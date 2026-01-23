Ericsson logo on building
Why Ericsson Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Telefonaktiebolaget LM Ericsson – ADR (NASDAQ:ERIC) rose sharply in pre-market trading following better-than-expected fourth-quarter earnings.

The company reported quarterly earnings of 27 cents per share which beat the analyst consensus estimate of 23 cents per share. The company reported quarterly sales of $7.367 billion which beat the analyst consensus estimate of $7.030 billion.

Ericsson shares jumped 7.1% to $10.26 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • Ryvyl Inc (NASDAQ:RVYL) gained 96% to $10.27 in pre-market trading after adding 10% on Thursday. On Tuesday, Ryvyl announced that it received written confirmation from Nasdaq stating the company has regained compliance with the minimum bid price requirement under Listing Rule 5550(a)(2).
  • Movano Inc (NASDAQ:MOVE) rose 75.6% to $12.24 in pre-market trading after Virginia-based Corvex, the AI cloud company merging with Movano, announced a long-term GPU lease agreement.
  • Direct Digital Holdings Inc (NASDAQ:DRCT) gained 45.9% to $3.37 in pre-market trading after climbing 30% on Thursday.
  • Blue Gold Ltd (NASDAQ:BGL) rose 37.8% to $5.87 in pre-market trading after jumping 104% on Thursday.
  • Revelation Biosciences Inc (NASDAQ:REVB) gained 31.1% to $1.12 in pre-market trading after the company announced it reached agreement with the Food and Drug Administration on an approval pathway for its proprietary drug candidate Gemini as a treatment for acute kidney injury (AKI).
  • Brand Engagement Network Inc (NASDAQ:BNAI) rose 25.8% to $10.90 in pre-market trading. The secure conversational AI provider recently finalized a strategic partnership with Valio Technologies to establish an exclusive AI licensing framework for government and commercial markets across Africa.
  • Life360 (NASDAQ:LIF) gained 23% to $67.43 in pre-market trading after the company raised its FY2025 sales guidance.
  • AiRWA Inc (NASDAQ:YYAI) shares rose 20.5% to $1.41 in pre-market trading.
  • Regencell Bioscience Holdings Ltd (NASDAQ:RGC) gained 11.5% to $34.34 in pre-market trading after jumping 40% on Thursday.

Losers

  • Aptera Motors Corp (NASDAQ:SEV) fell 21.2% to $1.90 in pre-market trading.
  • Ambitions Enterprise Management Co LLC (NASDAQ:AHMA) fell 19.1% to $30.05 in pre-market trading after gaining 42% on Thursday.
  • Phoenix Asia Holdings Ltd (NASDAQ:PHOE) dipped 14.2% to $11.72 in pre-market trading.
  • Intel Corp (NASDAQ:INTC) shares dipped 13.1% to $47.19 in pre-market trading as the company reported better-than-expected fourth-quarter financial results, but issued a weak outlook after the market close on Thursday
  • Emerson Radio Corp (NYSE:MSN) fell 13.1% to $0.38 in pre-market trading after gaining 13% on Thursday.
  • American Rebel Holdings Inc (NASDAQ:AREB) declined 12.6% to $0.38 in pre-market trading. American Rebel announced a 1-for-20 reverse stock split set to take effect on Feb. 2.
  • Lianhe Sowell International Group Ltd (NASDAQ:LHSW) tumbled 12.4% to $0.69 in pre-market trading after gaining over 5% on Thursday.
  • Roma Green Finance Ltd (NASDAQ:ROMA) fell 13.1% to $2.06 in pre-market trading.
  • Korea Electric Power Corp (NYSE:KEP) fell 7.1% to $20.94 in pre-market trading after declining 3% on Thursday.
  • New Era Energy & Digital Inc (NASDAQ:NUAI) dipped 6% to $7.58 in pre-market trading.

