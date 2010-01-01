Julia Khandoshko

Julia Khandoshko

About
Julia Khandoshko is the CEO of Mind Money, a leading European investment technology and financial engineering hub. With over a decade of experience in technology innovation and capital markets, she has worked with prestigious clients across the finan...
My Top Biotech Stock Picks And Portfolio Strategy For The Next 3-10 Years
My Top Biotech Stock Picks And Portfolio Strategy For The Next 3-10 Years
Forecasts in biotech market indicate that by 2030, gene therapy will become more accessible, potentially generating hundreds of billions dollars in revenue.
Why I Like This ETF For Investing In The Semiconductor Sector
Why I Like This ETF For Investing In The Semiconductor Sector
Let's explore the semiconductor sector today, and why I like this ETF for investing in the sector.
Why I Like Salesforce Stock More Than HubSpot or Monday.com
Why I Like Salesforce Stock More Than HubSpot or Monday.com
When assessing direct challengers like HubSpot or Monday.com, Salesforce emerges as the standout. Here's why.
ConsenSys: A Promise In The Ethereum Ecosystem
ConsenSys: A Promise In The Ethereum Ecosystem
ConsenSys. One of the leaders in the development of blockchain-based software and services with a very promising specialization.
Red Cat Stock Riding The Drone Tech Boom
Red Cat Stock Riding The Drone Tech Boom
Red Cat stock (RCAT) may offer a high-risk, high-reward opportunity with a robust pipeline, strategic partnerships, and a focus on AI-driven drone technology.
Bitcoin Outlook: Halving Correction Expected In September May Not Occur
Bitcoin Outlook: Halving Correction Expected In September May Not Occur
Why is Bitcoin soaring? From Finviz to BlackRock's $83B ETF, how global demand may drive its $200K potential?
Duolingo: A Profitable EdTech Play With More Room To Run
Duolingo: A Profitable EdTech Play With More Room To Run
With a market cap ~$11 billion and its stock quadrupling in value, Duolingo stands out as a rare profitable player in the edtech space.
Plata&#39;s Bond Debut: A Bet On Mexico&#39;s Digital Banking Boom
Plata's Bond Debut: A Bet On Mexico's Digital Banking Boom
Mexico's digital banking industry is gaining momentum. Plata, a fast-emerging fintech player, is making waves with its debut bond issuance.
Telegram&#39;s Rumored IPO: What Investors Should Know
Telegram's Rumored IPO: What Investors Should Know
The buzz around Telegram's potential initial public offering (IPO) has intensified since the company rolled out $1.7 billion in eurobonds.
Global Investing In An Age Of Geopolitical Uncertainty
Global Investing In An Age Of Geopolitical Uncertainty
The year has ushered in a wave of geopolitical uncertainty, with two major conflicts reshaping how investors approach the markets.
Turkcell&#39;s Makeover Despite Turkey&#39;s Economic Storm
Turkcell's Makeover Despite Turkey's Economic Storm
No longer content with being just a telecom provider, Turkcell is transforming itself into a comprehensive digital ecosystem.
Bitcoin In 2025: Digital Gold For Uncertain Times?
Bitcoin In 2025: Digital Gold For Uncertain Times?
Recently, Bitcoin has been increasingly referred to as "digital gold," as it shares certain characteristics with the precious metal.
Pre-IPO Investing: Unlocking Value Before The World Does
Pre-IPO Investing: Unlocking Value Before The World Does
Investing in a company before it hits the public markets offers a chance to capture growth early, but it comes with distinct risks and rewards.
Peabody Energy: Unlocking Value In A Misunderstood Market
Peabody Energy: Unlocking Value In A Misunderstood Market
Peabody is a story of value waiting to be rediscovered. For those willing to dig a little bit deeper, this coal giant is a shining prospect.
A Coal Stock Poised For A 2025 Comeback?
A Coal Stock Poised For A 2025 Comeback?
As the search for 2025's breakout stocks heats up, one coal name keeps rising to the surface more and more often.
Adapting to an Unstable World: Gold, Dollar, and Investor Strategies
Adapting to an Unstable World: Gold, Dollar, and Investor Strategies
Geopolitical tensions in Yemen and South Asia drive gold and strengthen the dollar. Explore investor strategies on Benzinga.
Gold&#39;s Historic Surge Unlocking Value in These Mining Stocks
Gold's Historic Surge Unlocking Value in These Mining Stocks
Surging gold prices have amplified the profitability of global gold mining companies. Here are some stocks to consider.
Why India, China, And Brazil Are Potential Safe Havens For Investors
Why India, China, And Brazil Are Potential Safe Havens For Investors
India, China, and Brazil possess a critical advantage: sizable domestic consumer classes capable of sustaining economic activity.
What&#39;s Next for Silver After a Sharp Climb in Q1-25?
What's Next for Silver After a Sharp Climb in Q1-25?
Silver stands at a crossroads in 2025, balancing its industrial promise with its safe-haven allure. So, what's next for Silver?
Where is Gold Headed After A Record Climb?
Where is Gold Headed After A Record Climb?
Where is Gold headed? The $3,000 threshold, once a psychological ceiling, has now solidified into a robust support level.

Every Story That Matters Around The Web

Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved