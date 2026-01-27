Why Biomx Shares Are Trading Higher By Over 100%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Biomx Inc (NYSE:PHGE) rose sharply in pre-market trading after a 13D filing disclosed that Pyu Pyu Capital reported a 19.99% stake in the company.
Biomx shares jumped 103.4% to $8.34 in the pre-market trading session.
Here are some other stocks moving in pre-market trading.
Gainers
- Nuwellis Inc (NASDAQ:NUWE) gained 114% to $4.60 in pre-market trading after declining 3% on Monday.
- X3 Holdings Co Ltd (NASDAQ:XTKG) gained 84.4% to $0.49 in pre-market trading after jumping 94% on Monday.
- USBC Inc (NYSE:USBC) rose 64.6% to $0.93 in pre-market trading. USBC executed definitive agreement with Uphold and Vast Bank to advance tokenized bank deposit initiative.
- A SPAC III Acquisition Corp (NASDAQ:ASPC) shares rose 28.4% to $15.84 in pre-market trading after dipping 12% on Monday.
- Genenta Science SPA (NASDAQ:GNTA) rose 25.4% to $1.63 in pre-market trading after the company announced a strategic transformation into a biotech, defense, aerospace, and national security industrial consolidator.
- China SXT Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SXTC) gained 16.1% to $0.095 in pre-market trading after falling 4% on Monday.
- TRX Gold Corp (NYSE:TRX) gained 11.2% to $1.55 in pre-market trading after climbing 22% on Monday.
- United Microelectronics Corp (NYSE:UMC) gained 10.3% to $12.50 in pre-market trading after adding over 7% on Monday.
- Hyperliquid Strategies Inc (NASDAQ:PURR) gained 9.9% to $4.11 in pre-market trading after jumping over 6% on Monday.
Losers
- FAT Brands Inc (NASDAQ:FAT) fell 48.5% to $0.20 in pre-market trading after the company commenced Chapter 11 to reinforce financial foundation and advance strategic objectives.
- MDJM Ltd (NASDAQ:UOKA) dipped 38.3% to $1.37 in pre-market trading after the company announced an offering of 2,336,448 units.
- Brand Engagement Network Inc (NASDAQ:BNAI) fell 32.1% to $42.15 in pre-market trading after jumping 277% on Monday. Last week, Brand Engagement Network inked a $2 million deal for an AI pilot at Nelson Mandela University with Valio Technologies, a South African-based company.
- AVAX One Technology Ltd (NASDAQ:AVX) shares dipped 27.7% to $1.25 in pre-market trading after declining 7% on Monday.
- Twin Hospitality Group Inc (NASDAQ:TWNP) fell 27.1% to $0.39 in pre-market trading. Twin Hospitality Group filed voluntary Chapter 11 petitions to strengthen capital structure.
- Tian Ruixiang Holdings Ltd (NASDAQ:TIRX) tumbled 20.1% to $0.35 in pre-market trading after receiving Nasdaq delisting notification.
- Dogness International Corp (NASDAQ:DOGZ) declined 19.6% to $2.17 in pre-market trading after dipping 76% on Monday.
- Battalion Oil Corp (NYSE:BATL) fell 19.6% to $3.24 in pre-market trading after gaining 215% on Monday.
- Humana Inc (NYSE:HUM) fell 12.2% to $231.39 in pre-market trading. Health insurer stocks fell following a report indicating the Trump administration will propose essentially unchanged rates for Medicare insurers next year.
- Alignment Healthcare Inc (NASDAQ:ALHC) dipped 11.8% to $21.00 in pre-market trading. Health insurer stocks fell following a report indicating the Trump administration will propose essentially unchanged rates for Medicare insurers next year.
