUYUOiZW8i7N0owvoUYfkUYfm0U8rXqwh7L+yDwCKFQFEGkHvW/5AwWzmbtNodk9Yd7sCGW1kbrKp1YwOQutEfdhxbO27tlV1+yL12CLhx1D9MQs4pb3jfN++8H4FvX/RX79rfV3zDP4xC+U1/Za4dI7exd9uURFCE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEi0VIRNPEVYPkVYPu2U8tEjbBi3gtaGHVfWGy3HmbUPE7NVtW54r/0WTG001AG1lf6HhtkHjdlq2tuX/EMf5JwBbhwDMg8C6buBy9uDyPs1cGYxcGIecHQGcGgysOtTYN1zwIYX/WPfnl3qR2H7QLLa8uDOJZ4iLJciLJ8iLJ+2d3yKsHwKWFyKsHyaw3yKsHyKsPEUYUOipSJs4inC8inC8mmnlG9AIuxAsuesHavWVsYWXvUj7tW9cMe5PbfCX6FrK3Ld6tvtwPUjwK2LQFmuH2otGveSIiyXIiyfIiyftnd8irB8ClhcirB8msN8irB8irDxFGFDomUiI2x5df/tJIT9LDYGA0VYPkVYPu2U8o24CNsVey6749t622G3+rbWeyde6a+6Td8DnFoA7P4UWPMMsPNj4OR84MruYBWtd7tuXgsUYbkUYfkUYfm0veNThOVTwOJShOXTHOZThOVThI2nCBsSLRMZYftT2M9iYzBQhOVThOXTTimfImwv2XO+pgwovu4fi9aOU3t+pf9hZPZn8log1VbRbvPj7Y3jqM/ybldyw3uwi/xDK0hCKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2JFoqwiaeIiyfIiyfdkr5FGETxK2i9V5zLbJGvXlbF/EmcIlbSVufttc/Ru2hqcCWt73xhnd6mn/Yg+yTQFme97XaqbpXirB8irB82t7xKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLem8YreSh7cCpikeD9Qn0DaubtQXNN5wUeJR8vR/EfvIaaRfvc+foDqe58ZNRqb1+lCVVTN6P8yRnuvV3D2UxvN6btcGvNNW3PAUXYYUARtv8owvIpwvJpp5RPEZav0+EILNRW5AO3UoFrh/wPEjv1lf9BYraa1s63rqQ95h+TtjQbqCkFYtr56kgRlk8Rlk/bOz5FWD4FLC5FWD7NYT5F2N5rulWK6tk70Vzrt7Gm0giqZ+1A+bOz0Vwdv5/RmHkLJY9PR3NZNcqfnomGpOuofG+pi7fV07agfmeS+14N56+h8cYdRM9f7/I9niLsMKAI238UYfkUYfm0U8qnCMvXo2PC2muJBVYLtPXem9PaCu8JUAKUZPkhNnk1cHCKv4p27zjg/Ap3qANU3Ay+wcilCMunCMun7R2fIiyfAhaXIiyf5jCfImzvVc/f41aylv5kgguyzd773lhxBJXvL+8UYW0la8mT0xH5bD0iH65A3dYzqP5yq7sueuQy6nacR2TcGpQ9NBW1yw/GrXztSBF2mKn+YmpwaugKC7A2BgNFWD5FWD7tlPKNpAgbeefN4FT/SugHc9lrjsVZ+0CwzINA0mrg2Gx/FW3yGn8FbcYBIOe0d5vLQGmOd/tiP+4O09crRVg+RVg+be/4FGH5FLC4FGH5NIf5FGF7z6JpU3YhomczUfv1EXdZc2VtaIRtul2K0udmoeLFeS7E1m0+jZoVh9110UMXUbvuhHtP13AlD/X7UrxxAc0NTe76jhRhhxlFWC5FWD5FWD7tlPIpwvIlNMKGsdehRm+nod77XdohCyrvAAVXgRtHgZT1wLFZwK5PgR0f+sH24hYg96x/LNqGob+zoQjLpwjLp+0dnyIsnwIWlyIsn+YwnyJs79WuOIxYScQdPqB2yQF3WVcRtm7bGVSsPATEmlGzYK8btiIW3utH7ZpjqD+ZjuamGKLH0rzvtQ/1hy6i8bq37xBCEXaYUYTlUoTlU4Tl004pnyIsHz3C9lRDLVCWC+SdB67s9o8/a4H2uK2kXQKkrG1bSWsfGJZ/ASjK9DZ2N/24a6tpByFFWD5FWD5t7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYXvPPljLQmz17F0umpr2Eba5rgEVL8xDw4Ust8K17PUFqNt4CpUfr0Tj1XxUvPyVW0Fb+cFyNBVXuhW1TTdLULt0P2pXHkZjbpH7nh0pwg4zirBcirB8irB82inlU4TlGzQRNoy9hjV524qo91yz49BWFQOVt4HSLCA/BcjY78fZE3OBfeOA7e/7p6/s8lfbWtgdYIqwfIqwfNre8SnC8ilgcSnC8mkO8ynC9p4dA9Y+cMtWrDZ7rwPusqYYmm6XuT+bY80uqjbXevPXO12ZnouGtDwXXI2tonXni7z3+t77uabCcu9rYoiVVfnf0/seYRRhhxlFWC5FWD5FWD7tlPIpwvIN6gjbWxZsbTWtrZS9sA44Mt0/xEHS10DaDv9DxPKSgDtX/A8Vs6BbW+7tOXqPAen1UhGWTxGWT9s7PkVYPgUsLkVYPs1hPkVYvkRt7xRhh5manJzg1NAVFmBtlH5/zMCP741ByfdGh1+nkZBR8l09vuxR/N1RoZdrJGD8eALKH56G4n8YOY9x2T8+EHo5exQP99eK73yE0r99E6V//SJK/+IplP7Z4yj9y2e88y+h9NtvoPTv3kPpP3wS/rWJGG57F3K5RsLGoNre/XBs+OVDfGh7xx8jaXs3UGPYb+/ucZQ/Nj0hr122rdP2jjs0h/lD2zv+SNT2Ljc1Iyhfg5sibA/V1g79lUFhAdbGYKCVsHxaCcunlUF8w20l7OWb4f+dxmgl7ACzVbTVpUBJNpCfCtw47q+eTVkNnJwPHJzkjcn+MWpPLwaS7Ri124HMg0D2KeBmMnDnMlB41fseN/wPFqu8jaaKAjRESvxDKtjfIQmnlbB82t7xaSUsn1YRcmklLJ/mMJ9WwvJpJWw8RdiAIiyXIiyfIiyfdkr5hluEfXJ+1697irCDnL2eNnnvg6K13oNW4b0AFAMVt4GyHKD4GlCQ7n9YmAXZa4f849KmbkTT2RVoPD7PPzTCvgnAntH+6TNLgYubvNse9r/ODqNQFwn+MukNRVg+be/4FGH5FLC4FGH5NIf5FGH5FGHjKcIGFGG5FGH5FGH5tFPKpwjLpwjL1emYsLaDWlXir5a11bO2kjZ1I3BqIXBwCrB3LHB4mr/6NmkVkLbTP8ZtwRWgNBuovOMfx7bB+701d72yeiRRhOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZavPyJsLBbDlfQMTJ46s7Xt5effxtjxk3Ht2g0UFRXjyadfxk9+9jAOHjrqrm/v7Nkk3P/Lx/HIY88iN/cmsrJy8egTL+Cvv/VdXLyUhpraWrz+5gf4++/eh81bdnT7PlQRtocUYbkUYfkUYfm0U8qnCMunCMvVKcLejfem0QXWukrvCVDsH9agMMN755jir5q9tMV7Z7gMODIDODAROLMESN8N3Lrg3b7I+3r/U2lHEkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+fojwt7IysHWbbvw0SfjXNuz3+vCxctRWlrmrrfLKiMRlJWVY868Re6yFnbZO++PQnl5uQuuK75ei/c+GO39ffm4c6fQfZ8ly77GiZNnXNOaPXeBey/aFUXYHlKE5VKE5VOE5dNOKd9wiLDnb8Rw+po/fjg52nq6NtqMmLfxb8y46kblKy+2nm7Kywu+mk8RlqvXEbY3GqN+pLVDIFxYDxydDuwZ4/05w19Fm3EAuHXJX0EbKfB+2RX+1wwzirB82t7xKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLy9UeENRUVlRg3YYpre+fPX8Df/v2P8J3v/RTLV651K2XN5bSrWLh4hTvd4kZWNp59/jW3j5R3Mx/Tps/BLx9+ysVZez80a/YCtwo27cpVd/t5Xy3u9n3SPUfYsopqVEaqUFNTOyKGFfKwy4fSCAuwNsJu298jEqn2nhSR0Os0EjPKyyvci0HYdRqJGcXFpaGXayRuFBYWh14+lMb/8Uwd/smD9Z1Gyo0aVB06FPo6XfHBu6HfizFKS8tDL9dIzIh4750qK/txe1ftvVcrL0JNQTZq8i6j5vpp1F7ei7qkDYieWISGg9PQcMgbZ1eg/vJu1GWfR21hDmqqhu42uaxM2zv20PaOP4qKSkIv10jcsB3osMs1EjP6fXs3Aodt78Iu10jc0GsxfyTqMc7Lyw9qZbj2EXbP3gPusAORqmqMGT/ZvV7Z9/j40/G4fiMr+Apf/q3bePPtj9w/8luEnTl7AZ594fXWvjJn7kKMGTfJHe7AzJ1vEbbrsKyVsD2klbBcWgnLp5WwfN39i5ckxnBYCft/Pts5wNpIvxVD9OSJ0Nfpqo8/CL6aTythuagrYe9VvfdGsTATuH4USFkDHP0S2PkRsP8z4ORX/jFqbxzzbpPuvZm46T0RC703RhVAQ+2gPNyBVsLyaXvHp5WwfFpFyKWVsHyaw3xaCcs3ECthk1NScer0OVR572fGTpjsgurS5aswb/5i99pl7B+R7HADRcUleOLpl1Ds/XnmXBLWb9iKx558AdnZOcjPv4VlK1ZjzryF2LvvoHvNswgbjXb9P80UYXtIEZZLEZZPEZZPO6V8irC+poI7aMjw/8tLoinCcg3KCBvGPuQr6r2mVZcAZblAQTqQd94/Du3lHUDyGuD0IuDIdP84tBn7/dvURbyvHdhtjSIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfAMRYe1/uk+eOgOPP/Ui1m/Ygpzcm/jm3/4AP73/UXdogcKiYuzYuRejxkx0QXXTlh149PHn8NY7H6OgoBBnzpx3Ifb5l95ERuZ19/2ee/EN/OLBJ3Hg4NFu34cqwvaQIiyXIiyfIiyfdkr5hn2ETUlG5csvulF+/09bT1dP/8J9bdhruI1EUoTlGjIRtjfs+LJZJ/wPCNs9CtgzGji1EEjfA9y66L3rzfdeIIu9yVXpf8hYcNwtFkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+forwg4WirA9pAjLpQjLpwjLp51SvuEeYduLvPNmcKpN2Gu4jURShOUalhG2IztMgYXZosy21bNpO4CUdcDZJcDx2cC55cDVfcCtVP+2CTysgSIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8RRhA4qwXIqwfIqwfNop5VOE5b+OK8JyjYgI2xOVBUD2aSBlLXBgErDlLf8YtLaa1uLsnTT/NjVl3gbMe943ejuaPQy1irB82t7xKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLyKcLGU4QNKMJyKcLyKcLyaaeUTxGW/zquCMulCNsFO0RBbaU3yW8CBVeAnDNA5gHg8jbgwnrg/Arg1Ff+Ctoru7132klAmXdbi7MdKMLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLp51SPkVY/uu4IiyXImwf1ZYB+SnAxU3AkS+AzW8AOz8Ejs8FLm/3rruA+uKbaK4p91fQRmuDVbTeY65tYMJoe8enCMungMWlCMunOcynCMunCBtPETagCMulCMunCMunnVK+oRZhd6Z4OyBN8c87RdiRTRE2wWy7Vu+9ea/w3ngXpLsVtNHLu9Bsx6C9tNk/Dm3SKuDcMuDMYiB5jf+BYblngaJr3otKsfdL0fuP3tL2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlk8Rlk87pXxDLcKO2diIaKMirLRRhOXr8nAEzd5zzKKrfRhY+i7g9AJgz2hgw0vAtneBI18CKWuAa0eAwgz/eLRRb8fAPmjMVtNarLXj0mpbqu1dP1CE5VPA4lKE5dMc5lOE5VOEjacIG1CE5VKE5VOE5dNOKd9IirDRo0eCU23CXsNtJJIiLJciLF+vjwlrcdZW01beAYoyvXfxycCNo8CVncClrUDqRuDCOiB5tX9sWjsu7aUtwHXvOWpBtyzXe+JUBt9sZND2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlk8Rlk87pXwjKcKGCXsNt5FIirBcirB89A/mstWw9qFgOaf8OGsraLe+A6x6DNj+AXB0JpCyHsg6AZRkxa+kbfJ+9241rfd8H8LbZG3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+bRTyqcIy38dV4TlUoTlo0fYrsS853BtBVBx0z8+rR13NvMAcHEzkLrJGxv8aGuHPEhe5a+stcMiZJ/yb28rcRu8598Q2FZre8enCMungMWlCMunOcynCMunCBtPETagCMulCMunCMunnVK+oRBh66LNoZHVhvnXz9fjf3rYH//Uu6zltCLsyKAIyzdgEba3bGWsrZS1wxqcWwHsGw+sfc4fe73Tdpkdn9ZuE/W2L7aC1kJvyyraljEAtL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4Tl004p33CIsO09Ob93r3thr+E2EkkRlksRlm/IRNiu2GrYSIH/4WC5Z4CMfW3HpW0ZKcFIXQ9c2eGH3JtJ/tdUeDshdoxai7Yk2t7xKcLyKWBxKcLyaQ7zKcLyKcLGU4QNKMJyKcLyKcLyaaeUTxGW/zquCMulCMs35CNsGPt54kawItYCR6QQuHUJuLrP/+Cwg5OBzW8BXz8KrH8R2DUKOD4HSFkLXDsE3EnzXkyLgNi9z0Nt7/gUYfkUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYbkUYfkUYfm0U8qnCMt/HVeE5VKE5RuWEfZeWKSNejs2FmntkAa3LwE5p/3j1F7a6h+TNsmOTbvGD7Rule16f9Wtjcvb/Nva19y6CBRfBypuu+PeVldWBH+JsCjC8ilgcSnC8mkO8ynC8inCxlOEDSjCcinC8inC8inC8inC8l/HFWG5FGH5FGF7yK2o9YYdZ9YOXdDkzUs7Tm1j1Bve65V9yFjRdf+QCGk7gbNLgcNTge3vI/r1k8D654FdHwNHvgSSVgLpe709oGSgNM//eukTRVg+BSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+RVg+RVj+67giLJciLJ8iLJ/b3tmxa6tLgLJc/xAHuWeBzIPA5a1A0tf+B4vZn7bS1lbZ2uraS1vaVtja7QuueC9sN7032uV9OjzCcKQIy6eAxaUIy6c5zKcIy6cIG08RNqAIy6UIy6cIy6cIy6cIy38dV4TlUoTlU4Tl69H2zg6H4FbY2upa7/XPom3U+7q6iB9ubYWtRdkT84DdnwLrnge2vA0cmgKcXQak7/b2qJK8F758/2tHGEVYPgUsLkVYPs1hPkVYPkXYeIqwAUVYLkVYPkVYPkVYPkVY/uu4IiyXIiyfIiwfZXtnvzMLtBXeTlRBuh9p7cPGbAWtHQrhzBL/g8fsWLZ27FoLuGk7vNvsAW4cB/JT/OPW2jFwLdoO8TmgCMungMWlCMunOcynCMunCBtPETagCMulCMunCMunCMs33CJseXXvnpNhr+E2EkkRlksRlk8Rlq/ft3f2+7Rj17asqrUVtfXe9sCOW2uHRCjKBLKO+4c9OPwFsO0dYOvbwJHpwMVNQN55/0PFbGXuEKEIy6eAxaUIy6c5zKcIy6cIG08RNqAIy6UIy6cIy6cIyzfcImxvhb2G20gkRVguRVg+RVi+IbG9s1BbluftlSUDV/cCKWuAk/OB04v8FbUp6/zVtFd2+ceyzT7pr6a1VbilOUCkwHtBrPSjrwXgfqYIy6eAxaUIy6c5zKcIy6cIG08RNqAIy6UIy6cIy6cIy6cIy38dV4TlUoTlU4TlG7LbO5sXTd7zzw5XUO/t9LWspLXgWpgB5JwG0vf4hzw4PgfYNwHY9i6w6TVgwyvAlreAHR8Ce0Z7130GHJ4GnF4ApG4Arh8GbqV6L9Q3ve/d98dHEZZPAYtLEZZPc5hPEZZPETaeImxAEZZLEZZPEZZPEZZPEZb/Oq4Iy6UIy6cIyzcit3f2QWONUT/e1pR7G6Qi//i1dhxaW217/QiQth1IXuWvuD0+Gzi1wF91e2GDf/zajAP+ittbF4Cia3787eJDxxRh+RSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+RRh+RRh+a/jirBcirB8irB82t71gEXbpqh/WAQ7rEHLituSbCD3PHBlpx9pd30K7B0PpKwF8pO920bclyvC8ilgcSnC8mkO8ynC8inCxlOEDSjCcinC8inC8mmnlE8Rlv86rgjLpQjLpwjLp+1dAtlcrSkD8lP91bIn5wEn5qHu1DL/WLW3LvorbhsUWxJNAYtLEZZPc5hPEZZPETaeImxAEZZLEZavbt8eNEejwTlh0E4pnyIs/3VcEZZLEZZPEZZP2zsim7uNUVQVezuTFl/zzvvHqN0z1j9OrR3OIFgtK32jgMWlCMunOcynCMunCBtPETagCMulCJsYv/ZM1xviug3r0OztmAqPdkr5BmOE/VfPxz+vFGGlO4qwfIqwfNre8XXaKbXDG5TdBK7u9Y83e/Ir4OImIOsEUHAFqLzt7dnV+hFXekQBi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRNjEUYQeWdkr5BkuEHbOxEX/6SdSNf/ZIfevpFccbFWGlW4qwfIqwfNre8XW7U2rz2441ax8OVpoNZJ8GktcCBycBh6cB6Xv8YCvdUsDiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoS9d2n5Mey75I//7cn61tNZhTG3E9pwIcWN6pnTET13tvV8R025ucEpuVfaKeUbLBH28XkNoZF18vb47aLF2mhj4mJQ2Gu4jURShOVShOVThOXT9o7vnndK7QPAsk4CpxcCh6YCSauAa4eBO2lARb73BPG2o3p+OApYXIqwfJrDfIqwfP0RYWOxGC5duoJJU2a0tr28vHyMnzAF169nufPl5RWYOXs+0q9muPPtjR47EX//3fvw8wceR0bGNVy/kY0nnn4Z3/67H+LCxcuoqanBG29/iO//6H5s2rzd/X1dUYTtIUVYLkXYe/f0V+Ex6LMtjWj2Htew37mNjqqnfxGcknulnVI+RdiePZ/7QhGWSxGWTxGWT9s7voTslDZ5762rS4HSHG9vMxm4vBU4NhvY/7l/KIPCdHf82ZFKAYtLEZZPc5hPEZavPyKsRdPtO/fi40/Hu7Znv9eFi5ejvLzcXV9bW4tdu/dh3GdTQiPslGkzce3aDXfa9pXeef9T5OffQkFhERYuWo5Fi1fg5OmzrmnNnruw2/0pRdgeUoTlUoS9d4qwg4d2SvkUYXv2fO4LRViuu0XYxoyrwSm5V4qwfNre8SVqpzRUQy2Qf8FfJWtB9tQC4Mou4FYqUJYL1JT6AXeYU8DiUoTl0xzmU4Tl648IayoqKjFuwhTX9s6dT8Hf/8NP8IN//AWWrVjTunJ1xddrQyPs+M+m4O+/+xP8/IHHkJScigcfedoFXHs/NGv2V3j9zQ+QdsV/Dz/vq8Xdzpt7jrBlFdWojFShpqZ2RIzS0rLQy4fSCNtxtxF22/4ekUi196SIhF6n0f14bE5daAwavb4W1d5zNOx3bqPj96mcOrnTZRq9G8XFpaGXayRuFBYWh17e3+PhWeHPu/Eb4293KbsGVdXxl/VlhD2XbYTd9l5HaWl56OUaiRkR73W5srLr7V35Y4+EXq7R81FWVuHeFIddp5GYoe0dfxQVlYRenvDh7SjWlN5Bza