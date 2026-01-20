Valneva, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling around 700 points on Tuesday.
Shares of Valneva SE (NASDAQ:VALN) fell sharply in pre-market trading.
Valneva disclosed that it has withdrawn IXCHIQ Chikungunya vaccine BLA and IND in the US following FDA suspension and new serious adverse event review.
Valneva shares dipped 7.7% to $9.29 in pre-market trading.
Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.
- Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) shares dipped 15% to $3.92 in pre-market trading.
- POET Technologies Inc (NASDAQ:POET) declined 11.2% to $7.37 in pre-market trading.
- Forward Industries Inc (NASDAQ:FWDI) fell 10.5% to $7.70 in pre-market trading after adding 4% on Friday.
- Babcock & Wilcox Enterprises Inc (NYSE:BW) shares dipped 9.9% to $7.59 in pre-market trading.
- Bakkt Holdings Inc (NYSE:BKKT) fell 9.5% to $19.38 in pre-market trading after jumping 10% on Friday.
- Applovin Corp (NASDAQ:APP) dipped 9.5% to $515.03 in pre-market trading after declining 6% on Friday.
- ALT5 Sigma Corp (NASDAQ:ALTS) shares fell 8.9% to $2.36 in pre-market trading after gaining 7% on Friday. ALT5 Sigma recently announced it regained Nasdaq compliance.
- HIVE Digital Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) fell 7.7% to $3.20 in pre-market trading.
- Aeva Technologies Inc (NASDAQ:AEVA) declined 6.8% to $18.01 in pre-market trading.
- Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) fell 6.8% to $14.75 in pre-market trading.
- Terrestrial Energy Inc (NASDAQ:IMSR) fell 6.3% to $10.95 in pre-market trading.
- Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) fell 2.7% to $425.75 in pre-market trading. Tesla CEO Elon Musk has confirmed that the automaker’s vehicles equipped with the AI4 (HW4) chip will be able to achieve unsupervised autonomous driving without requiring upgrades.
- NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) fell 2.4% to $181.77 in pre-market trading.
