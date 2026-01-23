Why Ericsson Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

Shares of Telefonaktiebolaget LM Ericsson – ADR (NASDAQ:ERIC) rose sharply in pre-market trading following better-than-expected fourth-quarter earnings.
The company reported quarterly earnings of 27 cents per share which beat the analyst consensus estimate of 23 cents per share. The company reported quarterly sales of $7.367 billion which beat the analyst consensus estimate of $7.030 billion.
Ericsson shares jumped 7.1% to $10.26 in the pre-market trading session.
Gainers
- Ryvyl Inc (NASDAQ:RVYL) gained 96% to $10.27 in pre-market trading after adding 10% on Thursday. On Tuesday, Ryvyl announced that it received written confirmation from Nasdaq stating the company has regained compliance with the minimum bid price requirement under Listing Rule 5550(a)(2).
- Movano Inc (NASDAQ:MOVE) rose 75.6% to $12.24 in pre-market trading after Virginia-based Corvex, the AI cloud company merging with Movano, announced a long-term GPU lease agreement.
- Direct Digital Holdings Inc (NASDAQ:DRCT) gained 45.9% to $3.37 in pre-market trading after climbing 30% on Thursday.
- Blue Gold Ltd (NASDAQ:BGL) rose 37.8% to $5.87 in pre-market trading after jumping 104% on Thursday.
- Revelation Biosciences Inc (NASDAQ:REVB) gained 31.1% to $1.12 in pre-market trading after the company announced it reached agreement with the Food and Drug Administration on an approval pathway for its proprietary drug candidate Gemini as a treatment for acute kidney injury (AKI).
- Brand Engagement Network Inc (NASDAQ:BNAI) rose 25.8% to $10.90 in pre-market trading. The secure conversational AI provider recently finalized a strategic partnership with Valio Technologies to establish an exclusive AI licensing framework for government and commercial markets across Africa.
- Life360 (NASDAQ:LIF) gained 23% to $67.43 in pre-market trading after the company raised its FY2025 sales guidance.
- AiRWA Inc (NASDAQ:YYAI) shares rose 20.5% to $1.41 in pre-market trading.
- Regencell Bioscience Holdings Ltd (NASDAQ:RGC) gained 11.5% to $34.34 in pre-market trading after jumping 40% on Thursday.
Losers
- Aptera Motors Corp (NASDAQ:SEV) fell 21.2% to $1.90 in pre-market trading.
- Ambitions Enterprise Management Co LLC (NASDAQ:AHMA) fell 19.1% to $30.05 in pre-market trading after gaining 42% on Thursday.
- Phoenix Asia Holdings Ltd (NASDAQ:PHOE) dipped 14.2% to $11.72 in pre-market trading.
- Intel Corp (NASDAQ:INTC) shares dipped 13.1% to $47.19 in pre-market trading as the company reported better-than-expected fourth-quarter financial results, but issued a weak outlook after the market close on Thursday
- Emerson Radio Corp (NYSE:MSN) fell 13.1% to $0.38 in pre-market trading after gaining 13% on Thursday.
- American Rebel Holdings Inc (NASDAQ:AREB) declined 12.6% to $0.38 in pre-market trading. American Rebel announced a 1-for-20 reverse stock split set to take effect on Feb. 2.
- Lianhe Sowell International Group Ltd (NASDAQ:LHSW) tumbled 12.4% to $0.69 in pre-market trading after gaining over 5% on Thursday.
- Roma Green Finance Ltd (NASDAQ:ROMA) fell 13.1% to $2.06 in pre-market trading.
- Korea Electric Power Corp (NYSE:KEP) fell 7.1% to $20.94 in pre-market trading after declining 3% on Thursday.
- New Era Energy & Digital Inc (NASDAQ:NUAI) dipped 6% to $7.58 in pre-market trading.
