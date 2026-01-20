Focused shot capturing Elon Musk alongside the Tesla logo, symbolizing innovation, technology, and entrepreneurship. Ideal for business, tech, and leadership content. Taken on 10 July 2025
January 20, 2026 8:05 AM 2 min read

Valneva, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
U.S. stock futures were lower this morning, with the Dow futures falling around 700 points on Tuesday.

Shares of Valneva SE (NASDAQ:VALN) fell sharply in pre-market trading.

Valneva disclosed that it has withdrawn IXCHIQ Chikungunya vaccine BLA and IND in the US following FDA suspension and new serious adverse event review.

Valneva shares dipped 7.7% to $9.29 in pre-market trading.

Here are some other stocks moving lower in pre-market trading.

  • Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) shares dipped 15% to $3.92 in pre-market trading.
  • POET Technologies Inc (NASDAQ:POET) declined 11.2% to $7.37 in pre-market trading.
  • Forward Industries Inc (NASDAQ:FWDI) fell 10.5% to $7.70 in pre-market trading after adding 4% on Friday.
  • Babcock & Wilcox Enterprises Inc (NYSE:BW) shares dipped 9.9% to $7.59 in pre-market trading.
  • Bakkt Holdings Inc (NYSE:BKKT) fell 9.5% to $19.38 in pre-market trading after jumping 10% on Friday.
  • Applovin Corp (NASDAQ:APP) dipped 9.5% to $515.03 in pre-market trading after declining 6% on Friday.
  • ALT5 Sigma Corp (NASDAQ:ALTS) shares fell 8.9% to $2.36 in pre-market trading after gaining 7% on Friday. ALT5 Sigma recently announced it regained Nasdaq compliance.  
  • HIVE Digital Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE) fell 7.7% to $3.20 in pre-market trading.
  • Aeva Technologies Inc (NASDAQ:AEVA) declined 6.8% to $18.01 in pre-market trading.
  • Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) fell 6.8% to $14.75 in pre-market trading.
  • Terrestrial Energy Inc (NASDAQ:IMSR) fell 6.3% to $10.95 in pre-market trading.
  • Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) fell 2.7% to $425.75 in pre-market trading. Tesla CEO Elon Musk has confirmed that the automaker’s vehicles equipped with the AI4 (HW4) chip will be able to achieve unsupervised autonomous driving without requiring upgrades.
  • NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) fell 2.4% to $181.77 in pre-market trading.

Photo via Shutterstock

AEVA Logo
AEVAAeva Technologies Inc
$18.75-3.05%
Overview
ALTS Logo
ALTSALT5 Sigma Corp
$2.39-7.72%
APP Logo
APPAppLovin Corp
$528.50-7.08%
BKKT Logo
BKKTBakkt Holdings Inc
$19.80-7.52%
BTDR Logo
BTDRBitdeer Technologies Group
$14.86-6.19%
BW Logo
BWBabcock & Wilcox Enterprises Inc
$8.02-4.75%
FWDI Logo
FWDIForward Industries Inc
$8.06-6.28%
HIVE Logo
HIVEHIVE Digital Technologies Ltd
$3.27-5.76%
IMSR Logo
IMSRTerrestrial Energy Inc
$11.09-5.13%
NVDA Logo
NVDANVIDIA Corp
$182.75-1.87%
POET Logo
POETPOET Technologies Inc
$7.82-5.78%
RZLV Logo
RZLVRezolve AI PLC
$4.31-6.51%
TSLA Logo
TSLATesla Inc
$428.80-1.99%
VALN Logo
VALNValneva SE
$9.29-7.75%
