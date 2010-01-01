Innokenty Isers

Innokenty Isers

Benzinga Contributor

About
Innokenty Isers is the Founder and CEO of Paybis, a global fiat-to-crypto platform. With over 20 years of experience in online business and technology, Innokenty has been at the forefront of driving innovation in the crypto space.
Payments Will Eclipse Trading In Crypto&#39;s Next Cycle
Payments Will Eclipse Trading In Crypto's Next Cycle
The story of cryptocurrency has been told through the lens of volatile price charts and speculative tokens for the better part of the last decade. Market cap milestones, memecoin rallies, and 10-second liquidation candles dominated the headlines. But that is now shifting toward real-world uses.

Every Story That Matters Around The Web

Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved