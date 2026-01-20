Valneva, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling around 700 points on Tuesday.

Shares of Valneva SE (NASDAQ:VALN) fell sharply in pre-market trading.

Valneva disclosed that it has withdrawn IXCHIQ Chikungunya vaccine BLA and IND in the US following FDA suspension and new serious adverse event review.

Valneva shares dipped 7.7% to $9.29 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) shares dipped 15% to $3.92 in pre-market trading.

POET Technologies Inc (NASDAQ:POET) declined 11.2% to $7.37 in pre-market trading.

Forward Industries Inc (NASDAQ:FWDI) fell 10.5% to $7.70 in pre-market trading after adding 4% on Friday.

Babcock & Wilcox Enterprises Inc (NYSE:BW) shares dipped 9.9% to $7.59 in pre-market trading.

Bakkt Holdings Inc (NYSE:BKKT) fell 9.5% to $19.38 in pre-market trading after jumping 10% on Friday.

Applovin Corp (NASDAQ:APP) dipped 9.5% to $515.03 in pre-market trading after declining 6% on Friday.

ALT5 Sigma Corp (NASDAQ:ALTS) shares fell 8.9% to $2.36 in pre-market trading after gaining 7% on Friday. ALT5 Sigma recently announced it regained Nasdaq compliance.

HIVE Digital Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) fell 7.7% to $3.20 in pre-market trading.

Aeva Technologies Inc (NASDAQ:AEVA) declined 6.8% to $18.01 in pre-market trading.

Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) fell 6.8% to $14.75 in pre-market trading.

Terrestrial Energy Inc (NASDAQ:IMSR) fell 6.3% to $10.95 in pre-market trading.

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) fell 2.7% to $425.75 in pre-market trading. Tesla CEO Elon Musk has confirmed that the automaker's vehicles equipped with the AI4 (HW4) chip will be able to achieve unsupervised autonomous driving without requiring upgrades.

NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) fell 2.4% to $181.77 in pre-market trading.

