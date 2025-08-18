Empery Digital, Riskified And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the S&P 500 futures falling around 0.1% on Monday.
Shares of Empery Digital Inc. EMPD fell sharply in pre-market trading.
Empery Digital secured $25 million credit facility to fund share repurchases.
Empery Digital shares dipped 22.2% to $7.00 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Riskified Ltd. RSKD fell 13.6% to $4.55 in pre-market trading after reporting second-quarter results.
- BitFuFu Inc. FUFU declined 6.4% to $3.53 in pre-market trading. BitFuFu, on Friday, reported better-than-expected Q2 EPS results.
- DeFi Development Corp. DFDC dipped 6% to $17.57 in pre-market trading after falling around 5% on Friday.
- Bitmine Immersion Technologies, Inc. BMNR fell 5.3% to $54.58 in pre-market trading after falling 4% on Friday..
- Newegg Commerce, Inc NEGG shares fell 4.1% to $96.97 in pre-market trading after dipping 21% on Friday.
- Innoviz Technologies Ltd. INVZ fell 3.7% to $1.7100 in pre-market trading after jumping 18% on Friday..
- Vyome Holdings, Inc. HIND fell 2.6% to $13.64 in pre-market trading after dipping 10% on Friday.
