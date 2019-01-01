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WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA
(OTCPK:WAWIF)
Day Range- - -52 Wk Range- - -Open / Close- / -Float / Outstanding- / -
Vol / Avg.- / 2KMkt Cap-P/E-50d Avg. Price-
Div / Yield-Payout Ratio-Total Float-EPS-

WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA Stock (OTC:WAWIF), Analyst Ratings, Price Targets, Predictions

Analysts publish ratings and price targets on most stocks. Benzinga tracks 120 analyst firms so investors can understand if analysts expect a stock to trade higher or lower. Ratings are directional and typically buy, sell or hold. Price Targets are an analyst's best guess at where the stock will trade in 12 months.

Analyst Ratings for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA

No Data

WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA Questions & Answers

Q
What is the target price for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWIF)?
A

There is no price target for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA

Q
What is the most recent analyst rating for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWIF)?
A

There is no analyst for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA

Q
When is the next analyst rating going to be posted or updated for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWIF)?
A

There is no next analyst rating for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA

Q
Is the Analyst Rating WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWIF) correct?
A

There is no next analyst rating for WALLENIUS WLHLMSN LOGSTIC by Wallenius Wilhelmsen ASA

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