Empery Digital, Riskified And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the S&P 500 futures falling around 0.1% on Monday.

Shares of Empery Digital Inc. EMPD fell sharply in pre-market trading.

Empery Digital secured $25 million credit facility to fund share repurchases.

Empery Digital shares dipped 22.2% to $7.00 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

Riskified Ltd . RSKD fell 13.6% to $4.55 in pre-market trading after reporting second-quarter results.

BitFuFu Inc. FUFU declined 6.4% to $3.53 in pre-market trading. BitFuFu, on Friday, reported better-than-expected Q2 EPS results.

DeFi Development Corp . DFDC dipped 6% to $17.57 in pre-market trading after falling around 5% on Friday.

Bitmine Immersion Technologies, Inc . BMNR fell 5.3% to $54.58 in pre-market trading after falling 4% on Friday.

Newegg Commerce, In c NEGG shares fell 4.1% to $96.97 in pre-market trading after dipping 21% on Friday.

Innoviz Technologies Ltd. INVZ fell 3.7% to $1.7100 in pre-market trading after jumping 18% on Friday.

Vyome Holdings, Inc. HIND fell 2.6% to $13.64 in pre-market trading after dipping 10% on Friday.

