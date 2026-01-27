Why Biomx Shares Are Trading Higher By Over 100%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Biomx Inc (NYSE:PHGE) rose sharply in pre-market trading after a 13D filing disclosed that Pyu Pyu Capital reported a 19.99% stake in the company.

Biomx shares jumped 103.4% to $8.34 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

Nuwellis Inc (NASDAQ:NUWE) gained 114% to $4.60 in pre-market trading after declining 3% on Monday.

Losers

FAT Brands Inc (NASDAQ:FAT) fell 48.5% to $0.20 in pre-market trading after the company commenced Chapter 11 to reinforce financial foundation and advance strategic objectives.

