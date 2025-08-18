August 18, 2025 8:52 AM 1 min read

Empery Digital, Riskified And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were lower this morning, with the S&P 500 futures falling around 0.1% on Monday.

Shares of Empery Digital Inc. EMPD fell sharply in pre-market trading.

Empery Digital secured $25 million credit facility to fund share repurchases.

Empery Digital shares dipped 22.2% to $7.00 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Riskified Ltd. RSKD fell 13.6% to $4.55 in pre-market trading after reporting second-quarter results.
  • BitFuFu Inc. FUFU declined 6.4% to $3.53 in pre-market trading. BitFuFu, on Friday, reported better-than-expected Q2 EPS results.
  • DeFi Development Corp. DFDC dipped 6% to $17.57 in pre-market trading after falling around 5% on Friday.
  • Bitmine Immersion Technologies, Inc. BMNR fell 5.3% to $54.58 in pre-market trading after falling 4% on Friday..
  • Newegg Commerce, Inc NEGG shares fell 4.1% to $96.97 in pre-market trading after dipping 21% on Friday.
  • Innoviz Technologies Ltd. INVZ fell 3.7% to $1.7100 in pre-market trading after jumping 18% on Friday..
  • Vyome Holdings, Inc. HIND fell 2.6% to $13.64 in pre-market trading after dipping 10% on Friday.

