key stock movers
January 27, 2026 4:51 AM 3 min read

Why Biomx Shares Are Trading Higher By Over 100%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Follow

Shares of Biomx Inc (NYSE:PHGE) rose sharply in pre-market trading after a 13D filing disclosed that Pyu Pyu Capital reported a 19.99% stake in the company.

Biomx shares jumped 103.4% to $8.34 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Nuwellis Inc (NASDAQ:NUWE) gained 114% to $4.60 in pre-market trading after declining 3% on Monday.
  • X3 Holdings Co Ltd (NASDAQ:XTKG) gained 84.4% to $0.49 in pre-market trading after jumping 94% on Monday.
  • USBC Inc (NYSE:USBC) rose 64.6% to $0.93 in pre-market trading. USBC executed definitive agreement with Uphold and Vast Bank to advance tokenized bank deposit initiative.
  • A SPAC III Acquisition Corp (NASDAQ:ASPC) shares rose 28.4% to $15.84 in pre-market trading after dipping 12% on Monday.
  • Genenta Science SPA (NASDAQ:GNTA) rose 25.4% to $1.63 in pre-market trading after the company announced a strategic transformation into a biotech, defense, aerospace, and national security industrial consolidator.
  • China SXT Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SXTC) gained 16.1% to $0.095 in pre-market trading after falling 4% on Monday.
  • TRX Gold Corp (NYSE:TRX) gained 11.2% to $1.55 in pre-market trading after climbing 22% on Monday.
  • United Microelectronics Corp (NYSE:UMC) gained 10.3% to $12.50 in pre-market trading after adding over 7% on Monday.
  • Hyperliquid Strategies Inc (NASDAQ:PURR) gained 9.9% to $4.11 in pre-market trading after jumping over 6% on Monday.

Losers

  • FAT Brands Inc (NASDAQ:FAT) fell 48.5% to $0.20 in pre-market trading after the company commenced Chapter 11 to reinforce financial foundation and advance strategic objectives.
  • MDJM Ltd (NASDAQ:UOKA) dipped 38.3% to $1.37 in pre-market trading after the company announced an offering of 2,336,448 units.
  • Brand Engagement Network Inc (NASDAQ:BNAI) fell 32.1% to $42.15 in pre-market trading after jumping 277% on Monday. Last week, Brand Engagement Network inked a $2 million deal for an AI pilot at Nelson Mandela University with Valio Technologies, a South African-based company.
  • AVAX One Technology Ltd (NASDAQ:AVX) shares dipped 27.7% to $1.25 in pre-market trading after declining 7% on Monday.
  • Twin Hospitality Group Inc (NASDAQ:TWNP) fell 27.1% to $0.39 in pre-market trading. Twin Hospitality Group filed voluntary Chapter 11 petitions to strengthen capital structure.
  • Tian Ruixiang Holdings Ltd (NASDAQ:TIRX) tumbled 20.1% to $0.35 in pre-market trading after receiving Nasdaq delisting notification.
  • Dogness International Corp (NASDAQ:DOGZ) declined 19.6% to $2.17 in pre-market trading after dipping 76% on Monday.
  • Battalion Oil Corp (NYSE:BATL) fell 19.6% to $3.24 in pre-market trading after gaining 215% on Monday.
  • Humana Inc (NYSE:HUM) fell 12.2% to $231.39 in pre-market trading. Health insurer stocks fell following a report indicating the Trump administration will propose essentially unchanged rates for Medicare insurers next year.
  • Alignment Healthcare Inc (NASDAQ:ALHC) dipped 11.8% to $21.00 in pre-market trading. Health insurer stocks fell following a report indicating the Trump administration will propose essentially unchanged rates for Medicare insurers next year.

Photo via Shutterstock

ALHC Logo
ALHCAlignment Healthcare Inc
$21.00-11.8%
Overview
ASPC Logo
ASPCA SPAC III Acquisition Corp
$14.1514.8%
AVX Logo
AVXAVAX One Technology Ltd
$1.25-28.0%
BATL Logo
BATLBattalion Oil Corp
$3.23-19.1%
BNAI Logo
BNAIBrand Engagement Network Inc
$42.68-31.3%
DOGZ Logo
DOGZDogness (International) Corp
$2.17-19.6%
FAT Logo
FATFAT Brands Inc
$0.2288-41.6%
GNTA Logo
GNTAGenenta Science SPA
$1.9449.2%
HUM Logo
HUMHumana Inc
$231.00-12.4%
NUWE Logo
NUWENuwellis Inc
$5.20141.9%
PHGE Logo
PHGEBiomX Inc
$7.7689.3%
PURR Logo
PURRHyperliquid Strategies Inc
$4.109.63%
SXTC Logo
SXTCChina SXT Pharmaceuticals Inc
$0.096817.8%
TIRX Logo
TIRXTian Ruixiang Holdings Ltd
$0.3533-20.1%
TRX Logo
TRXTRX Gold Corp
Not Available-%
TWNP Logo
TWNPTwin Hospitality Group Inc
$0.2887-45.6%
UMC Logo
UMCUnited Microelectronics Corp
$12.6011.2%
UOKA Logo
UOKAMDJM Ltd
$1.37-38.3%
USBC Logo
USBCUSBC Inc
$0.930064.6%
XTKG Logo
XTKGX3 Holdings Co Ltd
$0.528998.1%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2026 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2026 Benzinga | All Rights Reserved