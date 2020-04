ESPAÑOL – Noticias Del Día: Cannabis Para Insomnio, Epidiolex, Autismo, Marihuana Legal, Seedo, AOC, Y Más

Las últimas noticias sobre cannabis, cáñamo, CBD, psicodélicos, y otras temáticas verdes, ahora en Benzinga en Español, via El Planteo.

Zelira Therapeutics anunció el éxito de su ensayo clínico para el tratamiento del insomnio, utilizando cannabis medicinal.

La compañía dijo que el último informe del ensayo indica que su fórmula (denominada ZTL-101) ha producido “mejoras estadísticamente significativas y responsivas a las dosis.” Esto es en comparación con el placebo, y según el puntaje del Índice de Severidad de Insomnio (ISI).

Estas semanas han sido excelentes para GW Pharmaceuticals (NASDAQ: GWPH). Su droga para la epilepsia, Epidiolex, no sólo fue trasladada a la categoría de Revisión Prioritaria por parte de la FDA (la agencia que regula las drogas legales en EUUU), sino que también ha dejado de ser una sustancia controlada para los estándares de la DEA (la agencia encargada de controlar a las drogas legales e ilegales, su producción y distribución).

Mucha gente asume que las personas dentro del espectro del autismo ni siquiera están interesadas en el romance, pero esto simplemente no es cierto. En el 2017, el autismo tuvo una gran representación en la serie de Netflix Atypical, una comedia que sigue a Sam, un adolescente en el espectro, mientras comienza a tener citas. Si bien el tema es tratado con humor, me trajo muchos recuerdos de mi juventud. En muchos casos, yo estaba dilucidando cómo atraer pretendientes para caer en la cuenta de que no sabía qué hacer con ellos.

El romance es un tema notoriamente espinoso, repleto de reglas tácitas y lleno de sorpresas. Se vuelve particularmente difícil si, como yo, tienes una condición que influye en la comunicación y en la socialización (dos factores claves en el romance). Por favor tengan en cuenta que yo soy solo una persona con autismo. No tendré las mismas dificultades que todas las demás personas con autismo. A pesar de esto, espero que al compartir mi experiencia y mis conocimientos pueda ayudar a otrxs en el espectro y proveer esperanza a lxs xadres de niñxs autistas de que podemos, y logramos, encontrar romance.

¿Negocios que venden marihuana a la calle? ¿acciones de cannabis? ¿de qué me están hablando?

No, no es ciencia ficción.

El progreso de la legalización del cannabis se encuentra en etapas muy distintas dependiendo del país en que te encuentres. Por eso, algunxs lectorxs pueden verse anonadados ante los titulares de nuestro sitio.

Aquí te explicamos de qué va la cosa.

Headset publicó un reciente informe de la industria con nueva data sobre las bebidas imbuidas de cannabis.

La empresa se metió a fondo en los números del mercado de las bebidas, incluyendo cifras de Colorado, Washington y Nevada, prestando especial atención a las bebidas imbuidas, desglosando qué se está vendiendo en cada estado, información sobre quién está tomando qué y mucho más.

La conclusión de Headset es que la categoría de bebidas imbuidas de cannabis satisface una necesidad que la gente ni sabía que tenía.

Cuando Seedo publicó las primeras imágenes de su kit de autocultivo que parecía una mini heladera, la comunidad de cannabis se volvió loca.

Este start-up israelí lanzado en el 2013 prometía automatizar completamente el autocultivo de cannabis utilizando inteligencia artificial. El concepto de cajas de cultivo automatizadas no era del todo nuevo, pero desde su lanzamiento Seedo acaparó la atención con su diseño elegante y sus excelentes videos explicativos.

Redoblando la apuesta en cuanto a su presencia en redes sociales, la compañía buscó patrocinadores y consiguió tener a Snoop Dogg como embajador de marca.

If you aint growin right you aint goin right get urself a #SEEDO and grow all ur greens the right way! plants, herbs, veggies, u name it!

go n get urs at https://t.co/FllcDaE0of #ad pic.twitter.com/V1RmpML40p

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 9, 2019