January 20, 2026 5:02 AM 3 min read

Why Rapt Therapeutics Shares Are Trading Higher By 63%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket

by Avi Kapoor Benzinga Staff Writer
Shares of Rapt Therapeutics Inc (NASDAQ:RAPT) rose sharply in pre-market trading after GSK (NYSE:GSK) agreed to acquire the company for $58 per share for an estimated aggregate equity value of $2.2 billion.

Rapt Therapeutics shares jumped 63.4% to $57.36 in the pre-market trading session.

Here are some other stocks moving in pre-market trading.

Gainers

  • INVO Fertility Inc (NASDAQ:IVF) gained 418.2% to $4.21 in pre-market trading. Traders circulate unconfirmed rumor that President Trump making fertility treatments cheaper for Americans to boost birth rates.
  • Icon Energy Corp (NASDAQ:ICON) rose 124.7% to $4.36 in pre-market trading after dipping around 20% on Friday.
  • AlphaTON Capital Corp (NASDAQ:ATON) gained 42.6% to $1.07 in pre-market trading. AlphaTON Capital signed definitive agreement to launch privacy-preserving AI agents for Telegram’s nearly 1 billion users.
  • Signing Day Sports Inc (NYSE:SGN) rose 34.8% to $0.18 in pre-market trading after falling 25% on Friday.
  • Polar Power Inc (NASDAQ:POLA) gained 26.2% to $2.12 in pre-market trading after climbing around 17% on Friday.
  • NetClass Technology Inc (NASDAQ:NTCL) rose 25.4% to $0.45 in pre-market trading after falling 9% on Friday.
  • CCH Holdings Ltd (NASDAQ:CCHH) gained 21.1% to $0.54 in pre-market trading.
  • United Microelectronics Corp (NYSE:UMC) gained 14% to $10.60 in pre-market trading after adding 6% on Friday.
  • Korea Electric Power Corp (NYSE:KEP) shares rose 13.5% to $21.28 in pre-market trading.

Losers

  • Venus Concept Inc (NASDAQ:VERO) fell 39.7% to $4.75 in pre-market trading after jumping 452% on Friday. Madryn Asset Management disclosed a 91% stake in the medical aesthetic technology company.
  • Jaguar Health Inc (NASDAQ:JAGX) fell 30.8% to $0.99 in pre-market trading. Jaguar Health shares jumped 87% on Friday after the company announced its subsidiary, Napo Pharmaceuticals, entered into a license agreement with Woodward Specialty.
  • Interactive Strength Inc (NASDAQ:TRNR) fell 30.4% to $0.65 in pre-market trading after gaining 10% on Friday.
  • Saverone 2014 Ltd – ADR (NASDAQ:SVRE) shares dipped 24% to $1.27 in pre-market trading after jumping 16% on Friday.
  • Baiya International Group Inc (NASDAQ:BIYA) declined 22.7% to $5.45 in pre-market trading after jumping 56% on Friday.
  • Moolec Science SA (NASDAQ:MLEC) tumbled 22.1% to $3.92 in pre-market trading after dipping 34% on Friday.
  • PRF Technologies Ltd (NASDAQ:PRFX) dipped 21.2% to $0.89 in pre-market trading after jumping 38% on Friday. The company announced a name change amid its expansion diversified healthcare and AI-driven energy platforms.
  • Skycorp Solar Group Ltd (NASDAQ:PN) fell 20.8% to $0.59 in pre-market trading after declining 8% on Friday.
  • Rezolve AI PLC (NASDAQ:RZLV) fell 15% to $3.92 in pre-market trading.
  • POET Technologies Inc (NASDAQ:POET) dipped 11.2% to $7.37 in pre-market trading.

