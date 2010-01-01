Triveni Kothapalli

Triveni, with 8 years of experience in the financial sector, is a writer and contributor with a focus on finance and business topics. She is passionate about researching and crafting insightful articles and currently resides in Chennai, India.
Boeing Opens Massive Engineering Center At Embry-Riddle To Boost Space Tech
Boeing opens new engineering center in FL & pledges $100,000 for local initiatives. Also advances 3D-printed solar arrays for satellites.
Rocket Companies Could See Major Upside With Rate Cuts Approaching: Analyst
Rocket Companies, Inc. is poised for growth as falling mortgage rates drive refinancing and its recent acquisitions promise synergies and earnings. Analyst upgrades and raised price target.
Volkswagen Commits Over $1 Billion To Artificial Intelligence Push
Volkswagen investing 1 billion euros in AI by 2030, aiming for efficiency gains & cost reduction. Partnerships, training, & regulations key.
Wolverine Expands Jordan Davis Partnership With Bold Lifestyle Collection
Wolverine partners with country singer Jordan Davis for limited-edition footwear and apparel line, aiming to expand consumer base while maintaining authenticity.
Nil Premium Merger Of Equals Is Strategically Excellent For Anglo, Says Analysts
Anglo American and Teck Resources are merging to create a $55 billion mining group focused on copper, with additional benefits and potential for future consolidation.
Dell Technologies Strategy Remains Steady Despite CFO Departure, Say Analysts
Dell Tech (DELL) CFO Yvonne McGill departs Sept 9, 2025 before SAM. David Kennedy (COO Global Sales) named interim CFO as JPMorgan maintains Overweight rating.
You Can Now Get Sephora Delivered To Your Door With Uber Eats
Uber partners with Sephora to bring beauty products to Uber Eats app in US and Canada. Customers can get same-day delivery and earn loyalty points.
Lululemon Shares Seen Fairly Valued As Near-Term Momentum Remains Weak
Lululemon reports mixed results, with earnings beating expectations but revenue falling short. KeyBanc downgrades stock due to uncertainties.
Duolingo Set To Unveil Major Product Updates At Duocon 2025
Duolingo to unveil updates at Duocon conference on September 16, including video call features, Energy System expansion, and non-language offerings.
Hasbro Expands Disney Partnership With Play-Doh Launch Targeting Young Creators
Hasbro and Disney announced a new PLAY-DOH line featuring characters from Disney's portfolio, aimed at preschoolers and available on Amazon.
Uber Partners With Momenta For AI-Powered Robotaxi Trials In Germany
Uber and Momenta plan to test Level 4 autonomous vehicles in Munich next year, with plans to expand across Europe.
Twilio Positioned For High Margin Growth Fueled By AI Partnerships And Cross Selling: Analyst
Analysts bullish on Twilio's growth potential as a CXaaS platform, citing strong AI integration and cross-selling opportunities. Stock up 1.77%.
Roku Boosts Streaming Options As YouTube TV Joins Sports Hub
Roku partners with YouTube TV to bring live sports to its Sports Channel, adding to its growing list of partners.
Bank Of America Moves To Capture Rising Demand For Alternatives Among Ultra Wealthy
Merrill and Bank of America launch Alts Expanded Access Program for wealthy clients with $50M+ net worth, providing access to private market funds previously reserved for institutions.
What Going On With Lucid Group Stock Thursday?
Lucid Group, Inc. launches global brand campaign with Timothée Chalamet as first ambassador. Focus on new all-electric SUV amidst investor concerns.
Why Is Figma Stock Plunging Thursday?
Figma Inc. (NYSE: FIG) shares dropped 19% due to lower earnings, despite strong revenue growth. Analysts have adjusted ratings and price forecasts.

