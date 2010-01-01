Parshwa Turakhiya

Ledger CEO Backs Asia As Global Crypto Leader With Token2049 Drawing 25,000 Attendees
Ledger CEO Pascal Gauthier says Asia never left the crypto game as Token2049 draws 25,000, with Singapore and Hong Kong driving adoption.
MARA Stock Charts Cup-And-Handle Breakout As Marathon Digital Mines 736 Bitcoin In September
Marathon Digital Holdings Inc.
Bitcoin Rockets To $123,000 As Standard Chartered Forecasts $135,000 Target
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has surged 3% to over $123,000 on Friday after Standard Chartered projected a near-term target of $135,000, citing heavy ETF inflows and a shift from its post-halving pattern.
XRP Up 1% As It Faces Its Biggest Test Ahead Of ETF Deadline
XRP (CRYPTO: XRP) is up 1.5% on Friday, consolidating within a tightening triangle as investors assessed Ripple's leadership shakeup, Japan's institutional lending push and approaching
Solana Up 2% But Are $77 Million In Outflows Cause For Concern?
Solana (CRYPTO: SOL) is up 2% to $231 on Friday morning after posting $77 million in net outflows, even as the blockchain outlined a long-term vision to host tokenized securities worth
Pump.fun Up 12%, Breaks Resistance With $19.9M Inflows — Next Stop $0.009?
PUMP (CRYPTO: PUMP) rose 12% on strong net inflows and breaking through key moving averages and Fibonacci levels. Momentum and inflow spike bode well for future gains. #PUMP #Uptober
Shiba Inu Gains 5% On First &#39;Uptober&#39; Day: What Does Technical Analysis Predict?
Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) is up over 5% to $0.00001225 on Wednesday, signaling renewed buying interest at its long-term support base.
Dogecoin Surges 7% Despite US Government Shutdown: What&#39;s Going On?
Dogecoin (CRYPTO: DOGE) is up over 7% to near $0.2445 on Wednesday as it broke above a key resistance zone, with spot flows recording the largest net inflows in weeks.
VisionSys AI Stock Tanks 45% After Announcing $2 Billion Solana Treasury Partnership
VisionSys AI Inc.
Bitcoin Could Hit $1 Million Because &#39;Governments Keep Printing Money Like No Tomorrow&#39;, Telegram CEO Says
Telegram CEO Pavel Durov said Bitcoin (CRYPTO: BTC) could reach $1 million, pointing to fiat money printing and the cryptocurrency's fixed supply as BTC spiked to $116,500 on Wednesday morning.
Metaplanet Adds 25,555 BTC As Bitcoin Surges To $116,000
Metaplanet Inc. (OTCQX:MTPLF) has added over 5,000 Bitcoin (CRYPTO: BTC) to its growing treasury as BTC traded near $116,300 on Wednesday morning, breaking a key resistance trendline at
Trump Warns Of &#39;Irreversible&#39; Consequences As Shutdown Chances Reach 85% On Polymarket
85% chance of US gov shutdown by midnight Tuesday, leaving Dems & Repubs in a funding standoff. Shutdown could hit jobs, IPOs, food aid, GDP.
Wall Street&#39;s XRP ETF Race Heats Up As Charts Signal Explosive Move In The Making
XRP (CRYPTO: XRP) is down 2% on Tuesday as filings for spot XRP exchange-traded funds gained traction, while technical charts pointed to a decisive breakout setup.
Bitcoin&#39;s Momentum Falters — What You Need To Watch Next
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is trading sideways around the $113,00 mark on Tuesday as Glassnode's weekly report highlighted weakening momentum and growing profitability stress across the market.
This Binance-Backed Crypto Could Surge To A $50 Billion Valuation, Analysts Tout
ASTER, a newly-launched decentralized exchange affiliated with Binance (CRYPTO: BNB), is trading around a $3 billion market cap
CRCL Surges As Circle To Cooperate With Deutsche Börse On Stablecoin Adoption In Europe
Circle Internet Group Inc. (NYSE:CRCL) is up to $137.80 in pre-market trading on Tuesday as the company announced a memorandum of understanding with Deutsche Börse Group (OTCPK: DBOEY) aimed at
Cardano Founder Says Bitcoin On ADA Could Trigger Open DeFi Floodgates For Billions
Cardano (CRYPTO: ADA) is trading around $0.79, down 0.6% on Tuesday as founder Charles Hoskinson told an audience that the network is preparing to integrate Bitcoin functionality, potentially drawing billions in liquidity.
Eric Trump Declares Bitcoin &#39;The Future&#39; As Shorts Get Liquidated For $83 Million
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has surged above $114,000 on Monday after Eric Trump promoted the cryptocurrency on Fox Business, calling it "the way of the future" and a clear replacement
Cipher Stock Surged 5% As Google-Backed AI Deal Raises Price Target To $16
Cipher Mining Inc.