0M1Fw/g7rUHag/uRgN+yYhemwu6q/sR01htne74fecKivT9o457ra90+j7sO1d2OUaiRv99lo8gkeiHmM7vEB32kfYPXsP4OChY4hUVWPM+Mnutcp0FWFv5t9yiwY3b92BpctW4dkXXneHL7D3m3PnLcLY8ZNwJd2PsHPnkyKsVsIOPWE77jZ64/OtjaiqS/zqEq2EvXdaCTt4aGUQ31BbCZtoYc9lG4mklbBcd1sJW/HEo8EpuVdaCcun7R0fdSVsT1XcAjL2A8dmAvsmAOdXANePAiU3gEiB92Tz7mM3x70b7LSKkEsrYfk0h/m0EpZvIFbCJqek4tSps+7vHttFhLXImp9/272nLCoqdq9nO3ft9cY+PP7Ui8jKzvH+znwsX7kGc+cvcmHXbmMRNhrt+lA/irA9pAjrU4RNjGk77+25k10Uw7GrTcE5X18ibPWX01A1fqwbFU890Xq6qajQXd+iZuni4JR0RzulfIqwXT+fE0URlksRlk8Rlk/bO75BEWHba6wHIt77w0Jv5zTnNHB5O3B6EXB0hn982duXgVj8e9TBTgGLSxGWT3OYTxGWbyAirP1PiElTpuOhR5/Fhk3b3Ptz0z7C7ti5F6PGTHSvY/sPHsFjT7yAT0ZNQHFJKc6dS8bDjz2LZ55/DdeuZ7nv96x3+r6fP+JW2Hb3PlQRtocUYX2KsInxyJx7+1kv5sWw9nTPI2x7dRvWodnbMW3PdvbD5kRTbk5wC1/kvXeCU9Id7ZTyKcJ2fr7aSCRFWC5FWD5FWD5t7/gGXYTtSoO3zbh9CUheDWx/HzgxF8g8ABRf936IYm9vsxbeEzK48eCigMWlCMunOcynCMvXXxF2sFCE7SFFWJ8ibGL0NsL+fHqDG3//WRR//km09bxRhB08tFPKpwjb+flqI5EUYbkUYfkUYfm0veMbMhG2PXveVZcCRRlA1kng8jbgzGLg+Bzg6j6gNNe7zeA5fIECFpciLJ/mMJ8iLJ8ibDxF2IAirE8RNjG6i7A5xZ0f37DYY6OjX3um6w1xWIRtr+MxYRvOnA6dL5EP3gtuIR1pp5RPEbbzc9JGIinCcinC8inC8ml7xzckI2xXot7Pkn0KODEH2PkRcHapf0gDO+ZsbQXQ2PWx85gUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYX2KsInRMcKez4rh4dkNbvzL5+pbT4/e6D/HwmKPjY4UYQfWSNopjXrzo3kA3lgrwnZ+TtpIJEVYLkVYPkVYPkVYvmEVYdtrivrx9VYqkHEQSN3oH1v2jDfsQ7/K8/vt2LIKWFyKsHyaw3yKsHyKsPEUYQOKsD5F2MToGGE3n28KDTp/OSp+ZUDYMWHb60uErVm8MDjlU4TtvZG0U1q3bi2aB+A5qwjb+TlpI5EUYbkUYfkUYfkUYfmGbYTtiq2IvX4YOPKFv1rWDmOQc8abbMXek9rb9jcl/j2HAhaXIiyf5jCfIiyfImw8RdiAIqxPETYxBiTCZmb2auWiImzvKcLyKcJ2fk7aSCRFWC5FWD5FWD5FWL4RF2Hba/Tez9qK2PwUIGOfv1r2zBIgZa132QXvTWptcMO+UcDiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUIT1KcImxkBE2Pr6aK92ShVhe08Rlk8RtvNz0kYiKcJynb8Rc6/5XVGE7TtFWD5FWL4RHWG7YmH2wnpgy5vA4an+ytmaMm+P1nusbKVsL5/3ClhcirB8msN8irB8irDxFGEDirA+Rdh79/7qBry4xB+//WZ96+n8Mn+HPCzoKMIOLYqwfAMRYZuKi9GYdSM451OElXulCMunCMunCMunCHsXVUX+cWXTdwOpm7wX15VA0tdA1nGg8nZwo+4pYHEpwvJpDvMpwvIpwsZThA0owvoUYe/dv3mhc7CxYWG1vY7htT1F2MFNEZaPFWH/9JOun3cWYKOnTgbnfIqwcq8UYfkUYfkUYfkUYe+BHVc28xBwYCKw6TXvBXcFUJTp7fF68zVkpawCFpciLJ/mMJ8iLJ8ibDxF2MBIjrCxWDPeWNHoxjdGR/Hy0obW84miCNtGEXboUoTlU4Tt/Jy0kUiKsBwt282HZjXgR1OicdvR+iOHUbt4oRvlD/y89XTD5UvueukdRVg+RVg+Rdg+avC2ZcU3gGuHgUubgZQ1QNJq4PoxoOI20BxTwCJThOXTHOZThOVThI2nCBsY6RE2LDbYMBVPPhb6fZtyst31PaEI26a7CHs3//eLIyfCNkfv/XFiUYTlU4Tt/Jy0kUiKsBxh88WGqf5yWujvtW7rFne99I4iLN9Ij7D/25Phz+cbhc2IHjkc+nyuGv1J8NU9owhLYB/olX0C2D8B2PwGoklrgZryYJVs/Ptx6TtFWD5FWD5FWD5F2HiKsAFF2PA3m0YRtmf6I8J2Z7hF2Mh7bwenBo+htlN6qyyGSx3mX08pwirCSu+EzRcbRhE2sRRh+RRhw5/PirBDSH016nJSgLTt/od9Ja8G0ncBxde8Df/w3ifpL4qwfIqwfIqwfIqw8RRhA4qw4W82jSJszyjCJpYibN+l5MSw/kzXh7fojiKsIuxIZ9vG3gibLzZMTyNs3ZpVaPa2l9I9RVg+Rdjw57Mi7NDSKWCVevsuJxcAG14Czi/3P+DLVsjq9eSeKMLyKcLyKcLyKcLGU4QNKMKGv9k0irA9owjbe5vPdR0bFGH77m4Rtm7zxuBUZ4qwwzfCbjyjN/Q98fRXvZv/YfPFhlGETSxFWD5F2PDnsyLs0NJlwGr0Li/MANJ2eG+W1vkrZW8c834phQqyvaAIy6cIy6cIy6cIG08RNqAIG/5m0yjC9owibO89NrfrOaEI23d3i7AVjz4UnOpMEXb4RtinehkXR6ruImzknbeCU23C5osNowibWIqwfIqw4c9nRdih5a4By15HbCWsHZ7gZhKwZyyw82Mg54y3g6S4eDeKsHyKsHyKsHyKsPEUYQOKsOFvNo0ibM+M1Aj7a8/c+5uD4RRhm7KzED15Ijg3sD7f2ujGK8sa3Ce1t5w3DefPoW7jejfKf/Gz1tONGRnu+haKsIqwI123EfatN4JTbcLmiw2jCJtYirB8irDhz2dF2KHlngJWVbG/KjZlLZC6Acjy3tvVlAZXSnuKsHyKsHyKsHyKsPEUYQOKsOFvNk1PI2xkVNdvPhVh2yjCtlGE5QibhzZMzczpob/3uk3xhyYYDhF207km/K9P1Lvx/3zI/9PGdz73n4Plv7zfH7/4Gcrv/2nreaMIOzL9+stt8+SfPdx2OvNOzIX61jlz3z+2nq4aN8Z9bdh8sWEUYRNLEZZPETb8+awIO7T0KWDZCtkG7+tvpgB7vNf5ozO9naLbwZViFGH5FGH5FGH5FGHjKcIGFGHD32yaHkfYbuKdImwbRdg29xphU3NjWHf63kLF2esxNDbd28778iO1wanO+hJhz/ThPv1ZyArPsHlow4ykCGuHYgh7HP5mbBBhQx4HG2awR9iKxx4JTvWeImzX7PUs7PeecTuG6Injob+bqk8+cl8b9nU2jCJsYinC8inChj+fFWGHloQFrJj3Xt4+1OviJiB5DZC2yzufE1w5cinC8inC8inC8inCxlOEDSjChr/ZNIqwPaMI23sDEWHHb25EbfTedt7//NOuf3d9ibDjvPtUd4/3SRG2a4qw4RRhu6YIOzQowvIpwoY/nxVhh5aEByx73WnytqF2eIIzi/0VsmW5wZUjjyIsnyIsnyIsnyJsPEXYwEiKsPX79wWnfIMhwlY89EBwaujqaYRlRZyhEmH/9fPhj9Ml73GKnj7Vo/vUnxH2RmEMc/c3ufHvX6tvPb35nP/31+/e5UbtyuWonj2r9Xxv9DbCbjwbHhf/eowfF59f1ODGz6c34O8/i7aeN4qwirCKsF0biAjb7O3Atrxu2KEN6nbuuKfXkZFEEZZPETb8+awIO7TQA1ZVEXDRe/9kq2OvHQYqR9bhChRh+RRh+RRh+RRh4ynCBkZShO0YPBVhE6OnEZZFEbZnehthuwqe3xh995DXU4mOsC1ScmIuRLanCKsIqwjbNVaEjXnzOlZS0mk019aiua4u9PvakHCKsHyKsOHPZ0XYoaXfAlaDtx9ZkgUcnwscnuZtzPODK4Y3RVg+RVg+RVg+Rdh4irABRdjwN5sdVX8xNTjlazh7JvTvjLz3TnAL33CLsJ9taUR1XfwOoCJsz/RHhLUdpK6M9AhrK+EtxLoY+/P7Wk83JCW56Br2s9joL4qwXd+n9hRhOVgRtjuKsL2nCMunCBv+fFaEHVr6PWDZ61LFLe8N2FogaRWQccA/luwwfb1ShOVThOVThOVThI2nCBtQhA1/s9mRIqxPEbbNYIywFY88GJzq7G4RtmbJouCUL1ERtvKt14NTnfVnhG2v4tGHglO+REXYqs8nBKd6TxG26/vUniIshyLs0KAIy6cIG/58VoQdWgYsYNnrU0Ot90su9A9VsONDIPecd3n/7BP0F0VYPkVYPkVYPkXYeIqwgeEQYaunTXGjatxoRN5/t/W8qZkzK/QNY936tYqwXfgXT8f//DHvDdXXJ5rc+MWMKBYfbmw9b15Y3IAHZ/njN1+tbz2dWzJyI+zlm50/9X+wR9jq6V8Ep3yJirAdg2e08S6HAXnskdDv25SXN+gjbOSdt4JTvacI2/V9ak8RlkMRdmhQhOVThA1/PivCDi2DJmBFvd/11d3A6UXAlV3AncveC1ni3u8MFEVYPkVYPkVYPkXYeIqwgeEQYVs05eUieuxocM6nCNt7HSNsUy8ep0fm9H/kGIwRdsKWzsFTEdbXlwhbWduMtPyYG//tvfrW09lF8T/X3SJsU378Mcv6I8JeuRXD3otd36e+RNgP18Q/7xRhwynCdk0RdmhQhOVThA1/PivCDi2DLmA1evfHPszrurefdnAScH45UFkQXDn0KMLyKcLyKcLyKcLGU4QNKMKGv9nsSBG2Z4+TIqxvsERYm+Mbzja58cuZDVh10j9to6OhEGHb+7NP4le/tpdVFMPJzK4fp476I8JaGA573Fv0JcI+MU8RticUYbs22CNszexZwamRTRGWTxE2/PmsCDu0DOqAFYsBBenAuWXA+a+9N20nvDcBN73Le/6+baApwvIpwvIpwvIlanv3X39xAf/y788PuvEbP0jCx/Pa9tEVYXtIETb8zWZH9xphM283YVdK1/NJEbbvFGHbdIywDXcJnpFPPkLkjdfcKPe+tuV0053bQzrC9pYibNvPqgg7MnUXYWPe3GzMuuFG5csvtp5uun3bfW1ydsyNlcebMG1nY+v5u1GE7T1FWD5F2PDXAkXYoWVIBCw7TmxdJVB8DbiwHjjwOZB7PrhycFOE5VOE5VOE5RvuEdbGv/1eUnAvFWF7TBE2/M1mR/caYS2wrT7ZTTTrJsJeL+h8XNH+oAjbMx0j7N2C50OzGvD9Sf749ZfqW09nFw1chO06eObeNcJWjRsTOkzNzOmh37du04YhH2HtZ+uKIuy9C5tLNoyt0g67v3VbNrnre0oRtmvdRdj2Im+9EZzq7PyNGDaf73qOd9Qcjbb+nitffA5VY0fH/d4rHv5l6O+96dbQ+C9ZDIqwfIqw4a8FirBDy5AMWHURIG07cHwOkHkQKM32dkIG53ZbEZZPEZZPEZavvyLsf/hxMr77ajp+/QdJ7vy//8dk3PdOBv7wkYutt/nW82n4nZ91/j7//eFU/OLDTPz8/Uz8p/tS8Nvebe73Tv/yo0z87v3+7X/81lV3/o8fbft+7UcLRdgeUoQNf7PZ0UBE2M+3NqK6Ln5ny3ZOI+++3Wm0rEhKBEXYnulthG3vsbnxj9NQjLDdUYTtTBH23inC8g1EhG0vVlLc6XVcEbYzRVg+Rdjw1wJF2KFlSAesBm/ftNx7z5e+B9g3HsjY5182iCjC8inC8inC8vVHhP2dn6dg18lyXMmqwe8/lOou+3LVbazbX4L/Enzd69NycKckil98kBn3tTaOJFfi0/k3kZRejbELb2Kt93XTvr6N3afKsXBLofe12djjnZ68/BYOnavAr3/fD73tRwtF2B5ShA1/s9lRf0XYuwXPiiceC/17m3Ky3fWJoAjbM4qwXavbvBFVn37sRvnPftJ6Onr8KBqamvE/JkTd+I+v1+Pb4/zTNsxIjbAdN2a9Gf/zfXfizv/KDzJDf3f/7Oel7vqwn9NGy/cK+9r/5R9z4v6O/hyLf+DNo5D7+973ZoTevqvxP993O/RyjfP4pw9Uh/7ef+0f4v/F+9iPnos7zxw5P74/9Pf+x9/ZE3p7DQ2Nvo9/+kBNF68FqXjyu4tDn5Pbf/ha6PfS0NDQ0NDQ4I7HRl/H58tuITXTj7DfffUKrmTX4L53M/CNZy671axTVt7CyYuRThH2sdHXkHunHn/+xCW8+UU2LmRUo7CsAT9846r7+tOXIriWV4vXpvn7gefTq/Hvf5wc9z1stLjnCFtWUY2KyirU1NSOiFFaWhZ6+VAcVRkZiBzYH3dZ5YwvQ98wVn69ElVV4W80bbT/Hu77TJkUd77q2LHQ71v+zptxtzvnPRmWHW4733GUP/hA3PnIXe5T+ePhgaoqPT3u+/Rl/O9P1cWdv9t9aj9+OSP+a/tjlJdXuJUrYdeFjaqjR0Mfw/J33w69fVfjXzwd/7NWRHr+OD00M/5rq44c6dF9OpNRgxVH2853HOUPPxh3/m73qfzRh0P/XnsurTpWG/p1f/FJ/N95t2HHmg273MYna73XoIr4313X9ykz7nZ/8mHb6b6O6orK0L/TRsfbVn4xtdNlLaP8rTdCL7dxKr0GX3uPadh1NjpuzHozFGF7NhRhux6KsBoaGjYUYTU0NDQ0NIbWeODDzNYIu2BzIc6kRfDSpCykZFS7wGq3CYuwdptreXXu6yzCZt2qQ2Fp1B26wCLs1Zxa3CqK4qnxN9ztL2RW4wdvpMd9DxsttBK2h7QStvMbTRsdaSVs1/epPa2E7dnj1NuVsGHf04apmTUj9Gvtv/4P1ErY9jp+MFd74zY3oq7DB5gNxpWwjRlX0XglzQ07bmXL6eb6+N9tX1bC5v70Afevjj0d/6+HwqPZN1+5ge+8m+d+Tzbsv5a2nP7mJ5Xua8N+Tht23a8/WRz6fX/32dtxf39/jm0Pjw69v3OenBd6+67GbzxZFHr53ca3XkjHnz+THnqdje/+YGvo5UNp/LMu5tO3Xrked7vk+1+IO99+/OD1dHzfG2HX3cu4eV94hH3q5WOhtx8J4/uvXXFvfsOu00jM+N6raaGXj5TxPz0YHmG//co1THjm69Dn5LFfvhn6vboaI/0x7o9hrxVhlw+r8br3Mz7jbQ8e3YEfvpwcfhvSsO2djbDrNBIzRsQcHuCh12L+SNRj/G+/Fx89O472EXbR1kJ36AA7fcG77JfedXabsAj78KfXkHenHn/11CV8MCsH59Kq3ErYf3zrqjtO7NGUSqTn1OKNL9tWwv7mPxJWwirCDl2KsPfuy12N+M7nUTf+2cP1rafXePddETacImzPDIkIG4uhISXZjerpXyJ67mzreVPxWPjqXLtPDRZmR3/qhq1sbzlds2SR+9oWd4uw9nd0JXr0MJo7HHvs/3y28+/GxpX8+GN4/mnI4xT2s9gwOiZsZ0nZMWw6183v7vFHglOJ9fLS/ns9TcQxYZuamtCQwPdPOiZsZzomLJ+OCRv+WqBjwg4tI+J4mjFvu1x5G8g+BZyYC1zZ6b1I9s/c0jFh+XRMWD4dE5avvz6Yq32E/XBOHtbsK8afPXHJBdTvveavXG0fYV+dko3FW4vws/cycLMwivu9y3ecKMPYRTeRfaseL07Mwqx1d7BiVxG2HCnFip1F7oO+jl+oxG8EH/7VfrRQhO0hRdjwN5sdDfcI+8yC8PDy2ZZGd5/++KOoG/ap/n/4oX/aRkefru//5w4rwtrxV9d2OP6qRZywx8k+RE0RtvcGS4Rtr27dWrcytisdjwkbPXUy9P5GPnzfXX/uRsyNFccbMXFbY+t501RQgMZrmW6UP/zL1tOxsjJ3fYu6dWs63ae+RNgWjfn5aLiYGpzr7F8933nuDoSRGmHDXmNbNNfVIdaHD3PrSBF2aFCE5VOEDX8tUIQdWkZkwMo5Axzx3qNl7Acq7/iRlkQRlk8Rlk8Rlq+/IqyF1rX7SvC796fgt+5LwZq9JTh/pQrvzmw7nNzSHUX47qt+kH13Zi42HCjFb/8sxUVbu+3BsxX4w4cv4uFPruFsWhVOX47gb1+84m5/8HyFO7TB46Ovt36/9qOFImwPKcKGv9nsaDhF2JyiGI5djb9P3UXY9ux8dd3g2gEcLBHW5tPWpCY3bEWwfUJ9y/mOFGF9Fnhszrc33CJs2GNow9j3Cvvaus3xcZEVYe9mJEXYmsXxK5fbG4wRtvH6dfdaliiKsEODIiyfImz4a4Ei7NAyYgNWo/dzF18HruwCjnwB3EwKrkgsRVg+RVg+RVi+/oqwAz1aKML20HCPsLVrVqPytVfcKL/vH1tP1+/d46LZf3sv6sa/eaEe//Ud/7SNuxnKEdbu05pT9xZhFx5qRE29ImzHYRG2vQne41bbYYVne4qwXRvoCGuvDcMpwvbFSIqwkbffDE51pgjbRhF2YCnC8inChr8WKMIOLQpYHlsJm+q9T9g3Hrju7R9WFngbz8S8d1SE5dMc5lOE5RvuEfZff+c8vvPKleBeKsL22HCPsO11DJ7tWUSr6sUKz5EaYQcjRdh7j7DRM2cQPXHcDYuGLadjNdW4Wer//DZ+64361tMH07qez4kQd58++qDdfYp/QWdF2LsZSRF2y3nu77qnehphbfV5Y1PXzztF2K4pwg4NirB8irDhrwWKsEOLAlY70Vqg4Iq/OvbUV0DGAe8BigRX3htFWD7NYT5FWL5Ebe++3n7DHZt1sI0dx8uQfbutJyrC9tCwirC3byF67lxwrrP+jLBhb2BtmFh5uduJtFH+y/tbT8cikYRF2L8c1fXOuyKsIqyN3vjzTwcmeHZnOETY2uXLUPnic26U//THrafr9+110TXs+9ow/RFhB4ueRtgxG/1jM3dFEdY3akNjp1itCDs0KMLyKcKGvxYowg4tClhdiHnbqKwTwIHPgYveewj7YC87hEEvKcLyaQ7zKcLyJWp7d/Pm0HjvqwjbQ8Mpwt7NYImwNbO7OE7thnUDFmFPXYth+bEmN/6Xx+tbT9ttBztFWEXY/pTICNtexWMPB6d8irBt+hJhn1/U4I7RbOM/vV7fevpWWQyNmRmo/nKaGxWPPNR62o4Z3p4ibBtF2IGlCMunCBv+WqAIO7QoYN1Fk7d9LcnyP8TrzBLg6j5vw9rz95WKsHyaw3yKsHyKsPEUYQOKsL6REGHDvqeNjv7F00NrozccImx7kffeDk51ZvdpXYf7pAjbv/orwrYXdjiC9p6Y1/V1w0FfIuz/0UWsTr8Vc4e5CPu+VR9/EHy1rz8jbHV9M3KK/fF779W3ni6o8H+uWFGhG/a/Purt2ObB+d5QhB26FGF75uN1jd0+TjVzZwenOvvvH9z7tiVWUhKcGroUYYcHBaxeyj0DbPHef1/Z7W2IvedxU/fvqxRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhff0ZYRvT0lC/b48b5b/4WevpxqwbirD3QBGWH2HXnawNTg0eirBtFGF9wyHC2mtO2P391jh/vofdXxu9oQg7dCnC9gwrwmYVxtx2uCsVTz0RnBq6FGGHBwWsexDzntsF6UDaDuDcCu8Jf9LbaQjfT1aE5dMc5lOE5VOEjacIG1CE9fVnhO0pu0/VHe5Tf0TYoWa4RdiqcaODU50NVIQdjP89c9hF2JdfCE51pgg7MBH2TnmzG3svNmHR4cbW86br+7TZXX+v+hJhY96b6VhZmRvljz3cerq5rg419d2/Fvz2W/X4Ny90HtcLFGEHE0XYnmFF2DPXYtie3M0/yCjC9ogiLJ8CVh/ZoQnsUAU7PwbSdnoPaGXc6lhFWD7NYT5FWD5F2HiKsAFFWJ8i7NA1FCPs/ktd78R1RxG2zWCJsE13bqN+5w43Kp55qvW0xVkza29T6OioqqoqONWZImzXETbqzfGXljS48acfR/HCYv+0DdNdhG263f5392Tb7+70Kfe1Lb+rd1c14OkFDXG/u4GKsC33sWbZEtTMmdV63nR3n+4WYXtKEXZgKcL2jCLsvVOEHR4UsBLEPrSr4AqQth04vxK4utfbea5UhO0HmsN8irB8irDxFGEDirC+wRhhv9iZ2Ag7XA3GCDt1R/cR9l4pwrYZsAg7f25wqrPIO28Fp3pPEbZr3UVYe56FzW8bHdnztyuRt98MTnUWdjiCgYqwLcI+mKs/Imx3FGH5FGG7Fqntfo6XP/iL8Pl05467vkVYhC2vbnbD/gF1zUlvByM4b5rr69Ds7cjaKPfeo7Wc7u41ezBLRIRt9l4LmrsJVIqwfApYJLcuAtvfRdOpRWgs9147bHWsXpMpNIf5FGH5FGHjKcIGFGF9gzHChukuwl7Oi+HNlY1u/NsX61tPz9gzvOfzYIywLIqwbQYqwnaHFWEbM666ndquKML2bI4rwnb+vjYSZShGWDs+7lCiCNs1ZoQN+542TPW0KaHft377Nnf9UJOICGvbrIbz54JznSnC8ilgcTUWXkfjpR1A8hrgyi7vBagguEYSRXOYTxGWTxE2niJsQBHWNxwi7Jbz4TvvfzEIP9k+kRRhR2aE/esxIyfC3o0ibM/muCJs5+9rI1GGYoT9v14YWjt5irBdu2uEfexh92Gobvz0x62nLcKuOdWE/89j9W7804f8P218f5L/vGs5//9+1B8t540irCLsYKSAxRV3OIKia8C+CcCxOd4LQgkQ6/ofzaXnNIf5FGH5FGHjKcIGFGF9irBDlyLsyIywg1H9gf3Bqd5ThO2aIqwibPuhCKsIG+ZuEba9RB4TVhFWEXYwUsDi6nRM2OYYUJYLpO0AUtb5f1qQlXumOcynCMunCBtPETagCOvrbYTtKX+nlBNIqr+cFpwa2RRhFWGHA0XYrg3nCNvxPinCthnoCGvblcEWPBVhu6YImxiKsMODAhbXXT+Yq8LbTm3/wHvRWOztbFfquLH3QHOYTxGWTxE2niJsQBHWpwg7dCnCKsIOB32JsB0D4XDTHxG2fs/u4FRnirA9M9wibO3qr7s9FvNAuFuE7e6T+4c7RdjE6EuErVu72o2aObNQ/cXU1vMdKcLyKWBx3TXCtijKBC557wsurAeyvW1208hpDH2lOcynCMunCBtPETagCOtrinFWvCjC8inCKsIOB32JsMNdf0TY7ijC9sxgjLCN16+5wwd1ZbhF2GcXcN5vDEa/+Wr8704RNjG6i7DNsRiavfe0Nipee6X1dMvzJOxxsNGRIiyfAhZXjyOssdfsJu+1OesEsOZp4Oq9H7pqJNEc5lOE5VOEjacIG1CE5VKE5Ut0hA3b+bBhFGGFRRG2awMdYcP0NMI2pl9x4aK9X3sm/P5eve3/w0/YdYqwbaPXEbbD49TeSIqwkTdfD071Xv3OHcGpgbUtqQkTtzW68StP1beePn8jlrAIO2Vb1++LmRF2T+rgmGvdRdj2Kl9/NTjVJuxxsNGRIiyfAhZXryJse/Z+IPcskLTKe1O/Abh+1HsRKdHhCkJoDvMpwvIpwsZThA0ownIpwvL1Z4Stiza7HT0b/+Lp+tbT0cb+efOkCDt8KcJ2bShH2Lo1q9HcYUetuwjb0NT2GvPfP2h7jbGI2p4ibM8owrbpS4StePKx4NTAemhW+D+ETt/d6B6XlufLO183oLLGD7M2Ououwna3vbP/NdXoPUfbS1SEfW5RN7+79/0PfU20MRs7P18VYYcHBSyue46wLeyDvBqjwO3LwJ4xwNEvvSfQzeBKMZrDfIqwfIqw8RRhA4qwXIqwfP0ZYduzkNLfFGGHL0XYro2kCNveH3/U9X+LDqMI25kibJvhHmHb25HS1O3jdK8RNkx3Edb+q779aSMy+pPW0zbMnH2N7r7b+MtR0dbTFTXNaMrPb71txVOPt56Onj7lvrZFrKwMTQUFwbne+Wht5+erIuzwoIDF1ecI21FZDnBpC5C8GriyCyjM8CPtCKY5zKcIy6cIG08RNqAIy6UIy6cIqwg7HCjCdi1REba4PHHbu/6IsGXVPX9dMyM1wlZ9+lFwqrORHmGjp06h4rGH3Sj/6Y9bT1dN/Cy4hS85K4bd3fx3+KEWYe+mubY2ONVZb7d3zTU1iFVUuFH+xGOtp5vtd+VdFzaHbZhf6e5DsI4eCf26lg/BatGYcRUN584F5+6usqYZ//K5ejf++eP+ny3DKMIODwpYXAmPsMZe2y28VhV6b/g3Ajs/BjL3+6tmRyDNYT5FWD5F2HiKsAFFWC5mhBXfQEXYN1cMjt+rIuzwoAjbtURF2Lq6oRVhe2ukRtjIW12v8AyLsAcvN2Hefn/86pP1raftH7nsd1W/Z5cbVePGoG7Xztbzg0FYhP3fnw7/vV4raEb02NHQx7DqU2/nvp2z12PYmnRvEfbcDe9x62Yb3JB2OTjVO3af7Biw7SUqwnYnkdu7wRhhbZVt2N9po6PnuzlEQpiw+2ujI0VYPgUsLkqE7SjqPU+yTgJnlgAXvfcWOWe8N/1lwZXDn+YwnyIsnyJsPEXYgCIslyIs30BF2MFCEXZ4UITtmiJszyjCdhYWYR+ZEx7yvtjViGZvjoT9nTYGg8EYYT9Z7x+PtSvd/df/7ijCKsLKvVPA4uqXCNsi5r0O1keA/AvAgYnAsVneky0/uHL40hzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4RVhB0OFGF7puKxR4JTndmHzNic74oibPjfmyiKsHyDJcLa82zJkSY3fjQ16v3Z2HreWECMHjzgRuTjD1pPx2p6vi1RhFWElXungMXVrxG2o7Jc/9ix51cCGfuAokxvAzz8jh+rOcynCMunCBtPETagCMulCMs30iOsHXuu6c4dN8q9Od5yOlZd5R6X696OuA07fMLlm7HW872hCMunCNszirBdU4TtbDBG2Iu5Mey/1HXw7M5gibCR2u7nk22Lwv7eptu33fU9oQirCCv3TgGLa0AjbIuGWu/JVASk7QB2fAhc3u5tJIbPc0tzmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlm+kR9j2Kh55MDjV2eZzTYh2E6i6owjLpwjbM4qwXVOE7WwwRlg7hmp3wbM7iY6wYV9nw1R/MTX0a+u3bVWE7SFFWH90pAjLp4DFNSgibHsx777knAVOLQAurPePJVt+09swD6L72Euaw3yKsHyKsPEUYQOKsFyKsHyKsG26i7B9oQjLpwjbM035XR8HbbBE2OZoFJWvvOSGfRJ95Ssvtp43irA9owjbWaIjrP3vCBurTzZh5t7G1vNGEbbvmBG25TWl8rmnUfHMk3GvMd1RhB0ZFLC4Bl2EbWHHj62t8A9RkLwKOPA5cP2wv2p2iNEc5lOE5VOEjacIG1CE5VKE5VOEbaMIO3QpwvZdf0bY7jTX14e+xtgwirA9U/3lNFRP/MyNimefbj3dVFqK6PFjoT9r1ScfBV/tY0bYxhs3glOdHUzr+nfZnxG2vcibXcfqux2OoLd6GmEjb7wWnOpspEfY9iJvvBqcahP2PW3cjSLsyKCAxTVoI2xHdRHg2iHg5HwgdSOQe9Z7Ecj3NtiDf99Uc5hPEZavvyKsvQfPyspxf/rnY0i9eBnl5RXufWNWdg62bd+NjMxr7vr2rly56q7bsXMvysrKXbs6cvQEtu/Yjdpa/x9wzieluNsUFRW7811RhO0hRVguRVg+Rdg2irBDlyJs3w2aCBuLofHG9dBhUnNjSMruPOoaev46Fma4Rdj2ambPCk75BkOE7Xif2vujD7v+kJSBirBNN28GpzobTBH2Dz+IuvHbb9XjP75e33reKMK2CfueNu5GEXZkUMDiGjIRtoUdlqC6BLiTBiSvAQ5M9I8la6tmBynNYT5FWL7+iLDWmiZPnYnX3/ygte3t2rMfGzdtQ01NLSoqKjFrzgKcPnMOH30yDpFIxN2mxcTJX7rAevFSGqq99y07d+3Dho1bsXzlavdnbt5NzJm3EEePncSXM+Z2+9qnCNtDirBcirB8irBtFGGHLkXYvhssEXagKMIqwrYfHSNsd/ozwsZKS9GQdN6NyueeaT3dmJnhvjbsZ7HR0f/9Eme7rAjbRhF26FLA4hpyEbYjOzxBjrdtPD4HOL/SP4ZsyQ1vIxPxXrh6vu1g0hzmU4Tl648Im5Obh8tpVzFuwhTX9goKCvHeh6Nw4OAR3LlTiHPn/VWssVgMi5asxIXUi8FX+j6b+AWWLvsaZ88mobS0DE88/ZL7094PfbVgKcaOn+QCrVmwaFm3+1P3HGHLKqpRUVnl/tKRMEpKSkMvH46j/MEHQi9njkpvLpWXV4Zep5GYYcvm7QUu7LqwUdXFcdbK333bXR+2Y2Kj4/cZjKP84QdDL+/rKCoqCb1cI3GjoKAo9HKNno+P1tS6DX/YdTZKSvw3FMN1VEydHPraVrluLYrK+K9tlZUR96/tYdf1dVRO/zLufOTA/tCftfyD9+NuV3XpknvNb3/ZL2fUhj4On2+uRVVpafj39Ub772Gj431qP/7gvbrQy20cvVyLdSfDr7Pxg0ld/05KSztv7371qbrQn+diVvzXdjeO3OU+9XZUXriAyuRkN8rHjG49XV1egcj+faGPb/lHH7ivDftZbHT8O45e7vl2vzcjkdu7quKS8J/VG3b9rzwZ/ru7nBP/fcpffTnuvLss5Hva6Hi7juN2cc8f46fn13a6rLsRdn9sdLxdYWFxp8s0EjtadqA1OIO5vevXUVWF6pLbqM69jNoL2xE9MA0NB6aiLvO4dz3nNbanw7Z3YZdrJG7otZg/EvUY5+V1/ZkYxl6PWiLsnr0H8fnEadh/8AgmTp6B/QeO4MDBo60Rdt+Bw8FX+WyV7EHv+vc/HI2t23bhqWdfaX2vOXWav8L2Rla2u+2MWfPdIQ66opWwPaSVsFxaCcunlbBttBJ26NJK2L7TSlithGWvhG28fAkNqaluVI0d3XrajgPcXl9Wwv7bF7v+nQyVlbDt1cydHZzy3e3DwsJ+Fhv9JZHbu6G+Era3wu6PjY60EpZPqwi5hvxK2O5UFQKXtwH7PwOSVwO554DSHG9Sxf8XZjbNYT6thOXrj5Wwpn2EPXzkuFvVaqfHfTbFHUZg85Yd7n36/AVLcenyleCr4h0+cgzLV6zBE0+/7I79av/YtHDRckyaMh1JyRfcbezrKSthFWGHL0XY4UkRto0i7NClCNt3irCKsC0RturjD92IvPUGKl99ufW86TbC2s9w6aIb9ng2pF5oPW/sfUTY39t0O/7NsSJsG0XYzj+rDaMIKywKWFzDOsK2iHnbhKpioPAqcHWv/+Feh6cB14/0y7FkNYf5FGH5BiLCXryYht179qO0rByjx05E+tVMfDljjnddLaZ9ORsVlRGcOn0OS5atcu/d7QO5bD907vxFOH7iFD7+dDxSLqR646I7ruzuvfux8uu1LsrOnb+429c+RdgeGkkRdiAowvIpwrZRhB26FGH7ThF25ETY9iJvdf7U/7DHwYbpLsK2V7v6a1iUbU8RtvcUYTv/rDZMTyNsmLDvaeNuBkOErXj6ieCUsChgcY2ICBumrhLIPAAc/gI4OQ/I8E4XZXovnCVALLGPh+YwnyIsX39FWPt7li5b5d4n2mvTvPmLcd/PH3Yh1c4vXroSP/jHB7B770F3+5Mnz2DR4hXuuivpmfj5Lx5rDax2uNJHn3geL7z0Jioqvee8570PR+M737sPmZk33PmuKML2kCIslyIsnyJsG0XYoUsRtu8UYYdvhG3KzQ1OdaYI2/lnsaEIe28SGmHtOZGc5Eb11Mmtp20YRVhhUcDiGrERtkVzzF8Nax/mlX0KSFkLHJwMpG7wL0sAzWE+RdjEaMopQvlDUxEZ5z0PovGvC5GiMkRGrUb5UzPReP02mhuaUP3FVpQ/+iWi566huboOle8sRfTIJcSsQ57xP6S0o7tF2MFCEbaHFGG5FGH5FGHbKMIOXYqwfacIO3wjbHdGUoStXeXdp5i389tOIiIsU8cI25CS7A4TYaP8Fz9rPV0zb667/o8+irrxu29H8Z9er289319Y27var1cEp8I9t6h37xXD5qGNu1GEHRkUsLhGfITtyu1LwOlFwL7xwMVN3vnLQOUdb2fNe49r4bYXNIf5FGH7LlZbj8j4td77wDLULj2I2k2nvLne9v6rfOtp1B+6hKbsAlTP3oGGy7mo3XASzeXVqJ66BdFjV9B4IRu1i/YhevwKmmvD3+8owg4zirBcirB8irBtFGGHLkXYvlOEVYRtEfY42DCKsP2rMSsrONVZ5I3XglOd2ercbaTVud0ZbhH2qfnx31cRdmRQwOJShL2LBm/+lecBN88DV3Z5L+hLgONzgPTdQGnX/7OlPc1hPkXYvmvMK0LV5+v90+k3UfWZd7opeJ/W0ISyd5e4AGsrXqtnbkfVF1sQPX8Nzd5rSM2sHWi6dhsVr3yF6tk7ET2T2WXTUIQdZhRhuRRh+RRh2yjCDl2KsH2nCKsI2yLscbBhFGEHD0XYNomMsL+cGT7HZ+xuRKS2Gb/3btSNf/VcfetpG30Vdn9sdKQIy6eAxaUIew+i3mtrzhk/xu4eBSSvAm4m+ytl6yL+B4G1oznMpwjbd425RahesNc/nX4TFa8tRHPLIQm898QuwhaUuQhbNX4dqiZtQIN3O4uwEe98c1m1O1237SwaLmSjqbDc/9oOFGGHGUVYLkVYPkXYNtHTp4JTiaUIy6cI23eKsIqwLcIeBxtGEXbw6C7CllQ141ZZ7/77aiIMVIQ9n9W7nzVsHtow3UXY9j5am9jna9j9sdGRIiyfAhaXImwfNXrzsyIfyL8AXN0HJK0CTswBLm0Fiq65m2gO8ynC9l1TQTkio1e74Bo9neEOOYBY2/uv0tFfo+FKnjvea/WcXahdfsgd/9VCbfUs77b2WuJdb6tja7zrbEVsc33ndqQIO8wownIpwvL1NsK2F3nvneBUZ6m5Maw93f+rcAYjRVg+Rdi+U4RVhG0R9jjYMIqw0p2BirC9FTYPbRhFWFHA4lKEJWjyHs/bF4Ezi4Ctb6HhxEIg77z3BrnIP6Zsh5Wy0neKsH1nx3Ct/HCFO7Zr9ZTNaLh6E41X81F63+eIRWpRvu0MapYdRPRoGmo3n0HDpVxUzdiOhpQs1Kw4jJj3vrnhYjZiZVWo338BNV/tDT0urCLsMKMIy6UIy9eXCNuQ5H9CcRhF2DaKsHyKsH2nCKsI2yLscbBhFGGlO4qw9y7s/tjoSBGWTxGWSxGWLNaE+sJs/3AFV/cCKWuBk18Bl7YABene9f3/vySGI0XYxGi6U4ba9ScQPXXVnY9V1KD+8CU0e++JIyXlqN+bgrqtZ1yUtfeV9Ucuo3bjKTQVV7rg6g5X0NyM+kMXXZANowg7zCjCcinC8vUlwnZHEbaNIiyfImzfjfQIW7NoISqeedKN8vv+sfV03d49qK1vxv/3lXo3fvWpevzGy/5pG4miCNsmLMLmFje7Ycc5XXiosfW8KYn4p2386+frW09X1ja76BorKnKjZuFXaCosaD1vFGETSxH23rW85lQ8/ggqHnu49bypnjo59P7W79jurpfEUoTlUoTl6zSHm2NAwVXg7FJg4yv+itnbl70X13LvF+K9vyPsCw53irB8VVWJeYwVYYeZ4RRhG/OKUfnO0kE1Kt5ejPK3Fodep5GYUfbmIu/PJZ0u7+s4+fpmLH3pYOh1I22UvrEw9HKNBIwPliMydi1KXl8Qfr1Gj8eHz51Dydvh19koe3PkzOOyn/0s9HIb7z93HqXdPE73OgZqe1f2i0c6XRYWe2zYdQ88lR4aqD574WT893jyHVR6P1P7y8ruuy/0+1a8NjPudr//6O248zbC/k4bdt2W7y/GlD9a5Mav/Lys9fSJB7y//60FoX+nDfvaX32oMvT7pryxPu7vT/h4N+SyYTBY27vyJ98OvfxeR9h8sGHX/eypjNA5ManDHH/72aS484kaFc9+ifInJsddVv7IC6H3t+KZj+Jup5GY4b83Dr9uJI/IhHUJee2y7Z2NsOs0EjO6ncP22D87HpW/eB6VD7yEyuc/77S91rj7KH1D+x7skaj9u9w0/1jJg50ibA9pJSyXVsLysVbCShuthOXTSti+G+krYdureOLR4FRnozY0orEp8a+Zw20lbJjuVsLWRZtRUOGP//Zefevpsmr/sbYVrjZ+7Zl6t3q15XxHvT0cQXvPLtD7jb7SSlgOrYTtX1oJy6WVsHy9nsO1lcCVncDOT4AjXwBZJ70XnlKgwXvvp+PJhtJKWD6thI2nCBtQhOVShOVThOVThOVThO07Rdg2irCdY48Nw4qwq082hX7fvx0ff2iCRB8Ttj1F2L5ThOVQhO1firBcirB89zyHLbhGCoGbSX6UvbDe2/Au808XX7M3K8ENRRGWTxE2niJsQBGWSxGWTxGWTxGWTxG27xRh24ykCBsmLPbYMMM5wkrfKcJyKML2L0VYLkVYvoTP4cKrwMn5wMaXgTNLgKLMYJWs93scofuRirB8irDxFGEDirBcirB8irB8irB8irB9pwjbRhG2c+yxYRRhpTuKsByKsP1LEZZLEZaPNoebvP3ykizg2iEgdSOQvMb7c4O/crYuEtxoZFCE5VOEjacIG1CE5VKE5VOE5VOE5VOE7TtF2DYjPsLe/1N//Pw+lP/sJ63nO/q/XujdTl4iIuz5rBi2JyvCDlaKsByKsP1LEZZLEZavX+dwbTlw2Xst2vwGsP9z4GayH2uH+bFkFWH5FGHjKcIGFGG5FGH5FGH5FGH5FGH7ThG2zUiPsC0ar19Dw5nTwbnOBiLC3o0i7MBShOVQhO1firBcirB8AzaHK+8AWceBCxuAlLX+atnbl71f+vB7TinC8inCxlOEDSjCcinC8inC8inC8inC9p0ibBtFWJ8irPSWIiyHImz/UoTlUoTlGzRzOOptEy6sA9Y8DRyfDRRcDa4Y+hRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+RRh+RRh+04Rto0irE8RVnprqG3vGjOuouHcueBcZ7/+UtfzSRF2+FKE5VKE5Rt0c9i2vaXZQOYB/ziyFmZtlWzWCe/NQf6Q/HAvRVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+RVg+Rdi+U4RtowjrU4SV3lKE5VCE7V+KsFyKsHyDdg7bPqcNO15sg/e+Mvc8cGgasO454NwKoCwnuOHgpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLpwjLpwjbd4qwbRRhfXeLsDZneqM/Imx3FGH5FGE5FGH7lyIslyIs35CbwxZkC64AaTuApFXAhfXA5W1A7ln/OLODcNutCMunCBtPETagCMulCMunCMunCMunCNt39Q3N3b4WKML6FGHvnSLs8DeSImyd95rZXxRh+5ciLJciLN+QnsPN3na6ydv211YA2SeAQ1OBTa8B51YCJVnBjQaeIiyfImw8RdiAIiyXIiyfIiyfIiyfIiyfIqxvJEXYpuIiNOVkB+f6ThF2+Btq27umwgI05eYG5zrrLsL2J0XY/qUIy6UIyzfs5rB9wNedNODyVuDc8mCl7A5/pWz5Te/FvP/nkyIsnyJsPEXYgCIslyIsnyIsnyIsnyIs30iKsLHKyuBUZyMpwiaaIuzwN9y2d4qwI5MiLJciLN+wnsMtx5OtLQfyzgMn5wOb3/D+nAfkXwhuxKcIy6cIG08RNqAIy6UIy6cIy6cIy6cIyzeSImx3FGHvXe2iBaiZO9uNypdeaD0dqyhXhB0mFGE5FGH7lyIslyIs34ibw7YStvg6kL4HOLUASFoNXPZeH28cB4oyvBfRYj/eJpAiLJ8ibDxF2IAiLJciLJ8iLJ8iLJ8iLJ8irE8RNjFqZs8KTvlq6puRV+KP33u3vvV0YWXiHmtFWD5FWA5F2P6lCMulCMs3ouewHVPWrZStAIoygUtbgMNfAJtf8/9M3w2U5gQ3vneKsHyKsPEUYQOKsFyKsHyKsHyKsHyKsHyKsD5F2MToGGH7Q+2J44qwZIqwHIqw/UsRlksRlk9zOIRt/8vzgexTwIV1wIm5/vFlL270V9Dah4DZcWcrvNvUe/sVd9k/VoTlU4SNpwgbUITlUoTlU4TlU4TlU4TlU4T1lVQ1U14zFWH56uvrtb0jU4TlUITtXwpYXIqwfJrDPeBWzNZ6D1aFtyNRDBRdB64dBs4tA/aNB3Z8AJz6CsjY7735u9HpcAaKsHyKsPEUYQOKsFyKsHyKsHyKsHyKsHyKsFyKsHyKsHyKsByKsP1LAYtLEZZPczgB7JAGxTeArONAyjrg6Azg1EIgeQ2QtgO1l/YA+Sl+oK0u8d7IqVkkWn9FWHsPfu16lnttajmfnJKKsrJy977xunfdhk3bcCU9w13fnt3HXbv34fCRY4hGo95owIGDR7DRu31NTa27zZmz593XFxQWufNdUYTtIUVYLkVYPkVYPkVYPkVYPkVYrpEWYWMl3g5LP1OE5VOE5VCE7V8KWFyKsHyawwT2/qHRe1zrKr0djyLU3M4EbiYDl7cBJ+YAOz8CDk4CUjf4cbamPPhCuVf9EWGtNX0+6Uu89sb7rW1vx6692LxluztfUVGJWXMWIDn5Aj76ZBwqKyPuNi3mL1iKAweOYNbcBTh2/BS279zjfe0OrFqzHus2bEZObh7mzl+MU6fP4ovpc7p97VOE7SFFWC5FWD5FWD5FWD5FWD5FWK6RFmEHgiIsnyIshyJs/1LA4lKE5dMc5gs9HEF1cbswO89fPXtmKZC6Ccg8AOSeBQrSgbI8oKbMezJEgy+UMP0RYXPzbiLtylWMmzDFtb07dwrwznufYPee/bh1+w7OnU/Gtu27EYvFsGjJSlxIvRh8JZB/6zZeePktt490M/8W5n21BE88/RJKS8vc+6GvFizFmHGTcPFSmrv9gkXLut2fuucIW1ZRjYrKiPtLR8IoKSkNvVwjMaOysgrl5ZWh12kkZtgye3uBC7tOIzGjqKgk9HKNxI2CgqLQyzUSN0pK/DcUGpxh/7Ju/9oedp1GYkZpqbZ37DHctnf/94t1oZf396iY+FlohK3ctDH09hp9Gy070Bqcoe0df9j2LuxyjcSNwsLi0MvjRsSb52XePkpRHqpvXUN1zkXUXDmIunOrUX9oJhp2fIronvGoP70Mtd7l1bcz/a8J+14jcPToMe7ByMvLD2plOHs9aomwu/ccwKQp03Hk2El8Pmk69h84goOHjrZG2H37DwVfBdzIysa773/qFg3m3czH+M+n4qlnX/H+Tv+95pSpM/H6mx8gKzvH3X7GrHmuvXRFK2F7SCthubQSlk8rYfnsRVi4tBKWTythubQSlk8rYfmG2/ZOK2FHJq0i5NJKWD7NYb6EfDCXvSexwxbcuQxc3QucWQwcngocnwOcX+mvqL12xD+8QWEGUJ43olbP9sdKWNM+wh4+chxnzya50+M+m4Kjx05i05Yd7n26HXrgctqV4KvgjvFqK2HtvY+FVou0thK2qKjY/WPTwkXLXdBNSr7gbm9fT1kJqwgriaQIy6cIy6cIy6cIy6cIy6UIy6cIy6cIy6EI278UsLgUYfk0h/kSEmHDxGJAQ61/uILKO0BpNlCYDmSd8KNsxe3ghsPfQETYixfT3AdtlZaVY9TYibiacc0dy7W2thbTvpjt4urJk2ewaPEKRLz799ob7yE7Oxebt+50wfaTURPch3olX0jFps3bsXffQaxYudb7ukp3bFgdEzYBFGG5FGH5FGH5FGH5FGH5FGG5FGH5FGH5FGE5FGH7lwIWlyIsn+YwHy3CSqv+irD291gotS5ir00LFy3DAw89iQupl9z782UrVuOn9z+KffsPu9ufPn0OS5etdtdZpH3okacx4bOp7utLS0vx9HOv4NXX33OHaTUffzoeP/zxA7h2Pcud74oibA8pwnIpwvIpwvIpwvIpwvIpwnIpwvIpwvIpwnIowvYvBSwuRVg+zWE+RVi+/oqwg4UibA8pwnIpwvIpwvIpwvIpwvIpwnIpwvIpwvIpwnIowvYvBSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+RVg+RVg+RVguRVg+RVg+RVgORdj+pYDFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLpwjLpwjLpwjLpQjLpwjLp+0dhyJs/1LA4lKE5dMc5lOE5VOEjacIG1CE5VKE5VOE5dNOKZ8iLJ8iLJciLJ8iLJ+2dxyKsP1LAYtLEZZPc5hPEZZPETaeImxAEZZLEZZPEZZPO6V8irB8irBcirB8irB82t5xKML2LwUsLkVYPs1hPkVYPkXYeIqwAUVYLkVYPkVYPu2U8inC8inCcinC8inC8ml7x6EI278UsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYbkUYfkUYfm0U8qnCMunCMulCMunCMun7R2HImz/UsDiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3HIqw/UsBi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlk8Rlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3nEowvYvBSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHoQjbvxSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHYcibP9SwOJShOXTHOZThOVThI2nCBtQhOVShOVThOXTTimfIiyfIiyXIiyfIiyftnccirD9SwGLSxGWT3OYTxGWTxE2niJsQBGWSxGWTxGWTzulfIqwfIqwXIqwfIqwfNrecSjC9i8FLC5FWD7NYT5FWD5F2HiKsAFFWC5FWD5FWD7tlPIpwvIpwnIpwvIpwvJpe8ehCNu/FLC4FGH5NIf5FGH5FGHjKcIGFGG5FGH5FGH5tFPKpwjLpwjLpQjLpwjLp+0dhyJs/1LA4lKE5dMc5lOE5VOEjacIG1CE5VKE5VOE5dNOKZ8iLJ8iLJciLJ8iLJ+2dxyKsP1LAYtLEZZPc5hPEZZPETaeImxAEZZLEZZPEZZPO6V8irB8irBcirB8irB82t5xKML2LwUsLkVYPs1hPkVYPkXYeIqwAUVYLkVYPkVYPu2U8inC8inCcinC8inC8ml7xxE9fgy1K1e4Uf7gL1pPN169iubq6tBAa0PujQIWlyIsn+YwnyIsnyJsPEXYgCIslyIsnyIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS946t4+onglE8RNvEUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYbkUYfkUYfm0U8qnCMunCMulCMunCMun7R1fx51SRdjEU8DiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8RRhA4qwXIqwfIqwfNop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlk8Rlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvIpwsZThA0ownIpwvIpwvJpp5RPEZZPEZZLEZZPEZZP2zs+RVg+BSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLp51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+forwtp78IyMa+61qcr7vW7bvhur12zAqdPn3HVnziZh7frNuJGVE3xFmwsXLrrb2vXFJaWIRhuwe88BrFm7EdU1/nuiEyfPuNvcuVPgzndFEbaHFGG5FGH5FGH5tFPKpwjLpwjLpQjLpwjLp+0dnyIsnwIWlyIsn+YwnyIsX39E2Gg0ivGfTcUrr7/n2l5u3k18OWMurl3PQkFhEbJzcr3z85CenolFS1a6dtLexMnTceDAEdy4ke32lbZu3+0i7roNm7Fm3Sbv6/Mwf8ESnE9KwbQvZ3f72qcI20OKsFyKsHyKsHzaKeVThOVThOVShOVThOXT9o5PEZZPAYtLEZZPc5hPEZavPyJs3s18XEnPwLgJU1oj7Acfj8GWbTvd111OS8e69ZvdCtdJU2e4qNreZxOnYc7chTh85DiKS0rw+FMvorS0zL0f+mrBUoweOxEXL6W52y5YtKzb/al7jrBlFd4bgYqI+0tHwigpKQ29XCMxo7IygvLyitDrNBIzysrK3Qtc2HUaiRlFRcWhl2skbhQUFIZerpG4oe0dd9j2rqKiMvQ6jcQMe1Os7R13aHvHH4WFRXHnq4qKQgOsjfa30+j5aNmB1uAMbe/4Q3OYPzq+FmskfiTqMc7Lyw9qZTh7PWqJsBZeN2zchsNHT2D02M/d/s9b736MP/+rv8Nf/vV3OkXY2XMX4fSZc/jok3HYtHkHnn7uVe/v9N9rTpk6E6+/+QGysv3DGEyfOc+1l65oJWwPaSUsl1bC8mklLJ+9CAuXVsLyaSUsl1bC8mklLJ+2d3xaCcunVYRcWgnLpznMp5WwfP2xEta0j7AtIpEqfPDRGPenyci87oJqV/fp8JFjWLFyLZ54+iX3D9L2j00LFy3HpCnTcT7pgrvN/AVLOSthFWElkRRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHV9fIuxnW/Qa0xMKWFyKsHyaw3yKsHwDEWELC4tx6dIV3L5TgImTv0QsFkNRcTEeePBJ7N69393++PHTLqja69jmLTtcqJ09Z4H7AK5PR3+GpOQLSEq5gE2bt2PfgUNYvmKN+zvmzl/c7WufImwPKcJyKcLyKcLyaaeUTxGWTxGWSxGWTxGWT9s7vr5E2OcX6T11TyhgcSnC8mkO8ynC8vVXhLXf5arVG1wXsefOl9Pn4MlnXnYftmUsrq5du8m9Vzdnzia5Va923lbIPv7kC1i8ZKV7bbNDgTz/0pt4652PUBmJuNvbcWF/ev+juB58v64owvaQIiyXIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4Tl668IO1gowvaQIiyXIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5FGH5tL3jU4TlU8DiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fIqwfApYXIqwfJrDfIqwfIqw8RRhA4qwXIqwfIqwfNop5VOE5VOE5VKE5VOE5dP2jk8Rlk8Bi0sRlk9zmE8Rlk8RNp4ibEARlksRlk8Rlk87pXyKsHyKsFyKsHyKsHza3vEpwvIpYHEpwvJpDvMpwvIpwsZThA0ownIpwvIpwvJpp5RPEZZPEZZLEZZPEZZP2zs+RVg+BSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLp51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+BRh+RSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHZ8iLJ8CFpciLJ/mMJ8iLJ8ibDxF2IAiLJciLJ8iLJ92SvkUYfkUYbkUYfkUYfm0veNjRdhYcXFwShSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHR8rwla+/mpwShSwuBRh+TSH+RRh+RRh4ynCBhRhuRRh+RRh+bRTyqcIy6cIy6UIy6cIy6ftHd9Qi7C1K5YHp4YOBSwuRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLp51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+AYiwp7KjGFnSlNwrncUYaUjRVg+zWE+RVg+Rdh4irABRVguRVg+RVg+7ZTyKcLyKcJyKcLyKcLyaXvHpwjLp4DFpQjLpznMpwjLpwgbTxE2oAjLpQjLpwjLp51SPkVYPkVYLkVYPkVYPm3v+IZChLXnWXNtrRs1ixe1nrYxFChgcSnC8mkO8ynC8inCxlOEDSjCcinC8inC8mmnlE8Rlk8RlksRlk8Rlk/bO74hEWF7cZ8GIwUsLkVYPs1hPkVYPkXYeIqwAUVYLkVYPkVYPu2U8inC8inCcinC8inC8ml7x9fbCPu/PlGPf/Jg55FV2IzokcOhX1c1+lP3tS0UYSWRFGH5NIf5FGH5FGHjKcIGFGG5FGH5FGH5tFPKpwjLpwjLpQjLpwjLp+0d32CJsOtON+GT9Y2dxulrMUVY6ZYiLJ/mMJ8iLJ8ibDxF2IAiLJciLJ8iLJ92SvkUYfkUYbkUYfkUYfm0veMbLBH2gZkNod935p4mRVjpliIsn+YwnyIsnyJsPEXYgCIslyIsnyIsn3ZK+RRh+RRhuRRh+RRh+bS94+vPCBv2dTZMoiJsQ3JScGrwUMDiUoTl0xzmU4TlU4SNpwgbUITlUoTlU4Tl004pnyIsnyIslyIsnyIsn7Z3fMMtwtbMnxucGjwUsLgUYfk0h/kUYfkUYeMpwgYUYbkUYfkUYfm0U8qnCMunCMulCMunCMun7R2fIiyfAhaXIiyf5jCfIiyfImw8RdiAIiyXIiyfIiyfdkr5FGH5FGG5FGH5/v/t3Xl4VHd+5/t/Zu48Mze5k7kzWWeSTE866STTWXpyuzOT3NvJZJnOJL1k6XS77V7ctvG+4n03BrODDdjs++YF24Ax2GCwwRhjDAaz75vYQWgDCW2l7z3f3zmnpJJKogT1ERS8X8/ze1QqlYQonTq/83tzdCDC6jHf6V0JEbaq141W9ePrwqj8/neztzMnT4aPX2oELC0irB7bsB4RVo8Im4sImyDCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOr5gRtmn3LqudMC6Myut/lL1dv2hh+Ny7pjaG8b0RjfadoQ3Z992UFc3Z93/upvrs7RXbMuHjqbqZM5JbrSqvuybv95s5cSJ5xKVFwNIiwuqxDesRYfWIsLmIsAkirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IoZYduq7n1vcquj1bsytmhDc/JeR1+4p/PgQ4RFe0RYPbZhPSKsHhE2FxE2QYTVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eETZ2vKrFyspzz7otFgKWFhFWj21Yjwir11MR1vdJ27bvDPsl/zPfnLfAps98xT5atTp87OPVa2zWy3Ns9559yWe0qqmpsTfefMveefe9cJzZ0NBgby9cbDNmvZrdRlZ8uCp8vSNHj4X3O0OELRARVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekTY2Mfn+Z4uBgFLiwirxzasR4TV64kI69G073ND7O77Hglt72DZIRs1enx4W15+2vbtP2gjXxxve/bst0lTZoZjybbGjJ1kq1Z9YuMnTg2xdf5bi2zRu+/Z3Plv2yuvvRE+f8Kk6bZx0xYb9vxLXe77iLAFIsJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCBsjwpYuIqwe27AeEVavJyLsocNHbPuOXfbcgGHZCPvI433s9Tfm28GDh2zL1u322px51tDQaEOGjbL9B8qSzzQ7fOSo3X7XA2GN5F9n7ISpdkOvO+306YpwPDRh4jR7tt9g27R5a3j8xMnTu1xPEWELRITVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eETZ2vghb89Tjya3uI2BpEWH12Ib1iLB6PRFhXVVVdTbC+mPnvbXIVn28xp55dqCVl1fYAw8/aV/9H39hf/r1b+RE2L379tujjz8belXZocPWf+Bwu/m2e8O24cdDw4aPst4PPG779h8Ijx/54jirqKgMt/O54AhbUXXWqmvORn+BuqtieOXOdz+jOMNfeNXVNXk/xijOqKysstra2rwfYxRnnDp1Ou/9jOKNkydP5b2fUbzhBw357mcUZ/g/JDDfaQfznX4w3+nHyZPlOe/XnirPGzR9+Mf/7Y3n8kbYbQdzv27lvXflvN92LN9cZ3M/yf8xH79+17m89/uonjK5w32V134/7/d79uDBDo/tbHxwnu+psteNee8vZDDfaUdNzZlwHcV8H2MUZ1RUVOW9n1G8cSra9+a7n1G80X6+u9BRVnY4qZX5tY2wKd9PPf5k3/DW7dixKwTVtvH9+ImT4UxYv8+D7JSps+yGXneFdakf00+aPMOGDBtp6z7bEB4/fuI0zoQtBs6E1eJMWD3OhNXjzCA9zoTV40xYLc6E1eNMWD3mOz3OhI2d70zYqltuSm51H2cRanEmrB7bsB5nwupdijNhjx8/aRs3bbWjx47b4KEjLJPJ2ImTp+yaa2+wJUveD4//cOXHNmbclPD9hTNd9x2wN+ctDP+RV59+g+yz9Rts3frPbd78hbbs/eU2fcYr4c8YO35Kl/s+ImyBiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMrtQibDxH26kaE1WMb1iPC6vVUhPVjl9fmzA1dxI8VXxw93m678/4QV93qTz4N14j1Y3W3dt0Ge/mVN8L7u3bvtVtuu9eef2F0+Hz/TYp7ej9ijz7ex6qTs2j9MgXX/qiX7U2+XmeIsAUiwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5Tu9SRNgz51qs8mznr53PD2SSW4Uhwl7diLB6bMN6RFi9noqwlwsibIGIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+07sUEbbYLibC5vu7+HBnhw3J+3XrFy0MHy8UAUuLCKvHNqxHhNUjwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0+sQYaN9R9O2rWGcHfF89rYPt2pnxlbu6DjONeS+Fpr27klu6RFhr25EWD22YT0irB4RNhcRNkGE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdXleL0rpZM5Nbl7dCI+y6fR0vc5AvwPpwRNjSQITVYxvWI8LqEWFzEWETRFgtIqweEVaPRakeEVaPCKtFhNUjwuox3+ldTRH2K482JLda5QuwPhwRtjQQYfXYhvWIsHpE2FxE2AQRVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYImypI8LqsQ3rEWH1iLC5iLAJIqwWEVaPCKvHolSPCKtHhNUiwuoRYfWY7/Su9Aj7wdZm+/bQxjD+3U312dtPvx6vB/IFWB+OCFsaiLB6bMN6RFg9ImwuImyCCKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mO72uFqXnFnYvNl4qXUXYmR81542sfzso96zYj3dlbNGG5uS9GBG2NBBh9diG9YiwekTYXETYBBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6xVqUXkoNaz6xhtUfh3Hm2Weyt1uieebgqRZ749PmMP7LPfXZ2x/tyP1Pui4mws76KPfz2iNgaRFh9diG9YiwekTYXETYBBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6V0KEbat2/NjkVkf5rgmbupgI+/irXe9r644fT25BgQirR4TVI8LqEWFzEWETRFgtIqweEVaPRakeEVaPCKtFhNUjwuox3+ldaRG2afeu5FZHlyrC1o4fl9yCAhFWjwirR4TVI8LmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtO70iJsV4iwVyYirB4RVo8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4SNEWFLFxFWjwirR4TVI8LmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwsa6G2EzmRY7UhGPu6c1Zm/7cJXXfj/v52ZOnAgfR/EQYfWIsHpEWD0ibC4ibIIIq0WE1SPC6rEo1SPC6hFhtYiwekRYPeY7PSJsrLsRtuJsi/2LH9bnHY4I23OIsHpEWD0irB4RNhcRNkGE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdHhE2RoQtXURYPSKsHhFWjwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCBsjwpYuIqweEVaPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eEjRFhSxcRVo8Iq0eE1SPC5iLCJoiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LGDp9usT3HM8l7MSJsaSDC6hFh9YiwekTYXETYBBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6RNjOEWFLAxFWjwirR4TVI8LmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwnaOCFsaiLB6RFg9IqweETYXETZBhNUiwuoRYfVYlOoRYfWIsFpEWD0irB7znR4RtnNE2NJAhNUjwuoRYfWIsLmIsAkirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwnSPClgYirB4RVo8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TtHBG2NBBh9YiwekRYPSJsLiJsggirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95js9ImzniLClgQirR4TVI8LqEWFzEWETRFgtIqweEVaPRakeEVaPCKtFhNUjwuox3+kRYTtHhC0NRFg9IqweEVaPCJuLCJsgwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8I27n6pe9Z7fixYVRed032duOWzVZb32J3TGkM46uPN2Rv+3BE2J5DhNUjwuoRYTu3ZnfGfvO+/P/o1dPD9/H/6Y78H7vU42d+Wm+3TWptXRccYSsOn7Bz+w5a5uQpa1q52lpOV1rT+x9ZS80Za1rygbXU1lnToqXW0thoTW+9Ez6n8Y2347evzYvfzn49fjv91fjtpJnhbcO4afHblybGb18YF78d+lJ4Wz/ghfhtv+Hx22cGxW+f6B+/fbhPeHvu/ifjt/c8Fr+948H47c2947c33B2/vfm++O3tycfvfjR+m3x+/UN9QoStf/y5+P2nkz+v37D4bfL9NAx5MX77wtj47YvJ9z9uanjbODH++zVOeyV+O2tO/DZ9Pt5YEN42zX8net6arGnhe9ZSFz2P/nxGB2JN76+0loroef5wdfS8l1vz6rWWOXLcmtdusEzZIWvesMkyew9Y8+Ztltm52zLbd1nz1h2W2b3Pmj/fYpkDZdb82eeWOXTUmj/5zDLHT1rzR59YS/lpa1q+ylqqa6xp6fLoZ1drTe8ss5b6BmtasNhaMhlrnLswfG+Nc96K3778Rvx2+mvx28mzwtuG8dPjt6Mnx29HJD+7YaPjt4NGhrf1/Z+P3/YZHN7WPdYvRNj6R/uG98898FT89t7H47d3PBy/vfX++O1N9yRv743f3vZA/PauRyxaebX+7B58Jn4bff3w9qkB8dtnh8Zvk++jYfCo+O3zY+K3oybEb8dMid9OiP9ejVNfjt/OSH52r7wZv02el6Z5i6wlWmA3LVxiLdGk2PTu+9YSLVSaln1oLZXV1rTi4+j5jn52H6+xzLET1rxmffTzOBz9XDZaJno9NW/caplde615284wwm2/zz+2PnqMP9Y/xz83+hr+tcLX9K/tf4ZvJ/5n+p/t34N/L9H35M7OfiMsSrPfc/p3SP5O6d8x+3dOn4P0OUmeo/r+yesvfQ7T5zR9jpPn/Nx9T8Rv/Wfib9OfUa/k9XZj8jNMf6bpzzj9mSfbQLpN1D+ZvL6Tbab+ufj1n25T2W0s3ebSbTDZJtNtNLvNRs9HeDtnfvw22sZ9Ww/bvG/7/hrw14K/Jvy14a+R6LXir5nw2vHXkL+W1kWvKX9tRa+xM9HPKrzmoteevwbDa9Ffk/7a9Neov1YPR5/jr93oNeyv5fCa9td2VfQz9Ne6v+b9te/7gGhfEL639vvOdN+R7kuSfUu6r8nue9J9UbJvat13JvuudF+W7tuifZ3L7jvTfWG6b+yw70zeT/et6b42ff0l++LsvjndV7ffdyb79uy+Pt33J3NBOjf4XOERtuO+M35+fK4Jc47PPem+0+ckn5t8jormKp+z4n3nsfjncTDZd+7ZH/28tsf7zh3RvnNLdNvvC/vO6DH+cw4/u3XRQi36Gr7vPF1hTR9EX9u3j/eSfaf/2Q3R97Dg3fj1lt13JttZut2l816678zOe5Pit9l9Z/LcpPvOZLuvfyZ5HaSvi0eeDW+z+87svPdQ/DZ9naWvu/R1eHubfae/7f1kiLD1DyX7znTbeGpg/Da770znvWTfmW5r6X5jbLItTpwR3na673w9nfeifWe0UAvbvu+/Fkf7sTDv+b6zKn6tnPJ956eWORrNe74fLIv2h75f3Be9xjZFr7Vde6w5zHtt9p37fd7zfeeR6HOi16zvO1cl+05/TYd954p4P+37zvroz3472gc0R/uCZN+Znfey+85kHzJldnibnffGJPuckePjt8Pb7zvj+aY2et15hK1/Mtl3Zue9p+O36b7zzmSfmO470/kunf9uTe5PH5d+XvJ1WvedyZ+T7jvTeS/dd6bfZ/p9p3+PdN+Z/D2z+850/k+fF993+vPlz5vvO/159NeCP6++X0v3ndHzHp7/sO+Mfh5+POI/H/85+XFK9HPzn1/4Ofq+03+u/tr01+in0c/bX3/+88/Zdybznm8v0XFa2H4aGuxs9Hrz+S89rsruK2a2m/eS7TO7vabbb2f7zr7pvJe8HrL7zmTei14/4W36esruO5PXW7rvvCWd95LXZ/p6Tee95PWcfX1n953J63/giPA2u39I9xfp/iPdd2bnvWR/kx53p8/Hm9HPLtpPhf1Vuu/043ffn/l+zfdv0X4uzHu+3/N9p/8c1n5uNX6c8vnmeD/p+8tovxnmvey+M/qY/+yix4b9rX9u9DXiNUO07/T9sv8Z7dcM0feSfm/hbfq9dnfNkDw36XPV/TVD8rNJf1bdWDOEt+33nem20401g0fY7L4z3XZfnRu/bbtmSPed/hrobM3grx1fM/hrqdM1Q7Tv7GzN4K/dtmsGf223XzP4PuAC1wweYbPbcbpP6mTNkH1dJPu4upuTfWJ6/JjuE6N95OOvNnVYM9T94MYQXWv/8bqct3XX3x4+nj2eTfedzw6J33Z3zZDuO9M5I++aIdp3+vG6zz2drRnSfafPYZ2tGcK+M7rtc2H7NYPPmb5miObQeM0Qzakd1gzR9uNrhmgudunc3O01Q3bfGT9HtX2HhQjb7TVDemxysWuG9FjpgtcM6b4zz5oh7Dujbd6P+c63ZvBjx3Zrhnjei9YM6b7Tj0HbrxnSfaf3Fp/3Qm+JXttpb4mOdc/69+Jrhs56S8FrhuS56NBbClwznLe3FLhmSL9+Z73lfGuG8/aWtmuG6HnrbM0Q9p3xvFfjr62u1gz+c2y/ZvCft//c2/aW9msG327CmiHajoqyZmjXWwpdM3TWW9LXXRdrhskfNOeNjpdiXM4R1se/+nHrP5hwJmyBOBNWizNh9TgTVo8zg/Q4E1aPM2G1OBNWjzNh9Zjv9DgTtjBVt9yU3OrII2x7hZ4JW31fHI9w4TgTVo8zYfU4E7Zzk/JE2C8/1GA3jmu0XhMa7et9GuwXbq23H46O3//hS4328zfXh/tvGt9oN0bjT55uyH6unzH698Ma7N9cX28/Tj7neyMa7F/+KL7/t3rHj/PP/+v+0f3J5/koJML+YvS9fGtIg/3bG+vtl26rt+vHxn/GD0Y1hj/z20Mbwvt/N7j1e2o//uzZBvuNe+vtd+6vtxuiv6f/Pb5wd/yx/xD93a4Z2Rj+nPaf5yNFhC0QEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pE2MIQYS9fRFg9IqweEbZz7SPsHzxcb5vKMnbtiw32xfvqbdZHzfaNAQ225XCLfaN/g72zodmefK3RxixttnFLm+xPnq63tXv9MfHn//Lt/n4mhFt/+6Xe9TYj+hpTljfZE6812ZufNtmv31Vv249k7PoxjTl/9vkirH/sg63NtuVQxr5wT739j6cabM2eTPg+//Pd9fa7D8Tf+59G39Omg5ns99R2fOXRejt0OmPfG9FoH+/K2COvNNqrq5tt4gdN4eOvfNxslbUt9rUn8kfc1IVfjqDqrFXXnA1x8moYFRWVee9nFGf4gWZ1dU3ejzGKM6qqqq22ti7vxxjFGeXlp/PezyjeOHnyVN77GcUbzHfa4fNdTc2ZvB9jFGdUVlYx34kH851+nDpVnvf+K3H8wcP57y9kVPa6Me/9Ph6e1fG+yh/kj7C1Bw/mPu6eO3PeZ3R/MN/ph893+e5nFG9cqn3xyq21ee+/nMaYxXU5kXHQW002/cPcMPvVJxpsY1mLffnBBhu+sMleeKcpRNghC5rs399cb0s2ZezeGXHEbBthV+/KhPtum9xon+3P2O8/3GAHT7XY5OVNtnx7Jjy27Z9zvgj7vwc12CMv+9dqyUZYD7I/Gt1o/1+fBvvS/fXR+y0h7n6yOxN937mf/7M/rQ/ReffxOMK+uzFjLy1pstmrmm3o203h7NzB0d/paKUwwu4/Wms7yqI/5LTZ4nVmp6rMFq4xqzprNu8js7PnzOas8D/AbPb78edMWxK/nRRfssTGxpebsVHx5Y1seHy5JxsUX8LD+sWX9LCn48te2GPxZS/swfiyZXZffCkeuzO+7IzdEl+qx26ILztjP4ovw2TXxJedsX+KLzVi344vPWJ/G1+KJPv+P8aXpbHvJ49PP/+GIfGZsOnXT/+8e+PLbtgD8WU47NHk+3sqvsSK9U2+/4HJ32dYfEmS7N93TPL3nxhffsemLo7fzloWPW9NZq9Fz19t9LOaGz2f1dHz+vYnZuXV0fO91uxY9Ly/v8Gs7ITZys1me4+ard5m0c/EbN1Os837zDbuNVu/22zbQbM1O8x2HzZbtcXswHGz5RvNDp8ye+8zsxOVZouin13FGbP5H5udqTN740Oz+gazV6KfXSZjNuO9+HubHF+qy8bFl1OxF+NLltjzb8RvB8eXLLH+8WWQrE98aR17Ir7Ujj0cXzLIeseXDLK74kti2c3D4zNhb4wv+2I/iS8DY9fGly6xf44vXWJ/H1+6xL4ZX7rEvhlfQsj+Mb4Enn2/r1lz9P2mn3d9fAkU65V83dvjS6TYPfHlZOz+5Pt4JL6cjD0ZX9rIno0vE2cD4ksf2dD4ck42Ir40ko2OL+dkE+JLt9iU5HmZudSsqTl63j6Itpno+XtzpVlN9PpasNrsdI3Zu59Gz3eF2bL10fN/0uzDTWb7jpl9HP1cdkY/n0+jn92W/WYb9sTDb/t9/rGPt8aP9c/xz/Wv4V/Lv6Z/bf8zfDvxP9P/bP8e/Hvx78mNeys+Ezb9ntO/Q/p3Sv+O6d85fQ7S5yR9jh5InrP0OUyf0/Q5Tp/z6+LLPoWfiUt/Rt9KXm9/l/wM059p+jNOf3bpNpBuE7fGlwLKbjO9k9d/uk2l21i6zaXbYLpNpttous2m+590f+TbuG/rvs37tu+vgbPRa8FfE/7a8NeIv1b8NeOvHX8N+Wvpo+j1568tf42t21YbXnP+2vPXoL8W/TX5SfTa9Neov1b9Z+ivXX8N+2vZX9P+2j4VvfXXur/m/bXv+wDfF7h035nuK9J9R7ovSfct6b4m3fek+6J035TuO9N9V4d9Z3zZs+y+L90XpvvGzvad6b413ddm953JvrizfWf6/aT79nRfn+7707kgnRv87+tnwrbfd6bPj881Puf43OPPo89FPif53ORzlM9VPmf5838w2XfuORL/fPzn9Nmu+Oe2KRrro9vbk33nnujn6z/nA9HnfPC52ZFysyXRdnAy2h78a4d956p4e3k92m78e3g5+l78RLx039lh3osvTWXD031n8nd9Lr7ckz2TbMePJ89Ndt+ZbPd3pT+75HWRvk5+nDz3P4gvqWXfbbfvTF936eswO+8lr9MfRq9bPxP2p8m2cHN8OSm7o92+M90PpNvWk8m2lu43Bib7kXTbHHm+fWe0rfvJoa8ub913+v4s7Duj18a70WvleLS/ez/a7x1K953Ra8r3izsPma31eS/aX36ezHtbD8T7zl2+74z2r/uj1+qKZN5bmuw730n2nW9Fr3HfT78R/Znnkn2nzyPpvjP9Hscn895LyT7kheTvNCTZd6b7nM72nel8c8fI+EzY2+JLVdpN6byX7juTfeD3kp9duu9M57t0/vuH5P70cennpV8n/brpn5Pdd6bzXrJNtZ/30r9H+vdK/57pvjOd/9PjAd/G/fny5y3sO6Pn0Y8j/HmtiJ5ff579+fbnPd13+s/Dj0f85+OvMf95+c/Nf37+c/R9p/9c/bjG5790rvSfv+87fd7zfWfbec9f87791Ebfw5R36q2+sSV7XJVub2OS7S/dHrP7zvbzXrt9Z3qcl+670tdD+vpIXy/++nHZea+Tfed3kvfT12f6ek1fv+nrOX19p/vO9Lj3oWTfme4f0v1Fuv9I9yfp/iWdK9rPe9Ojfafvp3x/5fst33/58bvvzyqTfafv53x/5/s933f6ftD3nRt31dqa7fF+0veXvt/0/aff9v2pf8z3r/5Y39/65/rX8P1wuu/0P6P9msG/l/R7cxe6Zkifm/S56u6aIf3ZpD+r7qwZXPr1023lQtYMHrDSbTXddifkWTP4vvO8a4boteNrBn8tnW/N8GlXa4botRzWDNFru8OaIdoHXOiawc+ETY/fsvvOTtYM6fFg+jr50X3RXyiSHj+m+0TfR56sbumwZvhOr8Mhuv7jj3aEt9//0Zbw9scPRk9QJD2eveXx6C8fuTv5c7u7Zkj3nemckc4hbdcM6b7T557O1gxh3xnNez6HdbZm8H2n3/a5sP2awedMXzP4HBrWDO32nT7n+r4zrBmS4870e+z2mqHdvvO+l+IzYbu9ZkheXxe6Zkj3nemxUnfXDNl9Z3Kslm/N4PtOXzP4fquzNYPvO/2148eO7dcM/lrz11y67/Rj0PZrhnTfGXpL9Fr2Y1l/bfuxbbpmmLmkPqwZ2veW7q4ZOustha4ZCu0t6jVD+vdL/75drhmi563TNUP0fKdrhm37zna9Zoh+jh3WDNHP23/u/vP37cC3h/ZrBt9ufPvx7ShdM/zBIw32p4802X99sMF+87b47f/7SLOdqGrpdM3QaW8pcM3QWW8pZM3Q/kzYWaua7YnXGsOv5c/8qNk+25exH41pCGFy34mWECx//pb6bIT1aOrB8y/6xdGyfYT9Vz+qtxcXN4UzYf3jvWc02sHyFvuVdgHWRyGXI/jmkIZshP3jJxvC9/iPwxts6+GM/c1Aj7It0XbRYh9sjQNw2+Ghdejbzba5LI6wA+Y3h8fWR+Mfh8dn5f553/jvKouwXI4AxcTlCPS4HIEev56px+UI9LgcgRaXI9DjcgR6zHd6XI6gMF1djiAfLkfQc7gcgR6XI9B769PO57tMVZVlKiuT9y7ev/5Jx3Dn40jF5XlM0z7CjlnaFC5BkL6/9XCL9ZrYmD0TdsC8pnBJgHHLmm374Yy99klzuK5q+vi2EfbAyYy9vqbZRi2OA6yPvx7QaMu3Zez/+FHrn5mO7kbY9D6/zqx/n+OXNdnSzc32C7fU24rtGXt4duuf69eR9X/Ue/TVRjt4KhN9/012qNzja4PdM63J3tucCdetJcIWGRFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6RNjCEGEvX0RYPSKsnv9HU51p2rLZGjd+nrx38Uo9wvoZrUdOZ+zaUQ3R81Zve0/kRljf16/amcmeCZt+3t8Obgjx9j/eXh+utdr2cgRtRzEj7O9F399jrzbZHz5Sb5sPtdhdUxttxfbm8J9q+ffwwMwmu2dao736SXN47B891hDG7mMZG/J2k5WVt9g/v+CXOCDCyhBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4QtTHcj7Jkhg+xM/35hVN3aK3vbz2ZrWP5B3kB7pm/yO9ToFiKsHhFWjwjbufYR1sd1Lzbags+aw+jzRpP9YbR/91/79/f9zNbfe7jebp/SaDeMbT0D9udurA/Xip23rtl+OLrRfu6m+Nf/235dH195rMEGzG+yf9nufh+FRNivPeF/TrP90m314ZIGfkbum2ub7e+HNYbLJLy0JP4++8+N/+zro+9x5LvxJRTSr+GXR/BryP5kTKPNj77ft6LH+/Vl/WP+d/Nr4vrZtenj244UEbZARFgtIqweEVaPRakeEVaPCKtFhNUjwuox3+kRYQvT3QjbVu345CK9CSJscRFh9YiwekTYzuWLsJdqFBJhL/VIEWELRITVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eEbYwFxNh2wcsImxxEWH1iLB6RNjOLd6Ye5bopRyXc4T9Vz+ut796rnU7IsIWiAirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95js9ImxhmnbtTG51HxFWiwirR4TVI8J27lxDi23Yn7EPt1/cWLz+bN77uzP8Wq1vrTqR92OXevh1cP1asSkibIGIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hFhtYiwekRYPSKsXrHmu0OHjiS3Lm9E2AIRYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCahFh9YiwekRYPSJsLiJsggirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95ju9qynCXipEWC0irB4RVu9iIuyXeuf+fFqi14NfQiXfcETYi0OEvcIQYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCahFh9Yiwet2NsAPmN9l3hjWG8X/dUJ+9/e7nzZapqsy7j/HhiLAXhwh7hSHCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwirR4TVIsLqEWH1uhthv/tCY96QOn5Zs2Vqqq26971hVP30x9nbPtzXnmiw//ZoPH7ptvrs7RPVRNhCEGGvMERYLSKsHhFWj0WpHhFWjwirRYTVI8LqMd/pEWH1iLBaRFg9IqzGsi3N9r0RjWH8u5vqs7cHvhVvz2eHDAqj5snHrOaJx7Lvu64ibFt1U6ckt/K7b8bV89ohwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hFhtYiwekRYjcnLm/OGVL+sgMu3n/DhihVh/bIGVwsibC4ibIIIq0WE1SPC6rEo1SPC6hFhtYiwekRYPeY7PSKsHhFWiwirR4QtjhkrcwPp5RBhryZE2FxE2AQRVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYPSKsFhFWjwhbHPdOz91OibA9iwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCKt3oRG2+dhRazpwIHkPnSHC6hFhi4MIe2kRYXMRYRNEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9S40wjbt2G6Nn32WvIfOEGH1iLAX7mhlS3b0mtCYvd2caSHC9jAibC4ibIIIq0WE1SPC6rEo1SPC6hFhtYiwekRYPeY7PSKsHhFWiwirR4S9cP/6Jx1DqY/Dp1ts2+GMjV7SHMZ/vKM+e3vhhjik5ttP+HBE2O4jwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hFhtYiwekTYC9dVhG3ryw81JLda5dtP+HBE2O4jwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hFhtYiwekTYC3epI2zjli3JLRBhcxFhE0RYLSKsHhFWj0WpHhFWjwirRYTVI8LqMd/pEWH1iLBaRFg9IuyFu5gIm2rastkaN36evNfRl3rz8ykEETYXETZBhNUiwuoRYfVYlOoRYfWIsFpEWD0irB7znR4RVq+7EbZu5vQwzo543s4OHZJ9H/kRYfWIsBeOCHv5IMLmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwup1FbCq77s7udUqX6D1gfyIsHpE2AtXaIT9/Yc7f46JsMVBhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCahFh9YiwhXlvUya51arQCHv2bOf74uYTx6352LHkvY6IsIUhwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hFhtYiwekTYwjw0u+N2WIwIez5E2MIQYXMRYRNEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9boKWOcWzE9utcoXYH0gPyKsHhG2METYyxsRNhcRNkGE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdHhFWr7sBK1+A9YH8iLB6RNjCEGEvb0TYXETYBBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6RFg9IqwWEVaPCNu5k9UteSOrD/fgrCbrPSMef/RYQ/Z25VkibE/rqQjr+6ONm7aEt9U1NTZz1qs2euwkW7psuWUyGftkzdrw/tp165PPaFVVVW3TZ75ib85dENZK3lZemzPXxoybZDXJ+nTxe++Hzy8rOxze7wwRtkBEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9YiwWkRYPSJs584XYdu6d3rn2ykRVq8nImxDQ4M98dRzduc9D4W2d7DskI2bMNVOn66wM9HP+PiJkzZ46Ag7fPhI9Lh+Ibq2NerFcbZ+/ec2Zdose/+DD+2NuQts2fsr7N0lS23m7Ndsz9794WN79u6zIcNGdrnvI8IWiAirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95js9IqweEVaLCKtHhO0cEbZ09ESEPXL0mO3ctceeGzAsG2Hvf+gJmzbjFdu7b7+drqi0p/v0t1Wr1tgLI8dYbW1d8pnR1z18xG6/64GwRvLbY8dPsZ/edEcIuH48NGHiNOvTd6Bt2rw1PH7i5OldrqeIsAUiwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8Iq0eE1SLC6hFhO0eELR09EWGdn92aRlh/7LuLl9n6zzfZU8/0Dx+7+76H7de+8OVwJmtbHmkff7Jv6FVlhw6Hr3HL7fdZbW1tOB4aOmyU9X7gcdt/4GB4/MgXx1lFRUW4nc8FR9iKqrNWEz1Z/he4GkZFRWXe+xnFGWfO1Fp19Zm8H2MUZ/iOxf9FJ9/HGMUZ5eUVee9nFG+cPFme935G8UZFRVXe+xnFGX6gWVPDfKcclZXMd+rBfKcfp06dzns/o3ijsrJ7812+AOsj32MZzHc9MXy+y3c/45yVnTiXN8D+ix/mf3xn42L2xY+83Jj3fkbuKNZ8d75rsbaNsCnfRz35dD9bu26DzZj5qjU0NNqQ4aNs567dySMsXKrgtjvvD/s0v9zAlGmz7ac33Wknovv9a06aMiOE2/RasuMnTuVM2GJo+4NC8XEmrB5nwupxZpAeZ8LqcSasFmfC6nEmrB7znR5nwupxJqwWZ8LqcSZs57pzJmxXLuZMWBTmUpwJe+zYCdvw+aZwmQK/FuyOnbttwqTpoZn07T80nP36/gcrbcSoceGY5/4Hn7C9e/fb628usI9Xr7F+/YeE6PppNOa/tciWr1hpU6fNDv+455cr4JqwRUCE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdHhFWjwirRYTVI8J2jghbOnoqwvrlA+bOXxj+ky5vIxMmTQvXhT1woCycATt1+mzrdes9tuDtd8LjN2zYZG+8uSAcu3uAve/+x2z0mEnh8z22PvpEH3u232CrSdanw194KXz+/ujrdYUIWyAirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwekRYLSKsHhG2c0TY0tFTEfZyQYQtEBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6RFg9IqwWEbbVe5syya3iIsJ2jghbOoiwuYiwCSKsFhFWjwirx6JUjwirR4TVIsLqEWH1mO/0iLB6RFgtImyr33+4IblVXETYzhFhSwcRNhcRNkGE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdHhFWjwirRYRtRYTteUTY0kGEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVU0XYMwP7J7eubkTYVkTYnkeELR1E2FxE2AQRVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYPVWErbqlV3Lr6kaEbUWE7XlE2NJBhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCahFhW11MhL12VOefS4TtHBG2dBBhcxFhE0RYLSKsHhFWj0WpHhFWjwirRYTVI8LqMd/pEWH1iLBaRNhWFxNhf/O+zrdTImzniLClgwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCKtHhNUiwrYiwvY8ImzpIMLmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRYbWIsK2IsD2PCFs6iLC5iLAJIqwWEVaPCKvHolSPCKtHhNUiwuoRYfWY7/SIsHrFjLDn5r5pZwY8F0blD76Xvd24bm34+NWICNuKCNvziLClgwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCKvX3YBVfd898bj9Vqu69ebs++7ssCF5A239OwvDx69GRNhWRNieR4QtHUTYXETYBBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6RFi9Cw1YTTu2W+NnnyXvxYiwHRFhWxFhex4RtnQQYXMRYRNEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9YiwWkTYVl1F2Bafs7o49uoqwtadPJncQntE2NJBhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCahFhW3UVYZu2bbXGDRuS9zrqMsJOn5rcQntE2NJBhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCahFhWxFhex4RtnQQYXMRYRNEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9YiwWkTYVt2NsGPfa7KbJzSG8XM31WdvL9+WsUxdndWOfjEM/4/h0ts+0IoIWzqIsLmIsAkirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwesX8T42IsB0RYVt1N8J+b0Rj3ng4dmmzZaqr825rPtCKCFs6iLC5iLAJIqwWEVaPCKvHolSPCKtHhNUiwuoRYfWY7/SIsHpEWC0ibCsibM8jwpYOImwuImyCCKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mOz0irB4RVosI24oI2/OIsKWDCJuLCJsgwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8Iq0eE1SLCtiq1CLv3eMZ2HM0k75UmImzpIMLmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRYbWIsK1KLcJ+uD1jSzb1fIT98kOdP0/dRYQtHUTYXETYBBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6RFg9IqwWEbbVpYqwDWvXJre6hwjbigirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjwmoRYVsVPcJ+9x/i4dtZejsarvKaf+6wHfrIlJ8KHy8EEbYVEVaPCJuLCJsgwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8Iq0eE1SLCtipmhG2rbvrU5FYrImyMCFs6iLC5iLAJIqwWEVaPCKvHolSPCKtHhNUiwuoRYfWY7/SIsHpEWC0ibKvLMcJW974nudUREbYVEVaPCJuLCJsgwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8Iq0eE1SLCturJCFs3a2Z0/7Qwqh/onb2dOXvWGt5flnc7PdO/b/LZsfNF2OrbbkluFRcR9urUUxHW90cbPt8UjsOrq6ttyrRZNmLUWHt3yTI7fvyEjZ84LbzvY+/e/clnxVZ+tDrc/+LoCXb02PFwrDnr5Tk28sWxVl1TEx6z6J0l4TEHDpaF9ztDhC0QEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pEWD0irBYRtlVPRti2aidOSG7FiLDx6A4irF5PRNiGhgZ79PFn7Y67Hwxt72DZIZs4eXpYW/rax4/P/Wd94sRJe/Dhp6y8/HTymbGhw0fZ5xs3h+/VHzvnjfm24sOPbNn7y23GrFdt9559NnX67PB1Bw0Z0eW+jwhbICKsFhFWjwirx6JUjwirR4TVIsLqEWH1mO/0iLB6RFgtImwrImxhLibC/lbv3NczEbZ09ESE9bNXd+3ea88NGJaNsPfd/5hNnDwjBNTUjp27bObs15L3WvUfONz69R9ic+e9HULtT2+6w06frgjHQxMmTrNnnh1omzZvDY/1uNvVeooIWyAirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwekRYLSJsKyJsYYiwV6eeiLCuqqo6G2H9sUuXLbctW7fbk0/3y84Hs1953TZviWNqW+MmTLW9+/Zb3/5D7LU58+yW2++z2tracDw0dNgo6/3A47b/wMHwWL8kgQfazlxwhK2oOms1Z2rDYu1qGBUVlXnvZxRn+MZbUxOfCs7QDN/p1NXV5f0YozijvLwi7/2M4o1Tp8rz3s8o3qisrMp7P6M4ww/mme+0g/lOP5jv9OPUqdN572cUbxRzvqsePDB/3HprXt7HXw3Dw0r6q75X+/jyg/nv91H7+QY7u2ZNzn3/NPxc3ng46p3cz62ZPCnn/fajZtzYnPfPLH4373Za1bdPzuOWbjxnb69rfb/9qLy1V977L3b87gP57y9kfPHe3PfLTuR/Dv/FD3Mfd77hv5ae735G8Uax5ruyssNJrcyvbYRN+TH5k08/F94eO3bCHnz4yXC7M8tXrLTZL88JZ8L6GbH+NSdNmWFDho20tevWh8eMnzg1fD+d4UzYAnEmrBZnwupxJqweZwbpcSasXlcHDbh4nAmrx5mwesx3epwJq8eZsFqcCduKM2ELw5mwV6dLcSbs0aPHbf36jXbk6DEbPHREOG5c8Pa79lY00mPIZctW2PAXRof92OxX3gifP2LkGPtkzdro6wy1tes+s0/Xfmbz31oUrg87ddqscPLm2PFTutz3EWELRITVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eEVaPCKt1tUfY3ccyNmVFcxi/dmd99vZ7m+O4Wb9saRh1M6db7dTJ2fcdEbajY5UtdqSi87mdCFu6eirC1tbWhdDa0NAY2siUabPCf9Z18OChcHz+7pJldqq8PHm02caNW2ze/EXhY/v2H7SHH33aXn9jfti3VVVV2dN9BtiAQc9nv/9RL423O+9+MHy9rhBhC0SE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdHhFWjwirdbVH2KkrmvMGwG8Nide8+bYXH44I29GKbZlswM6HCFu6eirCXi6IsAUiwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8Iq0eE1SLCEmG7iwh7dSLC5iLCJoiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LqEWG1iLBE2O7qboS9b3pjuN6uj3/9k/rs7dc+aSbClhAibC4ibIIIq0WE1SPC6rEo1SPC6hFhtYiwekRYPeY7PSKsHhFWiwirj7Dn24av9Aj7zy/kf57GL8t9nh6afeHbIRFWjwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCKtHhNUiwl76CJs5dSq5FSPCdh8RVo8Im4sImyDCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwirR4TVutoi7NZDuYHwfBH2TL9nw6h55CGreeiB7Puu/7wm+2b0OB8/e0N99vbCDd2LsO2VYoTN9xz6aK/9NWHbIsJe3oiwuYiwCSKsFhFWjwirx6JUjwirR4TVIsLqEWH1mO/0iLB6pRZhfzy6tNZKV1uEvXta7s/nfBE21bRtqzVu2JC819Fv3tf5dkqEbUWELV1E2FxE2AQRVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYvVKLsH/4SOe/qn05IsIWFmEvRrEjbL7v14c7O3hg3s+tX/xO+PiFOlLRYsu2ZML4wj312dufH4gjcL7vx0d7RNjSRYTNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjwmoRYYmwhZjSyfP07aHx8/TB1kwYI95psqFvN2Xfb48IW7qIsLmIsAkirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwekRYLSIsETb1b67P/3UPnW4J17n9+rMNYfj1b9PbD7cLp/n+Y662iLCliwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCKtHhNUiwhJhU11F2LbyXRM2RYS9chFhcxFhE0RYLSKsHhFWj0WpHhFWjwirRYTVI8LqMd/pEWH1iLBaRFgibIoIi64QYXMRYRNEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9YiwWkRYImyKCIuuEGFzEWETRFgtIqweEVaPRakeEVaPCKtFhNUjwuox3+kRYfUuRYStmzk9udV9RNjLz5ZDGdtUFo/rXmzI3m5oarlqI2zd9KnJrVZEWHSFCJuLCJsgwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8Iq0eE1boaIuz/+dP8cbGsvMX2ncjYq6ubw/j1u+qztz/c3nlI7C4ibCsibOkiwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hFhta72CNvW7z+s+dldaRH2bwdpIuzFIMLqEWFzEWETRFgtIqweEVaPRakeEVaPCKtFhNUjwuox3+kRYfWupghbN2VScqvnEGFbXekRNlNba2dHvhBG9b13ZW/7cIVG2K4QYa9cRNhcRNgEEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pEWL2eirAtmYxlTp4Mo3b82OxtH93RVYRt2r7NGtd/lrzXUfWtvZJbPYcIq9eTEbat6ttuSW7FMlVVeb+uD0eERVeIsLmIsAkirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwesWMsI0bP7f6JYvDqPzJD7O3m8sOWiY6dskXp3x0BxH28lNqEbb5yOHstll14/XZ2+m2M/795jAemtVk901vyr7fHhEWxUSEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVK2aEbavqltzgSYS9cpVahG2r+p47k1sd+X8etmRT58GTCItiIsLmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRYbWIsHpE2FZE2NJFhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCahFh9YiwrYiwpYsIm4sImyDCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwirR4TVIsLqEWFbEWFLFxE2FxE2QYTVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eEVaPCKtFhNW7VBG2PSIsLgYRNhcRNkGE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdHhFWjwirRYTVI8K2IsKWLiJsLiJsggirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95js9IqxeKUTY6Sub88arvxscB9l8X9NHe0RYDSJsjAiLi0GEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI8JqEWH1iLCtiLCliwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCKtHhNUiwuoRYVsRYUtXT0VYf72MnzgttL2DZYfsa3/yl/bLv/rbduc9D9qGzzfZl//wT8L7Pt5ZvDT5rNi+fQfsj/74z+1b3/m+VVRUWlVVjf3VN/7e/uOv/44dOhz/uTffdm/43A+Wrwzvd4YIWyAirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwekTYi1d9793JrY6IsHoXsw2fmzc3udXR5Rhhz4cIW7p6IsIeP34iBNgHH3kqG2Gnz3wl+WirysoqGzJsZPSYuuSe+Jjn6WcH2rFjx23Fyo/t9TffssHRY3bs3GW7d++1yVNn2sJ3ltjiJcustrbWXhg5xhoaOr+GNxG2QERYLSKsHhFWj0WpHhFWjwirRYTVI8LqMd/pEWH1LscI+8Cs3PUQEfbyVsoRtitE2FZEWL2eiLB+/H36dKU9N2BYNsL+8Z/+pf32l79m8xe8kzzK7KNVn9ic1+cl78X27ttvN/S6M6yR/KzXUaMn2DXX3RB9vYpwPDRu/BR74KEnbdPmreHxEydP73I9dcERtqLqrNWcqQ0v/KtheBHPdz+jOMM33pqaM3k/xijOqK6uCTucfB9jFGf4jjjf/YzijVOnyvPezyjeYL7TDp/v/GAz38cYxRlVVdXMd+LBfKcf5eWn897PKN7wfUW++y92VN58Y877deXleeOUj7aP83HbxNx916Rl5/LGq78ZED8u39f00fZrhMfdfFOH+4oxKu/2MJH/Y1fafPfAjI7zyv95ff6fz+4jPTMHqbbhpRvP2dvrCv871J04kXc79OEf/zedPE97jhbvefrivZrnnH2xfhTrOS4rO5zUyvz89ZJGWF/v7D9w0E6ePGUPP/p02Ff52auDh46wA9H9bXmwffixZ8LHyw4dtuEvvGS33tHbampqwn5u5Khx9sRT/WzX7j3h8S+NmWjV1dXhdj6cCVsgzoTV4kxYPc6E1fOdMLQ4E1aPM2G1OBNWjzNh9Zjv9DgTVs8X7QoXcybsnVM5E/Zy9cjLHf8unAkb40xYXIyeOBPWtY2wKT8RcODg58N9fmmB/tHHGxpy98PHT5y062+8PYTbzVu22azZc+wHP7zJjhw5Gk4Q8ssR+CUMPlz5cXj82PFTwrFoZ4iwBSLCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwirR4S9eETYjj8bH0TY3G2RCIuuXIoIe/JkuU2dNjsE09kvv26ZTMamzXjZPlmzNnm02cJFS6xP38HhuNIfN2LkWBs0ZITt2bPP5s1/O4TX50eOtk/Xrrd9+/bbU8/0t5dGT7A35y4IX68zRNgCEWG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjwl48ImzHn40PImzutkiERVd6KsJ6GPVLNGYyLeG2X1rp6LHj4cxXP270s2Lb7rO8AXq49Y/5pQiOHj0WLp3gn+/H88eOn7ATJ05Gt+PXip8Ve/jwkQ5n0rZHhC0QEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pEWD0i7MW70iNseU1L3uffh+s1odF+OjYe//XB+uzt8jNE2HQ4Iiy60lMR9nJBhC0QEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pEWD0i7MW72iNsW3dP6/m1LBG21YFTmnmfCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCxpr2709udR8RthURtvNtsScirAoRVo8Im4sImyDCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwirR4SN1c2Yntzqvistwv7vQfHzmiLCFoYIi4tBhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1btcIuxbnzXb3LXx8Lia3q6tbyHC9rAv3pe7TRBhC5M5e9bODhoQRvUdt2Vv+yh1RFg9ImwuImyCCKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mOz0irN7lEmF/9ob8kc+vcen/wdO6fZkwvtS7Pnt797E4kOX7mj7aI8IWhggb626Ebatu+tTk1pWBCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SuFCNvWHz6S+6vyLt/X9NEeEbYwRNgYEbYVEVaPCJuLCJsgwmoRYfWIsHosSvWIsHpEWC0irB4RVo/5To8Iq0eEjRFhWxFhYxcTYZtPnEhuXRmIsHpE2FxE2AQRVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYPSJs7HwRdufRzmMcEbYVEfbKRITVI8LmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRYWPni7B3Te18jUaEbXUlRdjKsy12+gzzqCPC6hFhcxFhE0RYLSKsHhFWj0WpHhFWjwirRYTVI8LqMd/pEWH1VAHrTLv/EZ4IWzqIsGiPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1eupgFWsCLtyR8dfD8/3NX20R4QtDBEW7RFh9YiwuYiwCSKsFhFWjwirx6JUjwirR4TVIsLqEWH1mO/0iLB6pRZh88n3NX20R4QtDBEW7RFh9YiwuYiwCSKsFhFWjwirx6JUjwirR4TVIsLqEWH1mO/0iLB6V3qEPTdvrp0dNCCMyh98L3u78bN14eMpVYTdeqjZPtvXnLxXGoiwaI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVuxIibKpp+zZrXP9Z8l7s7NDBef/M+ncWJo+IqSLsRzsy9u7Gy/9/2C8rb7HNZZkwfu2u+uxt/4+p/D+o+oNHGsL4xVvrs7d9tEeEvTIRYfWIsLmIsAkirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwekTY2NUeYb8/sjHv8z92ae5ZvI+83PXcTYS9MhFh9YiwuYiwCSKsFhFWjwirx6JUjwirR4TVIsLqEWH1mO/0iLB6RNgYEbawCDt4ARH2akSE1SPC5iLCJoiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LqEWFjRNjCIuz5EGGvTERYPSJsLiJsggirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95js9IqweETaWL8IeOt0SrpXq46djG7K3m5pzvyci7KVFhNUjwuoRYXMRYRNEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9a7mCJuJ5vrasaPDqL7/3uxtH66z7+lg9D017diRfWzlj3+YvX1u4dvhc1NEWD0irB4RVo8Im4sImyDCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwird6VH2Laqb+2V3Iplamryfj8+XFcRtuGD9/N+3pl+z4bPTV2qCFt9z13JrcIQYdEVIqweETYXETZBhNUiwuoRYfVYlOoRYfWIsFpEWD0irB7znR4RVo8I2/3v6XKJsK+v6TyQEmFRTERYPSJsLiJsggirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95js9IqweEbb739OljLA/89ML/56q61rCeHdjs839tDn7vrt+TKP9u5vqw/iXP4rf+pj0AREWRNieQITNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNW7kiJsprzcmo8fS97r6GqPsPk+z0d7X7yvtKImEVaPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1buSIuz5EGHzf257v/MAERa5iLB6RNhcRNgEEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pEWL2eClgtDQ12bs6reYcb+FaT9Zsbj//xVEP2dmXtlR1hz82fl9wqTE9E2FJDhNUjwuoRYXMRYRNEWC0irB4RVo9FqR4RVo8Iq0WE1SPC6jHf6RFh9S7HgHXnVM166HKMsO2/p/MhwnZEhNUjwur1VIT118vY8VNC2ztYdsi+8tWv27//xf9it97RO3mEWZ++g2zxkmXJe62e7jMgPPZXfu13bO269VZVVWN/9hfftJ//5d+wQ4fjP/eGXneGx7z/wYfh/c4QYQtEhNUiwuoRYfVYlOoRYfWIsFpEWD0irB7znR4RVo8I2zFa+nAXE2HzfZ4Pd3bo4LyfW//OovDxrnQVYZv27bW62TPDqLz+x9nb9dH36vJ9no9SR4TVI8Lq9USEPXbsuE2aPMMeevTpbISdPvOV5KNmTU1NNm/+Qlvzaf7/4HDY8y/a7t17w23vVoOGvGA7d+22PXv22eSpM23BwndtyXvvW21tnY0YNdYaGhrCY/MhwhaICKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mOz0irB4RtmMM9eFKLcK2VX3PXcmtVvk+z0epI8LqEWH1eiLCZjIZq6iotOcGDMtG2P/nv/9P+43f+orNnb/Qjh0/YX/69W/Yr/zab4fg2p6fCfvLv/ol+9bfX2O7du+1a667wU6frgjHQ+PGT7H7H/QlqHgAACslSURBVHzCNm3eGh47cfL0LtdTFxxhK6rOWs2Z2vDCvxpGZWVV3vsZxRm+8dbUnMn7MUZxRnV1Tdjh5PsYozjDd8T57mcUb5w6VZ73fkbxBvOddvh85web+T7GKM6oqqpmvhMP5jv9KC8/nfd+RvGG7yvy3X8px20TNfuuujmv5b5/6lTeGOrDP/6zPz2XN1ruOnzOzi5Zkvfzqvo8Ez433+f58I9VDxqQ93PPLHgr+711Nn6mi++p7eMq77oj530f+T7PR/vHldq4HLfhK22wL9aPYj3HZWWHk1qZn79e0gjrtw8cPGQnT56yhx992latWmNTp80OX+e5AUNDlG3rkzXros+rs2kzXrYZM18NlzDwvuLH9aNeHGdPPv2c7dq9Jzz2pTETw8c6w5mwBeJMWC3OhNXjTFg9zgzS40xYPc6E1eJMWD3OhNVjvtPjTFg9X2xfblRnwrZ3uZ8JW/fKy8mtVpwJ29HluA1faTgTVq8nzoR1bSNsyk8EHDj4edu6dYctXbbCmpqabeSL42z/gbLkEblWfPiRzZ230K657kY7cuRoOEHIL0cwZNjI6GOrwmP8urN+LNoZImyBiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRYTvGUB/ukkfYGdOTW60KjbBdWbkjY4u7+M/CSg0RVo8Iq3cpImyIp1Nm2qjRE+yVV98IH5s0ZYaNGTfZhg5/MVzbdeGiJdan7+Ds9WI9rvZ9bojt33/Q3lqwyAYMGh49dpStXbch3PfEU/3shRFjQqT1yx90hghbICKsFhFWjwirx6JUjwirR4TVIsLqEWH1mO/0iLB6RNiOMdSHI8KWBiKsHhFWr6cirIdR/3n6MaIPv2TAqfLycFzu7/vlBvzyBHXJWsiPJ/178495q/Jw62tRf9+P5/0yCqcrKrLB1S/pdiL6/PMd5xNhC0SE1SLC6hFh9ViU6hFh9YiwWkRYPSKsHvOdHhFWjwjbMYb6cETY0kCE1SPC6vVUhL1cEGELRITVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eEVaPCNsxhvpwRNjSQITVI8LqEWFzEWETRFgtIqweEVaPRakeEVaPCKtFhNUjwuox3+kRYfWu5oBFhL0yEGH1iLB6RNhcRNgEEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pEWD0ibMcY6sMRYUsDEVaPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCdoyhPhwRtjQQYfWIsHpE2FxE2AQRVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYPSJsxxjqw12pEfZsfYvV1F058wMRVo8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI8J2jKE+3JUaYa80RFg9IqweETYXETZBhNUiwuoRYfVYlOoRYfWIsFpEWD0irB7znR4RVo8I2zGG+nCXIsJmzp61mgfvD6Pqxuuzt304ImxHRFg9IqweETYXETZBhNUiwuoRYfVYlOoRYfWIsFpEWD0irB7znR4RVo8I2zGG+nCqCNtW9a29klux831PRNiOiLB6RFg9ImwuImyCCKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mOz0irB4RtvPgSYQtDURYPSKsHhE2FxE2QYTVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eEVaPCNt58CTClgYirB4RVo8Im4sImyDCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwirR4TtPHgSYUsDEVaPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SPCdh48ibClgQirR4TVI8LmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRYTsPnkTY0kCE1SPC6hFhcxFhE0RYLSKsHhFWj0WpHhFWjwirRYTVI8LqMd/pEWH1iLCdB8+uImzj2k+t5oHeHUbtxPHhc7/6eEMYv/NAvX2pd332/faIsBePCKtHhNUjwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hFhOw+eXUXYQn20I2Pvbswk73VEhL14RFg9IqweETYXETZBhNUiwuoRYfVYlOoRYfWIsFpEWD0irB7znR4RVo8I23nwJMKWBiKsHhFWjwibiwibIMJqEWH1iLB6LEr1iLB6RFgtIqweEVaP+U6PCKtHhO08eBJhSwMRVo8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVu6ojbHQ8VX37LWFU/ui67G0f7vcfrrff6h2P/7tX6+0jp4mwlxMirB4RVo8Im4sImyDCahFh9YiweixK9YiwekRYLSKsHhFWj/lOjwirR8CK1c2YntzK766pF7ZGO3q62Q6e6ny+I8JePLZhPSKsHhE2FxE2QYTVIsLqEWH1WJTqEWH1iLBaRFg9Iqwe850eEVaPgBVTRdimpuZoEGGV2Ib1iLB6RNhcRNgEEVaLCKtHhNVjUapHhNUjwmoRYfWIsHrMd3pEWD0CVowIW7rYhvWIsHpE2FxE2AQRVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYPQJW7FJF2PaIsN3HNqxHhNUjwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hGwYkTY0sU2rEeE1SPC5iLCJoiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LqEbBiRNjSxTasR4TVI8LmIsImiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRsGJE2NLFNqxHhNUjwuYiwiaIsFpEWD0irB6LUj0irB4RVosIq0eE1WO+0yPC6hGwYkTY0sU2rEeE1euJCOvHhWfO1NrosZNC2ztYdsj+6I//3H7pP33J7rj7wfCYTCZjffoOsiXvvR/eb2vPnn323776dfvbb/2zlZeftoqKKvuLv/62/fKv/lb4Wv71b7z5rujr/ZYtXba8y+NQImyBiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRsGJE2NLFNqxHhNXriQh79OgxmzJ1lj386DPZCDt95ivJRy0cm8+d97atXbchuaeVf39PPdPfTpw4aR99/InNeX2eDRj8vO3avcf27t1vk6fMtPkLFtl7Sz+IvnadjRg1NhyLdoYIWyAirBYRVo8Iq8eiVI8Iq0eE1SLC6hFh9Zjv9IiwegSsGBG2dLEN6xFh9XrqTNjKyip7bsCwbIT9yle/br/6hS/bG3MX2LHjJ+y//+lf23/4pd+wwUNHJJ8V27tvv93Q686wRjp0+IiNGj3BrrnuBjt9uiIcD40bP8Xuf/AJ27R5a3j8xMnTu1xPXXCErag6a2eiP9APdK+G4T+wfPczijNqa+vCiy/fxxjFGdXVNWFnkO9jjOKM06cr897PKN7wX//Idz+jeKOqqjrv/YzijNraWuY78WC+0w/mO/0oL6/Iez+jeIP5Lh41UybnvT8dt0+6sP2pxwkPWPk+lm/UnTqVN8D68I//zE/P5Y2wu4/k/3pXw6iqqsl7P6N4w0NbvvsZxRvFmu/Kyg4ntTI/3+enEdZv++NPniq3hx992latWmPTpr8c/mHDH3Ps2Inks8zKDh0OZ9A2NDSE28+PGG233tE7HG/6fm7Ui+Ptyaefs5279oTHjx47MXysM5wJWyDOhNXiTFg9zoTV48wgPc6E1eNMWC3OhNXzA3HmOy3mOz3OhNXjLMIYZ8KWLrZhPc6E1euJM2Fd2wibqqk5Y4OGvGDbtu20pctWhP3WyBfH2f4DZckjzI6fOGk/ueG2cGKmn+06a/Ycu+a6G+3IkaN26lS5TZ4604YMG2krPlwVHj92/JRwLNoZImyBiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRsGJE2NLFNqxHhNW7FBH21KnTNmHS9HBW66tz5lpVdbVNmjIjBNhhz78YPabOFi5aYn36Dg7HlX6JgUGDX7D+A4fbvn0H7O2F71q//kNCwP1s/ed24GCZPfZEXxsydKTNe2tR+E++OkOELRARVosIq0eE1WNRqkeE1SPCahFh9Yiwesx3ekRYPQJWjAhbutiG9Yiwej0VYf3YsC5a5/hbH34s42HW91X+vh8/VlZVWX1DQ3i89ynvgP4x35f5Y3178Pc9svolB/xM2jS4+t/Dz5b1r9cVImyBiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRsGKXS4Rt63zfE2Jsw3pEWL2eirCXCyJsgYiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LqEbBil2OEbamrS26hK2zDekRYPSJsLiJsggirRYTVI8LqsSjVI8LqEWG1iLB6RFg95js9IqweASt2OUZYFIZtWI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2DFiLCli21YjwirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjYMWIsKWLbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgxYiwpYttWI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2DFiLCli21YjwirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjYMWIsKWLbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgxc4XYS8UEVaPbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgxYiwpYttWI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2DFiLCli21YjwirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjYMWIsKWLbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgxYiwpYttWI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2DFiLCli21YjwirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjYMWIsKWLbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgxYiwpYttWI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2DFiLCli21YjwirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjYMWIsKWLbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgxYiwpYttWI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2DFiLCli21YjwirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjYMWIsKWLbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgxYiwpYttWI8Iq0eEzUWETRBhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2DFiLCli21YjwirR4TNRYRNEGG1iLB6RFg9FqV6RFg9IqwWEVaPCKvHfKdHhNUjYMWadu5IbhUXEVaPbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgaRFh9diG9YiwekTYXETYBBFWiwirR4TVY1GqR4TVI8JqEWH1iLB6zHd6RFg9ApYWEVaPbViPCKtHhM1FhE0QYbWIsHpEWD0WpXpEWD0irBYRVo8Iq8d8p0eE1SNgaRFh9diG9Yiwej0RYf24sKqqxl4aMzG0vYNlh+xrf/IX9mtf+LLdc98jVlFRaX/9N/8Q3v/BD2/s8Np6us8A+0//+Xfti7/9R/bZ+s+tvLwiPP5Xv/C7tv9AmWUyGet1693R+//V3lv6QZfHoUTYAhFhtYiwekRYPRalekRYPSKsFhFWjwirx3ynR4TVI2BpEWH12Ib1iLB6PRFhjxw5atOmv2wPP/ZMNsJOn/lK8lELEfbF0ROS9zoa9vyLtnv33nC7oaHB+g8cbrv37LV9+w7Y5Ckzbd78hbZ02fLwtUe+OC4ci3aGCFsgIqwWEVaPCKvHolSPCKtHhNUiwuoRYfWY7/SIsHoELC0irB7bsB4RVq8nIqyrqqq25wYMy0bYP/rjP7df/43fs9fffMtOn66wv/xf37Ff+JXftEFDXuhwHOlnwvrH/vc3/8l27tpj11x3Q/gcPx4aO26y9X7gcdu0eWt47IRJ06I/oy7czueCI2xF1Vk7E/2BfqB7NYzKyqq89zOKM2pr68KLL9/HGMUZ1dU1Ia7k+xijOOP06cq89zOKN8rLT+e9n1G84Qco+e5nFGfU1tYy34kH851+MN/ph/+qY777GcUbzHfa4XHCA1a+jzGKM/zXq/Pdzyje8NCW735G8Uax5ruyssNJrcyvbYT1Y8VDh4/YqVPl9tAjT4W3+/YfCPutRx7vY0ePHU8+K/bZ+o3h2HLm7Fdt+oxX7NY7ekdfozo8/sWXxttTz/S3nbt2h8eOHjvJampqwu18LirC1jc0hkJ8NQyPhPnuZxRn+L+S+mnd+T7GKM7wfyn1a5Xk+xijOMPDSr77GcUbPqHlu59RvOH/cpvvfkZxRjzfXT3HT5di+EEy8512MN/pR03Nmbz3M4o3fCGe735GcYb/1of/pmO+jzGKM9iG9cN/Cy/f/YzijWLNd92JsCn/s/3M1/Q+/+3hIcNGhssT5LPiw4/CpQeuue7GcIkDj7eTp84Mn7Piw1XhMWPHTwlRuDNcjqBAbX9QKD4uR6DH5Qj0+PVMPS5HoMflCLS4HIGeH/gy32kx3+kV69cz0Tl+lVuLyxHosQ3rcTkCvWLNd925HIH/duW4CVNDPJ3z+rzwc/YzXIcOH2WTpswIx+oLFy2xPn0Hh/3YWwvesedfGG3P9htsBw8eskXvLLFn+g60/gOH2foNm8LlDR59rE/4+vOjx/rJAJ0hwhaICKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mOz0irB4BS4sIq8c2rEeE1eupCOvHhm3PzvffxPbOl/72lH/MfyPQj9Vd2qj8Y83RY/xjbX+brS5aM/m6yW87P/7036DvKsA6ImyBiLBaRFg9Iqwei1I9IqweEVaLCKtHhNVjvtMjwuoRsLSIsHpsw3pEWL2eirCXCyJsgYiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LqEbC0iLB6bMN6RFg9ImwuImyCCKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mOz0irB4BS4sIq8c2rEeE1SPC5iLCJoiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LqEbC0iLB6bMN6RFg9ImwuImyCCKtFhNUjwuqxKNUjwuoRYbWIsHpEWD3mOz0irB4BS4sIq8c2rEeE1SPC5iLCJoiwWkRYPSKsHotSPSKsHhFWiwirR4TVY77TI8LqEbC0iLB6bMN6RFg9ImyuTiPs6cozVlVdEzbKq2FUVFTmvZ9RnFFTc8aqq6vzfoxRnFFZWR12cPk+xijOOH26Iu/9jOKN8vLTee9nFG9UVjLfKUc83109x0+XYlRWVjHfiQfznX4w3+mH7yvy3c8ozqiuZr5TD7Zh/Th9mn2xehRrvisrO5z3/stteEf1ntqZTiNsRdVZq607F85eZDAYDAaDwWAwGAwGg8FgMBiMnh4eYfPdf7kN76jeUzvD5QgAAAAAAAAAXJa4JiwAAAAAAAAACBFhAQAAAAAAAECICAsAAAAAAAAAQkTYK8ThI0ftg+Ur7cOVH1tFRWVyL7qrvr7ejh0/EW6frqiw9z/40D7fuNmamzPhvlRLS4vtP3AwPOeHDh8J7x87diI8fueuPcmjcCF27NgVnntcuJMnT1lVVXW47dujb5fpdtpWU1OTrV23wT5e/anVnTtnmUzGNm/ZFh5fU1OTPArdET+n6235h6vC/7SLCxP2qdG+2N/6/865fMVHtubTddbQ0Jg8otWpU+W2Inq+fd/h27A/7ys/Wm3rom3bfx7oHn/tp/sPf/7Wffa5ffzxGqurOxfuQ+Fqa+vCf77g2m6X/p8dtOXbbbqv9v95152I9uP+/u49e8P7KFwm02IHDx6yc9ExXar8dEV0bMHx8YXwbdK3ZT8W3h7tZ31/fOToseSjrRoaGsJ+2vfHfjzt++9Nm7aG7biikue+u5qbm+3osePhefT9hz+vfnzRyMlF3ebHDmVlh8JtP971497Vn3xq56Lbbflz7XHEt9n9+w+G+yqj+dDf37R5a3gfhfPn09cktbVxxDkTHc+tXLU6em4PhPfRPX5s5nOZO37iZNgXb9y0pUOn8Pe9X/h268fQzteB/v6BA2Xh54LC+THanj37ctYglZVVduBgWfJe9xFhrxCvvPamzXl9Xjj4qayqSu5Fdw0YNNyGjxgddl5vvDnf3lv6vo0ZO8k+iZ7XtvxgaNyEqfbB8g9t6PBR0aL1jE2cND1E8L7PDSG+XKCyaIc0dtwUDtYvgi/Y//Ib34n2BZ9Fi6AGmzx1ZrRdrraXxkzssF0uXrLMpk6bHR4zbcYr9tmGjfbCiDH2arQ/8e3YF1TonrcWvGP9BgyzefMX2uho34ELM/vlOXZP70fCgc8na9bZokVLwnb5zuKlySNaTZoyw5Z9sMKGvfBSOMh8LZoL/XHPR/tyDwAonIe/XrfcHeYy98EHK21i9PxOm/GyjZ84zZqamsP9OL+6urqwDaf7gbcXLrZ33l1qM2e/Zh+t+iTcl9oXLfb7Dxwe9h+9H3zcTp4qt6ee6W/vRtvx7Xc+YIePlMbB+uXC48p3v/8TO3L0eHjfn7/v/OO14R/H0D0bPt9k3/mHH9jevftDAPD96wfLP7JRL40Pxxht+fb96pw3o+PjybbonfdCxBozbnJ0/3vR/mNq2J+jMB6xn352oA0ZNirEWP+HsMVL3rfpM18Jaz10z8gXx9mTTz8XbnsEfHPe22Gd9/Irr4fnN+XbuB8vvx8dUzz1zHNWGa1HfH3n++Jn+w22nTt3J49EIY4fP24/vfGOaG2yL/yjrq83lr2/Itx34sTJ5FEohAe/v/rG34fnz/lxrkdY38f6Pzq25cfNfr8fb4yM9tW+/vPG8e7i961P30Hh5AUUxrdbXyv7c5/+I7mH8Bt73WUTJ08P718IIuwVIo2wn0cHS+3PsEBh/IzA5StWhgOclP9LkR9Uvvzq6+Hgce++/eFf83wC9wnZY+34CVNtabRDnB1N5P74N958iwOkC3D2bK3dfOs9tig6WD+Y/Gs1uu/jaPHpB5seYVO+7Y4dPyUc8Jw5czZM1v7WD0h9YvbxyON97Mlo0X8g+pgvrJ7uM4BJ+gIMHPx8OCjys4aeeKofZw9egD3RYn/L1m0dFu0bN20N27bzs7B8e/azB/0+X0T5byYsWLjY+g0YGs5u2bhxS/T+u+HxOD8/0FyyZJktfu99W5Wc+dqv/9BoUVoV7S/O2IOPPMU/MHbDps1bbP6Cdzr8Y4wfH3gA8OMF/40a33b9Hx22btsRznB77Iln7bU5b4ZjCufb8KJ3loTbOD+fv5ZE2/DDjz2TjbAfRduz70+IsN3jx2UrV31iM2a9GiJsyvcNQ4aNDMHqdLQY9TOrfD9x+533h7OD/DfypkybZc9F++Jt23eGbd3/Eadt7ELX/Oy2PXv3hWO3ts+b7z88hKNwu3bvCcHqhZFjkntiO3fttsFDR4R1c3pc7Gca+z+Y+bHHpCkz7b2lH9iESXFo+TT62OixE8NtnJ/PZ3NenxtOWvIIm/Lt2UPgDoJ2t3y69rPw2k8jbGreW4vss/Ubw3bsxxHpmu7IkWPRsXC9DRryQmhE3jLcwkWLbcOGTeE2zm/fvgPhuPifr7k+RFg/Vn7+hdHRMcbT4bdH25+FXCgi7BXCw5UfpPcfNDw6yPwouRfdtW//gZwI6wegfjaKT85+YP9QtAjdHh1Q+hmEy6MFv7/wPAC8/Oob9ubcBdkI6yEA3fPZ+g12zXU3hsmh1y332PET8WUh0H1jx03OibC7owPQfv2HhDDlE68vjHzx5AdBfraWT9i33/WAPfToM3bq1OmwrT/+ZD8rOxT/Gi0KN3b8ZJs567Vw8HPHXfcTYS9QvGjPjbBTps20zzduCbc9bM2a/Vq03/g8u7j3xZIv/AcOfiGcxe0Rtu3+HIV5P5rbPML6rw362Zn+D48eYW+74/7sWQAoTLxob42wvj+4+96Ho8XnrrDN+vHF2bN14ewg39+mEdaPK/wfep1HWD/GaPtaQNd8Dnvsib7ZCOtmznqVCHuB2kdYj1p+lpUfA/va45lnB4U5z48j/LjZI+yIkWPs/gefCGdv+f58xKix4R8nUTgP3O0jrAdBzsbsPr8sTNsI6/vaQdGxwkerVoft04+L/fjC/xF92QcfZiPs9Bkv24yZr4bP8f25/8Nk258HuubP45Rps7MR1p/rN+e+HaJWvstLoWv+D7htI6zPdf4bub528xNnvvu9H0f7572hV/h+2CNs3+cGh99cSH+TbO78t+2jj1aH2yiMn/iRRlhfP19z7Q026+U54WSmufMWJI/qHiLsFWb16k9t9itzkvfQXe0jrC/q38zz4lq9Zq0tjA48/VczPXj5mbF+yr9PNq/NmWvrPtuQPBKF+iR6Tl+Nnjvnv0bs17LBhWkbYauqauzu+x4JZ1y15WHlqT79o4P8yjBRPxot/J/pOzCcheihwCcWgkv3+QL0jmgh+pWv/pk9/MjTyb3orvYR1hedw55/KSyc2vJf4/bFvf/L9NJly8MZcH37Dwn/uLB+/cawn0b3pBHWD96fGzgs2g+Uh7Pc/ExYv/QOCtc2wvp1SudGCyj/tbb2/FIbfqa3L0ofevRpmxctkqZOfzl8zP9h17drFI4IW1xtI6xfT/OZZweE6+O15dcd9DNhPRyeio4dpk2fHc6W9etopvtz4lX3tI2w/hz6rxin8x26p32E9ctsvDh6fPJeK7/fLwvjz7n/A69fh9fP5HSrojX2xMnTwm0Upn2Edb79esz230D17RqFaxth/XmcOHlGuPxZeqzs/CSEx57sG7Z5/4evAYOet/kLFtn0mS+H53v+Wwtt06b4hAYUpm2E9Usm+hrZT2x6d/Gy6Hb/C9onE2GvEH6Q41HFJw7/VzxcmLYRtuzQoRBT/MLXzk/znzJ1ZvSiORx+BdYnZ1/ovzRmQnjM8BdeCi9CP9DkP3/oPn/u+/YbHLZjP+OK/4zkwrWNsK+9Pjdcoy39dQlfSPn7PkkPGjIiHNT7r1+NGTcpnI01d+4CO3iwLJwl2/Y/NUHh1m/YaN/4u3+yLVu3J/egu9pGWD/oufZHvcJvIaQH7AsXLQm/jVBRWWXPDRgWztqcOXtO2I/4wb1f29TP0OJXrrovjbA+n/mC369fumHjZhsxciwRpZvaRtjjx0+Gf+jyf6hx/lz6P9567PZ/QJgwaVr4D0z87MGtW3fYHXc/EKK3ny27dx//iUl3EGGLK42wvs1OnjLDJoTrQ8drKz9+mP3y69FzXh8Wpj7v+YkIC95+x96Khv8jgv+2jV87r20owPm1jbD+HzD7Jbu4XNeFaRthfR/8+FP9ctYZflzsv3bsxxD+mwi+vvN1nT/vfaL9tu+L/dronCDSPW0jrO8j/B8i/QSmcC3/91cQYbupbYT1tYaf8ZoeU1RXV9uAgcPDWbF+7OZnG/vz7v/Xh//a/JNPPRe242HPv5htGyhM2wjrneKhR562w4ePhOtF+/N5IXMbEfYK4b8a9Lff+l74Dx3a/0+PKJy/oPzA0YOV//rf1//n34bhvx7op58/H03I+/btD0H2+Wgy94s0+/806C8+f/yf/eU3s9dxQ/f5hOHP99uLuJzDxfCzsTdt3hYWovfe/2h4Tv/mm9+11Z+ste3bd4XFvjt+/IRdc+2NduMtd4eJ2Sfy2+7sHU00P4kOPDv+z8c4v4Zo3+BnFW/dRoC9GH5g/vqb88O+ddWqNfY//+pbYTv+8fW3hoWpnznoly7xj/s/Pv7l//pOOBjyMOD/AOHbe3wJDv4hobvWrF0fzgZyHrOv/dFNdv2Nd3A92Auweeu2sK26ufMXZo8pnn52QAgr/h/A+G8e+HHbw48+Y9/6hx9kr5P3ymvxMchrb3D9x+7yM4o9pJw42Xpd87cXvmtr+S2lC+KXxPATEHyR75eLSrfjDz9abSs/+tjGjJ0c9r0erL77/R/brXfcFx7r9915z4Phsbt38w/r3eXrDr8GpO8rli5dHs1z3w7PpT+nXNqhe44dOx7+0cv5/52QbsPxMcXpcFzs+17fZj18+/rO/3M552fD+mP9xAV0jx+j+TVLD5bFlzfz/1vl2/9wrQ0ZOjKspdE9/n/QrFkT/78zfvyQbsejovnOf6vxfv+PPaN5z9d0N/a6035w3Y3hH4Dd+Ggb98f6XIju8WPhBx56Mlzz3Pka259L3xdf6DqDCAsAAAAAAAAAQkRYAAAAAAAAABAiwgIAAAAAAACAEBEWAAAAAAAAAISIsAAAAAAAAAAgdMVH2Iqqs3auvtEymRYGg8FgMBgMBoPBYDAYDAaDwejxUXboSN77L7fhHdV7amc6jbDVZ+qsovJsKLgMBoPBYDAYDAaDwWAwGAwGg9HT48Spyrz3X27DO6r31M50GmEBAAAAAAAAABePCAsAAAAAAAAAQkRYAAAAAAAAABAiwgIAAAAAAACAEBEWAAAAAAAAAISIsAAAAAAAAAAgRIQFAAAAAAAAAKFOI2x1dY3NeX2evf7G/Ox4Z/FSa25utk/WrLW3Fy62isrK8P6b894OH/9g+UrLZDLJV7hwp06V285de6y+ocHe/2ClnTtXn3yk+w4fPhK+XwAAAAAAAAC4FDqNsDt37raf/+Uv5ow//pO/CuH1i1/6iv3Cr/ymDRv+oi14+53odvzxhx55OkTYurpzduPNd9mvfeHLOWPvvv3JV+/atm07bN5bC63mzJnwNauqqpOPdO7AwTL79j9caxUVleH9rdu22yOP9bEVH66yIcNGhvsAAAAAAAAAoKd1GWH//S/+l5zx1f/+FyFy/ucv/n54/9l+g+2/ffXPsh9f8eHHyWfHzp07Z9ffeLvt23cg3P503Xpb8t77tnXrdtu8eauNHjspjNMVFeHxGzduDu8/3WeAzZz9mu0/cNDmzV9otbW1tjb63I9Xfxo+vm//gfjxm+KvMW78FNu2facNHjrSPl37mWVaWmzmrNfs/eUr7d0ly8J9rrKyyqZNfzl8jsdk/3rHjp8IHzt48FAIyP6+/7kAAAAAAAAAUAydRli/zMDp0xVh9Lrl7myEbWlpse07dtnrb8yzOW/MzwbYL//hn4TPaatthPV4e8ddD4T4eq6+PlxiwL/262++ZQMGPR8+3m/AUDty5KitXv2pvTlvQYizvR98wk6cOGn33f+YvfX2u7Z9+067Pfo6GzdtsVtuvy/E07vueTCE1vUbNtnkqTPD9zFuwpTw9v0PVtjgoSOsorLKbuh1l+3esze670Pr+9yQcLmFdxcvDWfa9uk7yOrq6sJlFj7fuCX5GwAAAAAAAADAxSnoP+a68+4HsxE21dTUZDclcdYvRfDRR6uTj7RqH2GfGzgsBFhXH72dO3+hDRk+yp56ZoCtXLXaXhoz0ZqbMx0uR+AR9qk+A+zAgTI7E93nlzpYumy53XHXg3b27Fl7YeQYWxn9+Q0NjTZ+wtQQVf0ate7j1WvC5QjWfLrOfvjjm23ylJk2dvyUEHX37T9oL46eEH0fb9usl+fYjp27bVL08crK+JIGAAAAAAAAAHCxLjjCnjlz1n7jS38Y7v+Lv/523v+Qq32EfWHkWGtobLT6+gbrN2CYbdm6I5yp6l//7UWLuxVhjx49Zo88/oz99pe/Zo8/2S+cxerfg19uwIOqR1nXNsKOmzDVjh07HoafheuPHzjkBRs6fFT09Y5H39/ocBmE9mf0AgAAAAAAAMCFKijCPvr4s/Y7X/6a/c3f/VNyj9mol8aH+37n9/7YxoybnNybq7MI6/9xV/+Bw21s9HmvzZlrg4a8EK7z6pcImDJ1pg0ZOtJmvzKnywi7ecs2u/OuB236jJftlVffsFPlp8OfuXPXXrv2RzdZdXVNeD+NsGfO1lq//kPD9zpl6qzw+c7/Y7E1a9aF+Dtx8oxwmQMAAAAAAAAAKJaCIqz/er+fPXryVHlyj4Womp5V6rE1Hz/T9MTJU9bY2BjOLvWv49eUdbW1deF6rn4Ga03NmXB5g+rq6vCfYvnw2/755acrwueejv68xsamcN/J6Gs2NDTY4SNHw2MXvfuezZo9J3xdf6x/b+mf49+b/4dc4XZ9ffbr+5/v/OukZ756HPbvAwAAAAAAAACKpaAIeznyywk8/lS/cBasX9d15cqPk48AAAAAAAAAwOWjZCOsn11bVnbYdu7cHb09lD2bFQAAAAAAAAAuJyUbYQEAAAAAAACgFBBhAQAAAAAAAECICAsAAAAAAAAAQkRYAAAAAAAAABAiwgIAAAAAAACAEBEWAAAAAAAAAGTM/n/561QDdLbmbwAAAABJRU5ErkJggg==" style="height:288px; width:602px" />
Figure 1. GBPJPY 1H
The coming week for GBPJPY
Looking ahead at this upcoming week, it is full of news events for the GBP, with monetary policy report hearings happening Monday. This is followed by unemployment, CPI numbers, and retail sales later in the week. Of course, the most critical report is CPI, which I released on Wednesday. UK's CPI for April is expected to rise two percentage points to 9%, from 7% in March.
The significant economic report from Japan is released at the end of the week. Japan's April CPI is released on Friday, and the market consensus is that it will rise to 1.5% from 1.2% in the previous reading.
This article was submitted by an external contributor and may not represent the views and opinions of Benzinga.
Posted-In: contributors