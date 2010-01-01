Every Story That Matters Around The Web
- Gavin Newsom Says Republicans Making It 'Easier' To Get Into Accidents As Ted Cruz-Led Committee Plans To Target Vehicle Safety Mandates
- Nancy Pelosi Says Trump's 'Reckless Agenda' Has Made Thanksgiving Dinner More Expensive By 10%: 'Shameful...'
- Google DeepMind Scientist Slams Market After Nvidia, AMD Stocks Tumble: 'Selloff Shows How Clueless The Market Is'
- Google TPUs Are 'Cost-Effective Hedge,' Not Replacement For Nvidia, Strategist Says
- Joe Rogan Says 'American Manufacturing Collapsed' Because Greedy Executives Shipped Jobs Overseas. 'They Were Already Rich'