analysts looking at screen
September 10, 2025 7:06 AM 2 min read

KalVista Pharmaceuticals Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Follow

KalVista Pharmaceuticals, Inc. KALV will release earnings results for the first quarter before the opening bell on Thursday, Sept. 11.

Analysts expect the Cambridge, Massachusetts-based company to report a quarterly loss at 96 cents per share, versus a year-ago loss of 87 cents per share. KalVista Pharmaceuticals projects to report quarterly revenue of $2.09 million, according to data from Benzinga Pro.

On Aug. 11, KalVista Pharmaceuticals announced maintenance of Orphan Designation for Sebetralstat in the European Union.

KalVista Pharmaceuticals shares fell 2.2% to close at $15.61 on Tuesday.

Benzinga readers can access the latest analyst ratings on the Analyst Stock Ratings page. Readers can sort by stock ticker, company name, analyst firm, rating change or other variables.

Let's have a look at how Benzinga's most-accurate analysts have rated the company in the recent period.

  • HC Wainright & Co. analyst Andrew Fein reiterated a Buy rating with a price target of $27 on July 11, 2025. This analyst has an accuracy rate of 68%.
  • JMP Securities analyst Jonathan Wolleben maintained a Market Outperform rating and increased the price target from $19 to $27 on July 8, 2025. This analyst has an accuracy rate of 73%.
  • Leerink Partners analyst Joseph Schwartz maintained an Outperform rating and boosted the price target from $18 to $20 on July 7, 2025. This analyst has an accuracy rate of 65%.
  • Needham analyst Serge Belanger reiterated a Buy rating with a price target of $28 on April 8, 2025. This analyst has an accuracy rate of 75%.
  • Citizens Capital Markets analyst Jonathan Wolleben reiterated a Market Outperform rating with a price target of $19 on March 26, 2025. This analyst has an accuracy rate of 73%.

Considering buying KALV stock? Here’s what analysts think:

Read This Next:

Photo via Shutterstock

Loading...
Loading...
KALV Logo
KALVKalVista Pharmaceuticals Inc
$15.710.64%

Stock Score Locked: Want to See it?

Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.

Reveal Full Score
Edge Rankings
Momentum
79.37
Price Trend
Short
Medium
Long
Overview
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
blueskyinstagramlinkedinyoutube
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved