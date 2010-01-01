Bamboo Works

Bamboo Works provides news on Chinese companies listed in Hong Kong and the United States, with a strong focus on mid-cap and also pre-IPO companies. Our founding team has more than a century of experience in Chinese and global media and capital mark...
Pagoda Stock Rallies Despite Share Placement At Steep Discount
Cotti Runs Low On Steam As China&#39;s Coffee War Takes Global Stage
Quantgroup&#39;s Hong Kong IPO: Take A Rain Check?
OASI Sets Up Abu Dhabi Base As Middle East Becomes A Growth Hub For Chinese Firms
Jingdong Industrials&#39; Stalled Hong Kong IPO Clears Key Hurdle
GEM Sees Explosive Growth From Aging EV Batteries
A Wild Ride For TransThera Investors: What&#39;s The Story?
Will Int&#39;l Entertainment&#39;s Billion-dollar Gamble Finally Pay Off?
WORK Medical To Explore RWA Initiatives Via Partnerships
Why Shandong Hi-Speed Stock Raced, Then Crashed
Zijin Gold Offers New Glitter For Global Gold Investors
China Tech: Virtualizing Debt, AI For Daters
A Cautionary Tale For Investors: China Rare Earth Holdings
After a barrage of internal accusations, the problem-plagued company, despite its attention-grabbing name, is becoming another cautionary tale for investors.
Nova Insight Files For Hong Kong IPO Amid Strong Appetite For AI Plays
Huaqin Files For Hong Kong IPO Amid Data Center Boom
361 Degrees Explores Stablecoin Payments
Longsys Looks Like a Safe Bet for Global Investors As Hong Kong IPO Approaches
iHuman&#39;s International Push Boosted By Cricket Media Tie-up
BYD Hits Tariff Roadblock After Ramping Up Mexico Sales
Medcaptain Pursues Hong Kong IPO Following Newfound Profitability
