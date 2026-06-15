Why Tower Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ:TSEM) rose sharply in pre-market trading.

IQE and Tower Semiconductor disclosed a multi-year Indium Phosphide (InP) epiwafer supply agreement for AI-driven data centre optical connectivity while resolving all prior IP disputes.

Tower Semiconductor shares jumped 4.7% to $275.20 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

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